Mua ghế ô tô cho trẻ như thế nào để an toàn và đúng luật?

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe & Đời sống, PGS.TS Phạm Việt Cường – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống Chấn thương, Đại học Y tế Công cộng – cho biết các yêu cầu về ghế trẻ em trên ô tô đã được quy định rõ tại Quy chuẩn QCVN 123:2024/BGTVT. Theo đó, "thiết bị an toàn cho trẻ em" là thiết bị có khả năng bảo đảm an toàn cho trẻ ở tư thế ngồi hoặc nằm trên xe ô tô, được thiết kế nhằm giảm nguy cơ chấn thương khi xảy ra va chạm hoặc khi xe giảm tốc độ đột ngột, bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ.

Thời điểm quy định bắt buộc phải có ghế an toàn cho trẻ em khi di chuyển bằng ô tô sắp có hiệu lực đang khiến nhiều phụ huynh bối rối. (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet).

Thiết bị an toàn cho trẻ bao gồm:

Hệ thống ghế trẻ em CRS: tổ hợp các bộ phận như ghế, dây đai, khóa an toàn, thiết bị điều chỉnh và các phụ kiện khác (nôi, tấm chắn va chạm…), có khả năng lắp đặt chắc chắn lên xe ô tô.

Hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS (Enhanced Child Restraint System): gồm hệ thống ghế trẻ em tích hợp ISOFIX toàn diện (Integral Universal ISOFIX – i-Size) và hệ thống ghế trẻ em tích hợp ISOFIX "dành cho xe đặc biệt" (Integral "Specific vehicle ISOFIX").

Tại tiểu mục 2.1, Mục 2 của Quy chuẩn QCVN 123:2024/BGTVT cũng nêu rõ các yêu cầu đối với ghế trẻ em trên ô tô, bao gồm:

- Thiết bị an toàn phải phù hợp để lắp đặt lên xe ô tô.

- Không có cạnh sắc hoặc phần nhô có thể làm hư hại quần áo người ngồi hoặc vỏ bọc ghế xe.

- Các bộ phận cứng không được để lộ cạnh sắc làm mòn dây đai tại vị trí tiếp xúc.

- Các bộ phận không thể tháo rời nếu không sử dụng dụng cụ chuyên dụng; những phần được thiết kế để tháo rời phục vụ bảo dưỡng hoặc điều chỉnh phải đảm bảo tránh nguy cơ lắp đặt sai.

PGS.TS Phạm Việt Cường nhấn mạnh, ngoài quy chuẩn, cha mẹ khi mua ghế cần kiểm tra kỹ nhãn mác, tem kiểm định, xuất xứ của sản phẩm.

Mô tả thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô đạt chuẩn. Ảnh: Cục CSGT.

"Theo tôi biết, tại Việt Nam hiện chưa có cơ sở sản xuất ghế ô tô trẻ em; đa phần sản phẩm đều nhập khẩu, chỉ có 1–2 cơ sở lắp ráp. Thiết bị này phải đúng quy chuẩn thì mới có thể lắp chắc chắn lên ô tô và bảo vệ được trẻ. Nếu sản phẩm chỉ gắn được vào đai an toàn nhưng khi xảy ra va chạm lại không phát huy hiệu quả bảo vệ thì tuyệt đối không nên sử dụng", PGS.TS Phạm Việt Cường nói.

PGS.TS Phạm Việt Cường cũng lưu ý, nếu mua ghế đã qua sử dụng, phụ huynh cần kiểm tra kỹ xem thiết bị còn đảm bảo an toàn hay không. Các bộ phận như dây đai có thể bị lỏng, mút xốp giảm đàn hồi theo thời gian… đều làm giảm hiệu quả bảo vệ.

"Vì vậy, việc chọn mua sản phẩm tốt và phù hợp là vô cùng cần thiết. Cha mẹ cần xác định bảo vệ con là ưu tiên quan trọng nhất, không nên mua ghế chỉ để đối phó hay tránh bị phạt", PGS.TS Phạm Việt Cường nhấn mạnh.