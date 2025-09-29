Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá xe điện Aima mới nhất hiện nay, giảm giá hàng loạt

Sự kiện: Xe máy điện
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Loạt sản phẩm xe đạp điện và xe máy điện Aima hiện nay đang giảm giá rất mạnh.

Xe điện Aima đang thu hút sự chú ý của người tiêu dùng với nhiều mẫu mã đa dạng, bao gồm cả xe đạp điện và xe máy điện. Sản phẩm của Aima nổi bật với thiết kế thời trang, hiện đại và đi kèm với chế độ bảo hành hấp dẫn. Chẳng hạn, mẫu xe đạp điện Aima G5 Pro được bảo hành khung lên tới 10 năm.

Giá xe điện Aima mới nhất hiện nay, giảm giá hàng loạt - 1

Xe đạp điện Aima có khả năng tải trọng tốt, lên tới 170 kg, cùng với động cơ vận hành linh hoạt. Quãng đường di chuyển của xe đạt từ 40-60 km cho mỗi lần sạc, với vận tốc tối đa từ 30-40 km/h.

Giá xe điện Aima mới nhất hiện nay, giảm giá hàng loạt - 2

Ngoài ra, xe còn được trang bị đèn pha với hai chế độ hoạt động, lốp không săm và phanh tang trống, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Một số mẫu xe đạp điện khác của Aima, như Aima ED310D, có thể đạt quãng đường tối đa lên tới 50-60 km cho mỗi lần sạc, là lựa chọn lý tưởng cho những ai cần phương tiện di chuyển hàng ngày.

Giá xe điện Aima mới nhất hiện nay, giảm giá hàng loạt - 3

Ngoài xe đạp điện, Aima cũng cung cấp các dòng xe máy điện tại thị trường Việt Nam. Các mẫu xe máy điện của Aima có thiết kế tương tự như xe tay ga, với động cơ hoạt động linh hoạt, vận tốc tối đa từ 40-50 km/h và quãng đường đi đạt tới 55-65 km cho mỗi lần sạc.

Giá xe điện Aima mới nhất hiện nay, giảm giá hàng loạt - 4

Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý là giá thành của xe điện Aima khá cao so với các đối thủ khác, mặc dù trang bị trên xe không có nhiều điểm nổi bật.

Giá xe điện Aima mới nhất hiện nay, giảm giá hàng loạt - 5

Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật giá bán xe điện Aima mới nhất hiện nay như sau:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng)
Aima I9 12,073 9,9
Aima G5 Pro 16,012 12,49
Aima INMAI 16,8 16,89
Aima Jeek Star 17,49 17,49
Aima M133 EGO 11,5 11,5
Aima 133M M1 12,976 9,49
Aima Pro 8,99 8,99
Aima Freedom 12 10,5
Aima M133 14,2 12,8
Aima Mine Plus 22,2 19,8
Aima Pround 15,5 14,5
Aima Milan 2S 15,5 14
Aima ED310D 12,5 12
Aima Viper 946 16,5 14,5
Aima Ecool 12 11,5
Aima ilook 14 13,5
Aima Camo 13,5 13
Aima Challenger 15 14,5
Aima EL112 13 12,5
Aima ED210E 13,218 12,5
Aima ED315 12 11,5
Aima ED318 14,411 13
Aima Speed 14 13
Giá xe đạp điện Hitasa cuối tháng 9/2025, giảm giá hàng loạt
Giá xe đạp điện Hitasa cuối tháng 9/2025, giảm giá hàng loạt

Loạt xe đạp điện Hitasa đang được bán ra với giá thấp hơn hẳn so với mức niêm yết tới tiền triệu.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Trí ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/09/2025 08:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Xe máy điện Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN