Giá xe điện Aima mới nhất hiện nay, giảm giá hàng loạt

Xe điện Aima đang thu hút sự chú ý của người tiêu dùng với nhiều mẫu mã đa dạng, bao gồm cả xe đạp điện và xe máy điện. Sản phẩm của Aima nổi bật với thiết kế thời trang, hiện đại và đi kèm với chế độ bảo hành hấp dẫn. Chẳng hạn, mẫu xe đạp điện Aima G5 Pro được bảo hành khung lên tới 10 năm.

Xe đạp điện Aima có khả năng tải trọng tốt, lên tới 170 kg, cùng với động cơ vận hành linh hoạt. Quãng đường di chuyển của xe đạt từ 40-60 km cho mỗi lần sạc, với vận tốc tối đa từ 30-40 km/h.

Ngoài ra, xe còn được trang bị đèn pha với hai chế độ hoạt động, lốp không săm và phanh tang trống, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Một số mẫu xe đạp điện khác của Aima, như Aima ED310D, có thể đạt quãng đường tối đa lên tới 50-60 km cho mỗi lần sạc, là lựa chọn lý tưởng cho những ai cần phương tiện di chuyển hàng ngày.

Ngoài xe đạp điện, Aima cũng cung cấp các dòng xe máy điện tại thị trường Việt Nam. Các mẫu xe máy điện của Aima có thiết kế tương tự như xe tay ga, với động cơ hoạt động linh hoạt, vận tốc tối đa từ 40-50 km/h và quãng đường đi đạt tới 55-65 km cho mỗi lần sạc.

Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý là giá thành của xe điện Aima khá cao so với các đối thủ khác, mặc dù trang bị trên xe không có nhiều điểm nổi bật.

Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật giá bán xe điện Aima mới nhất hiện nay như sau: