Các mẫu xe sedan hạng C tại Việt Nam có mức tiêu hao nhiên liệu ra sao?

Trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục biến động, chi phí vận hành đang trở thành yếu tố quan trọng hàng đầu khi người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn sedan hạng C. Bên cạnh thiết kế, trang bị và cảm giác lái, mức tiêu hao nhiên liệu và khả năng di chuyển sau mỗi lần đổ đầy đóng vai trò quyết định đối với người sử dụng.

Nhóm xe BYD Seal 5, Honda Civic e:HEV RS, Hyundai Elantra, Mazda 3 và Kia K3 được xem là những mẫu sedan phổ biến nhất hiện nay. Dưới đây là tổng hợp mức tiêu hao nhiên liệu và phạm vi vận hành dựa trên thông số công bố cùng các nguồn chuyên ngành.

BYD Seal 5 tân binh sedan mới PHEV tiết kiệm hàng đầu

BYD SEAL 5 sở hữu ngôn ngữ thiết kế hiện đại, cân bằng giữa sự mạnh mẽ và tinh tế.

Phần đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu LED liền mạch ứng dụng công nghệ quang học tiên tiến.

BYD Seal 5 là mẫu xe plug-in hybrid (PHEV) vừa gia nhập thị trường Việt Nam và đi kèm giá bán 696 triệu đồng. Xe được đánh giá là nổi bật nhất về khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Theo thông tin từ nhà phân phối, Seal 5 có mức tiêu hao chỉ khoảng 3,2 – 3,8 lít/100km trong điều kiện hỗn hợp. Seal 5 được trang bị hệ truyền động PHEV (plug-in hybrid), gồm máy xăng 1.5 (công suất 97 mã lực, mô-men xoắn 122 Nm), kết hợp với môtơ điện (công suất 194 mã lực, mô-men xoắn 300 Nm). Kết hợp lại cho tổng công suất 209 mã lực

Nhờ khả năng chạy hoàn toàn bằng điện từ 80–120 km mỗi lần sạc, tổng quãng đường di chuyển của xe có thể đạt từ 1.200 km đến tối đa khoảng 1.714 km khi kết hợp cả pin và bình xăng, tùy điều kiện vận hành. Với lợi thế công nghệ PHEV. Con số này là mức vượt xa các mẫu sedan truyền thống.

Đèn pha LED sắc sảo được kết hợp với dải đèn định vị ban ngày đặc trưng giúp tối ưu hóa tầm nhìn và độ an toàn.

Seal 5 phù hợp cho người dùng thường xuyên di chuyển trong đô thị, tận dụng khả năng sạc điện để giảm thiểu chi phí nhiên liệu đáng kể. Đây là lợi thế lớn trong khu vực đô thị, nơi xe có thể vận hành toàn bộ bằng điện trong sinh hoạt hằng ngày, gần như không tiêu thụ giọt xăng nào.

Trong khi phần lớn mẫu sedan hạng C vẫn sử dụng động cơ xăng hoặc hybrid tự sạc, việc BYD mang một mẫu xe PHEV vào phân khúc này là bước đi táo bạo, mở ra hướng tiếp cận mới cho người dùng – đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ, quan tâm chi phí vận hành và môi trường.

Khoang nội thất được phát triển theo phong cách hiện đại với cần số dạng xoay tinh tế.

Điểm mạnh cốt lõi của Seal 5: Chi phí nhiên liệu giảm 50–60% so với xe xăng cùng phân khúc / Quãng đường vận hành lớn, thích hợp cho cả nhu cầu đô thị và đường dài / Khả năng chạy thuần điện, giúp giảm độ ồn, khí thải và tiêu thụ nhiên liệu. / Cấu hình PHEV tiến bộ, phù hợp với xu hướng xe xanh trên thế giới.

Sự xuất hiện của Seal 5 được đánh giá là bước mở đầu cho làn sóng xe PHEV tại Việt Nam, khi người dùng dần quen với khái niệm “đổ xăng + cắm sạc” để tối ưu chi phí. Sự xuất hiện của BYD Seal 5 phản ánh rõ ràng xu hướng điện hóa thị trường xe du lịch tại Việt Nam.

Màn hình trung tâm 12,8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Không giống các mẫu thuần điện vốn còn hạn chế về hạ tầng sạc và tầm hoạt động, PHEV như Seal 5 mang lại sự dung hòa giữa tiện lợi của xe xăng và tiết kiệm của xe điện. Trong bối cảnh giá xăng tại Việt Nam thường xuyên biến động và hạ tầng sạc đang mở rộng, Seal 5 trở thành lựa chọn mang tính chiến lược cho người dùng muốn giảm chi phí nhiên liệu mà không lo giới hạn quãng đường

Toyota Corolla Altis: tiết kiệm những thiết kế có phần hơi già

Toyota Corolla Altis được lòng những khách hàng lớn tuổi.

Toyota Corolla Altis từng một mình chiếm lĩnh thị trường bởi không có đối thủ trong phân khúc xe sedan hạng C này. Tuy nhiên, giờ đây doanh số xe đã bị giảm đi đáng kể do sức ép lớn từ nhiều đối khác nhau. Xe cũng được thừa hưởng các nét ưu điểm mang thương hiệu Toyota như sự bền bỉ đáng trầm trồ, tiết kiệm nhiên liệu và giá trị bán lại cao.

Sản phẩm đến từ thương hiệu uy tín và được xem là giá trị nhất thế giới. Độ mạnh của thương hiệu đem đến sức hút đặc biệt cho những chiếc xe Toyota nhờ khả năng thanh khoản cao. Tại Việt Nam, đây cũng là dòng xe rất được ưa chuộng và ưu tiên hàng đầu.

Động cơ lai hybrid, mã 2ZR-FXE kết, gồm động cơ máy xăng, dung tích 1.8L kết hợp một động cơ điện, cho tổng công suất là 122 mã lực. Động cơ này lắp trên bản HEV. Cả 3 bản đều sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT và 2 chế độ lái Thông thường và Thể thao, riêng bản 1.8HEV có thêm chế độ EV chạy điện.

Theo thông tin từ hãng, xe có mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị 4.3-9.4L/100km, Tiếp theo là mức tiêu hao nhiên liệu ngoài đô thị của xe đạt 4.6-5.6L/100km và trên những đoạn đường hỗn hợp xe có mức tiêu hao nhiên liệu 4.5-6.8L/100km.

Honda Civic e:HEV RS: Tiết kiệm nhưng chưa đủ thỏa mãn khách hàng Việt

Honda Civic e:HEV được trang bị động cơ Hybrid và cũng là mẫu xe sedan đầu tiên được trang bị động cơ này.

HVN giới thiệu phiên bản nâng cấp của Honda Civic thế hệ thứ 11 lần đầu tại VMS 2024. Honda Civic e:HEV được trang bị động cơ Hybrid (phiên bản e:HEV RS) bên cạnh động cơ xăng truyền thống (phiên bản RS, G).

Về thiết kế, xe có lưới tản nhiệt mới được thiết kế với họa tiết lục giác độc đáo, kết hợp cùng cản trước sắc nét và hốc gió lớn không chỉ tăng cường tính thể thao mà còn tối ưu hóa tính khí động học, giúp xe di chuyển mượt mà hơn ngay cả ở tốc độ cao.

Động cơ Hybrid lần đầu được trang bị trên dòng xe sedan thể thao này không chỉ tiếp tục khẳng định nỗ lực của HVN trong việc mang đến trải nghiệm lái, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng về hiệu suất, đồng hành cùng xu hướng bảo vệ môi trường.

Khi vận hành, động cơ đốt trong 2.0L và mô tơ điện cho ra công suất cực đại lần lượt là 139 mã lực và 181 mã lực. Khi cả động cơ đốt trong và mô tơ Hybrid cùng kết hợp cho công suất cực đại lên tới 200 mã lực. Honda Civic e:HEV RS mới tiết kiệm nhiên liệu lên tới 30% so với động cơ 1.5L VTEC TURBO và khả năng tăng tốc nhanh và mượt mà hơn.

Honda Civic e:HEV RS sử dụng hệ truyền động hybrid tự sạc, không cắm điện như PHEV. Theo phân tích từ thị trường xe sedan cỡ C, mức tiêu hao nhiên liệu của các mẫu tương đương Civic hybrid vào khoảng 6,14 – 6,2 lít/100km trong điều kiện hỗn hợp.

Mặc dù tiết kiệm hơn so với các mẫu xe xăng truyền thống, Civic RS hybrid không thể đạt mức hiệu quả tương tự Seal 5 do hệ thống hybrid không có khả năng vận hành thuần điện trong quãng đường dài. Phạm vi di chuyển vì thế tương đương sedan xăng thông thường.

Hyundai Elantra: Mức tiêu hao trung bình trong phân khúc

Hyundai Elantra mới có được nhiều thiện cảm của khách hàng Việt Nam nhất là khách hàng trẻ.

Mặc dù những chiếc xe thế hệ mới của Hyundai Elantra mới ra mắt nhưng đã chiếm được rất nhiều thiện cảm của khách hàng Việt Nam. Với khả năng vận hành êm ái, và tiết kiệm nhiên liệu thì Huyndai Elantra là dòng xe mà bạn nên cân nhắc trong phân khúc xe Sedan hạng C.

Động cơ tăng áp Smartstream 1.6 T-GDI trên Hyundai Elantra 2023 bản N-Line cho khả năng tăng tốc nhanh chóng từ 0 - 100km/h chỉ trong vòng 7,7 giây. Theo số liệu thống kê tiêu biểu tại Việt Nam, Hyundai Elantra bản động cơ xăng có mức tiêu thụ khoảng 6,87 – 7,66 lít/100 km tùy phiên bản và điều kiện vận hành.

Điều này giúp Elantra nằm trong nhóm trung bình của phân khúc. Mẫu xe phù hợp với người dùng ưu tiên chi phí bảo dưỡng thấp, vận hành ổn định và không đòi hỏi công nghệ hybrid.

Mazda 3: Mức tiêu hao tương đối thấp nhưng biến thiên theo điều kiện đô thị

Mẫu sedan hạng C Mazda 3 khá nổi bật và ăn khách tại thị trường Việt Nam.

Mazda 3 là mẫu sedan hạng C nổi bật và ăn khách tại thị trường Việt Nam. Dù phải cạnh tranh với những tên tuổi đình đám như Hyundai Elantra hay Toyota Corolla Altis nhưng Mazda 3 vẫn chinh phục khách hàng trong nước bởi những ưu điểm vượt trội về thiết kế hiện đại, nhiều trang bị tiện nghi và giá thành hợp lý.

Mazda 3 thực sự đã có sự "lột xác" hoàn toàn khiến nhiều người phải trầm trồ, nhưng sự thay đổi đó đã khiến mẫu sedan hạng C này gặp nhiều khó khăn bởi mức giá cao, khó tiếp cận khách hàng Việt. Mazda 3 được ghi nhận mức tiêu hao nhiên liệu 5,9 – 6,3 lít/100km, được xem là khá tiết kiệm đối với xe động cơ xăng cùng dung tích.

Tuy nhiên, các thử nghiệm thực tế cho thấy mức tiêu hao có thể tăng đáng kể khi vận hành chủ yếu trong đô thị đông đúc. Điều này khiến Mazda 3 trở thành lựa chọn phù hợp với người thường xuyên di chuyển đường trường hơn là đi lại trong phố giờ cao điểm.

So sánh nhanh

Mẫu xe Hệ truyền động Tiêu hao nhiên liệu Phạm vi vận hành BYD Seal 5 PHEV (sạc ngoài) 3,2 – 3,8 l/100 km 80–120 km thuần điện; Tổng 1.200–1.714 km Toyota Corolla Altis Hybrid tự sạc 4.5-6.8L/100km Tuỳ điều kiện đô thị/đường trường Honda Civic e:HEV RS Hybrid tự sạc ≈ 6,14 – 6,2 l/100km Tương đương sedan xăng Hyundai Elantra Xăng 6,87 – 7,66 l/100 km Tuỳ phiên bản Mazda 3 Xăng 5,9 – 6,3 l/100 km Tuỳ điều kiện đô thị/đường trường

Kết luận

Trong nhóm xe được so sánh, BYD Seal 5 tỏ ra vượt trội về mức độ tiết kiệm nhiên liệu và khả năng di chuyển xa nhờ công nghệ PHEV hiện đại. Bộ đôi Toyota Corolla Altis và Honda Civic RS hybrid mang đến sự cân bằng giữa vận hành và tiết kiệm nhưng chưa tạo được khoảng cách rõ rệt so với xe xăng truyền thống.

Các mẫu, Hyundai Elantra và Mazda 3 tiếp tục là lựa chọn phù hợp với người dùng đề cao chi phí bảo dưỡng thấp, tính ổn định và thói quen sử dụng quen thuộc với động cơ xăng.