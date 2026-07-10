Hiện tại, Yamaha NEO's vẫn là mẫu xe máy điện duy nhất được Yamaha phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, kiểu dáng nhỏ gọn cùng trọng lượng 98 kg, chiều cao yên 795 mm và khoảng sáng gầm 148 mm, mang lại sự linh hoạt và dễ dàng kiểm soát khi di chuyển trong môi trường đô thị.

Không chỉ sở hữu ngoại hình trẻ trung, Yamaha NEO's còn được trang bị nhiều tiện ích hiện đại như hệ thống đèn LED, màn hình LCD tích hợp kết nối ứng dụng Y-Connect, cùng chìa khóa thông minh smartkey. Xe sử dụng phanh thủy lực ở bánh trước và phanh tang trống phía sau, hỗ trợ khả năng vận hành ổn định và an toàn trong quá trình sử dụng.

Về khả năng vận hành, Yamaha NEO's được trang bị mô-tơ điện một chiều không chổi than với công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 43,49 Nm, cho khả năng tăng tốc mượt mà và đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày. Xe sử dụng bộ pin Lithium-ion 51,1 V dung lượng 23,2 Ah, cung cấp quãng đường di chuyển hơn 60 km sau mỗi lần sạc đầy. Người dùng cũng có thể trang bị thêm pin phụ để tăng gấp đôi phạm vi vận hành. Thời gian sạc khoảng 9 giờ, phù hợp với nhu cầu đi lại thường xuyên trong thành phố.

Khảo sát tại các đại lý trong tháng 7/2026 cho thấy Yamaha NEO's vẫn được bán đúng mức giá niêm yết 36,9 triệu đồng. Một số đại lý còn tặng kèm quà hoặc phụ kiện nhằm thu hút khách hàng. Đáng chú ý, một đại lý tại Bình Phước đang áp dụng chương trình tặng thêm một pin chính hãng khi mua xe.

Dưới đây là bảng giá xe máy điện Yamaha NEO's cập nhật tháng 7/2026:

Dòng xe Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Yamaha NEO's 36.900.000 36.900.000 Yamaha NEO's 2026 36.900.000 36.900.000

Lưu ý: Bảng giá trên đây đã bao gồm VAT, bộ sạc và một pin.