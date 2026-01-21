Thị trường xe máy Việt Nam đổi chiều: Xe máy điện sắp lên ngôi?

Cụ thể, trong quý IV/2025, tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMM đạt 709.034 xe, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung cả năm 2025, doanh số đạt 2.615.057 xe, giảm 1,5% so với năm trước. Hiện VAMM gồm 5 thành viên là Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Việt Nam Suzuki, SYM Việt Nam và Yamaha Motor Việt Nam.

Trước đó, Honda Việt Nam (HVN) đã công bố doanh số bán xe máy trong năm 2025 đạt 2.245.562 xe, tăng 4,58% so với năm 2024. Nhờ đó, thị phần của Honda tại Việt Nam đạt 85,8%, tăng thêm 4,9% so với năm trước và tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trên thị trường xe máy.

Sự sụt giảm doanh số chung của VAMM trong năm 2025 được cho là phản ánh xu hướng người tiêu dùng Việt Nam dần chuyển sang xe máy điện. Xu hướng này càng rõ nét sau khi Hà Nội công bố kế hoạch cấm xe máy sử dụng động cơ xăng tại khu vực vành đai 1 từ tháng 7/2026.

Tuy nhiên, trong số các thành viên VAMM, hiện mới chỉ có Honda và Yamaha tham gia thị trường xe máy điện. Yamaha mới phân phối mẫu NEO’s, trong khi Honda đã giới thiệu 3 mẫu xe máy điện nhưng hiện chỉ bán ra ICON e:. Mẫu CUV e: dự kiến mở bán từ tháng 3/2026, còn UC3 dự kiến ra mắt thị trường vào tháng 6/2026.

Việc danh mục xe máy điện còn hạn chế của các hãng thuộc VAMM, trong khi các thương hiệu xe điện như VinFast, Dat Bike, Yadea, Selex (không thuộc thành viên VAMM) hoạt động ngày càng sôi động, đang khiến người tiêu dùng Việt Nam dần thay đổi quan niệm. Nhiều khách hàng sẵn sàng lựa chọn các thương hiệu mới để đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày, phù hợp với xu hướng “xanh hóa” phương tiện giao thông đang ngày càng rõ rệt.