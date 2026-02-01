Mercedes-Benz khai tử EQE để tập trung phát triển dòng E-Class điện

Mercedes-Benz sẽ dừng sản xuất EQE và thay thế bằng E-Class thuần điện với thiết kế truyền thống hơn, tầm hoạt động dài và sạc nhanh 800V. Trong chiến lược điện hóa, Mercedes-Benz từng đặt nhiều kỳ vọng vào dòng EQ, đặc biệt là mẫu sedan hạng sang cỡ trung EQE.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin quốc tế, EQE sẽ bị ngừng sản xuất trước khi kịp bước sang thế hệ thứ hai, do sức hút thị trường không đạt như mong đợi. Thực tế này phản ánh một vấn đề lớn khi thiết kế tương lai hóa của dòng EQ, dù đậm chất công nghệ, lại chưa đủ gần gũi với nhóm khách hàng truyền thống của Mercedes-Benz.

Thay vì tiếp tục theo đuổi EQE, Mercedes-Benz lựa chọn phát triển một mẫu E-Class thuần điện, đi theo triết lý quen thuộc hơn với người dùng. Cách làm này tương tự chiến lược hãng đã áp dụng với GLC-Class điện, khi giữ lại tên gọi và hình hài truyền thống thay vì tạo ra một dòng xe hoàn toàn mới.

Mercedes-Benz lựa chọn phát triển một mẫu E-Class thuần điện hoàn toàn mới.

Mẫu E-Class điện mới đã nhiều lần bị bắt gặp chạy thử tại châu Âu với lớp ngụy trang dày. Giới quan sát nhận định xe sẽ quay lại kiểu dáng sedan ba khoang cổ điển, khác biệt rõ rệt so với thân xe “giọt nước” từng gây tranh cãi trên EQE.

Theo các bản dựng từ Kolesa, E-Class điện sở hữu lưới tản nhiệt cỡ lớn tích hợp LED, chi tiết Mercedes-Benz vẫn kiên định duy trì để tạo dấu ấn thương hiệu. Cụm đèn trước nhiều khả năng được thiết kế gọn gàng, tinh tế hơn so với E-Class động cơ đốt trong, đồng thời tiếp tục sử dụng đèn LED ban ngày hình ngôi sao đặc trưng.

Phía sau, cụm đèn hậu được kỳ vọng có đồ họa ánh sáng mới, giúp phân biệt rõ bản điện với bản chạy xăng. Một điểm nhấn khác là cửa sổ bên thứ tư kéo dài về sau cột C, khiến tổng thể xe thanh thoát hơn, gợi liên tưởng đến phong cách Maybach S-Class.

Theo Carscoops, Mercedes-Benz E-Class điện sẽ sử dụng nền tảng MB.EA tương tự GLC EV. Nhờ đó, xe có thể được trang bị pin dung lượng khoảng 94 kWh, hệ dẫn động hai mô-tơ cho công suất lên tới 483 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm.

Xe có thể được trang bị pin dung lượng khoảng 94 kWh và công suất động cơ lên đến 483 mã lực.

Với lợi thế khí động học của sedan, tầm hoạt động dự kiến có thể vượt 715 km theo chuẩn WLTP. Đáng chú ý, kiến trúc điện 800V cho phép sạc nhanh công suất tối đa khoảng 330 kW, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng, yếu tố ngày càng quan trọng trong phân khúc xe điện hạng sang.

Việc từ bỏ EQE để quay lại tên gọi E-Class quen thuộc cho thấy Mercedes-Benz đang điều chỉnh chiến lược theo hướng thực tế hơn. Trong kỷ nguyên xe điện, công nghệ vẫn là nền tảng, nhưng cảm xúc thương hiệu, thiết kế dễ tiếp cận và sự quen thuộc với khách hàng truyền thống mới là chìa khóa để chinh phục thị trường.

E-Class điện vì thế không chỉ là người kế nhiệm EQE, mà còn là tuyên bố rõ ràng rằng Mercedes-Benz đang chọn cách đi chậm hơn, gần gũi hơn để đảm bảo thành công dài hạn trong cuộc đua xe điện toàn cầu.