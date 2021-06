Giá xe máy Honda tháng 6/2021 biến động mạnh, SH xuống thấp kỷ lục còn 82 triệu đồng

Thứ Tư, ngày 02/06/2021 06:00 AM (GMT+7)

Bước sang đầu tháng 6/2021, giá xe máy Honda có những biến động rất lớn. Đặc biệt các mẫu xe tay ga như Honda SH giảm giá cực sâu, xuống thấp kỷ lục với mức bán ra có phiên bản chỉ trên dưới 82 triệu đồng.

Xe máy Honda là một trong những sản phẩm hai bánh ăn khách tại thị trường Việt Nam. Các mẫu xe máy của Honda rất đa dạng về phân khúc, chủng loại và giá bán. Đây cũng là dòng xe máy có mức giá bán ra biến động rất lớn ở Việt Nam.

Theo tìm hiểu của chúng tôi tại một số HEAD phân phối xe máy Honda tại Hà Nội thì nhiều mẫu xe thuộc hàng HOT đang chứng kiến sự giảm giá mạnh. Đáng chú ý trong số đó có Honda SH, một dòng xe ga mà rất ít khi thấy giảm giá trong thời gian trước đây.

Thế nhưng theo một nhân viên bán hàng của một đại lý bán xe máy Honda tại Lê Duẩn, Đống Đa cho biết, hiện tại các phiên bản SH 125 và SH 150 của Honda đều giảm giá mạnh. Trong đó Honda SH 125 CBS chỉ có giá trên 82 triệu đồng, Honda SH 150 CBS có giá thực tế trên 97 triệu đồng, còn SH 150 ABS cũng chỉ có thực tế khoảng trên 109 triệu đồng.

Nếu so sánh với giá bán các phiên bản Honda SH ở khu vực Hà Nội vào thời điểm trước đây thì cho thấy các mẫu xe ga này đang có giá giảm kỷ lục. Đặc biệt là Honda SH 150 ABS chưa bao giờ ghi nhận một mức giá bán ra lại thấp như vậy. Với giá tầm trên 109 triệu đồng thì SH 150 ABS chỉ trênh có 13 triệu đồng so với giá niêm yết, giảm hơn 6 triệu đồng so với giá thực tế ở thời gian trước.

Theo tiết lộ của nhân viên bán hàng tại HEAD này thì giá bán của Honda SH ở các đại lý khác nhau cũng không chênh lệch là bao nhiêu. Tại các đại lý thì mức bán ra thực tế của Honda SH cũng chỉ chênh lệch tầm 200-300 nghìn đồng.

Các mẫu xe máy tay ga khác của Honda như Air Blade cũng đang tiếp tục giảm mạnh. Hầu hết các phiên bản đều có giá bán ra thấp hơn giá đề xuất từ vài trăm nghìn đồng cho tới hơn 4 triệu đồng. Xe ga Honda SH Mode tuy có giá bán ra vẫn chênh cao hơn giá đề xuất nhưng mức giá thực tế cũng giảm tiền triệu so với trước đây.

Một số mẫu xe số phổ thông như Honda Wave Alpha, Future Fi, và xe ga phổ thông như Honda Vision vẫn giữ được giá. Các mẫu xe này vẫn có chiều hướng biến động đi lên với giá bán ra chênh lệch tầm vài triệu đồng.

Riêng ở phân khúc xe côn tay với đại diện tiêu biểu là Honda Winner X cũng chưa có giá sáng sủa hơn. Một đại lý bán xe máy Honda ở Tây Hồ, Hà Nội cho biết phiên bản Honda Winner X CBS đồng loạt được “xả hàng” ra với giá bán thực tế chỉ 38,6 triệu đồng, còn bản ABS cũng chỉ có giá 40 triệu đồng. Mức giá như vậy đều thấp hơn hẳn giá đề xuất từ 7,4-9 triệu đồng.

Do có tính biến động cao nên rất khó dự đoán chính xác được giá bán của dòng xe máy Honda trong tháng 6/2021. Tình hình giá cả của xe máy Honda các vùng miền có thể sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc kiểm soát dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-xe-may-honda-thang-6-2021-bien-dong-manh-sh-xuong-thap-ky-luc-con-82-trieu...Nguồn: http://danviet.vn/gia-xe-may-honda-thang-6-2021-bien-dong-manh-sh-xuong-thap-ky-luc-con-82-trieu-dong-502021265582926.htm