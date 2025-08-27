Giá xe ga Piaggio Liberty mới nhất cuối tháng 8/2025, giảm đến 5 triệu đồng

Piaggio Liberty 2025 là dòng xe tay ga có thiết kế thanh lịch, hiện đại và đậm chất Ý. Phiên bản mới nhất của dòng xe tay ga này không chỉ cuốn hút người đối diện bằng diện mạo hoàn toàn mới, mà còn mang trong mình loạt nâng cấp công nghệ đột phá, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách sống hiện đại của người dùng đô thị.

Khảo sát một đại lý Piaggio ở nội thành Hà Nội cho thấy, giá bán thực tế của Liberty 2025 đang được giảm rất mạnh so với giá niêm yết. Trong đó, một số phiên bản đang được giảm giá tới 5 triệu đồng. Còn lại là các phiên bản được giảm 3 triệu đồng và tặng kèm theo combo quà tặng 1,3 triệu đồng.

Bảng giá Piaggio Liberty 2025 mới nhất cuối tháng 8/2025 như sau:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Liberty 125 25th 60,8 55,6 Liberty S 2025 Xanh Blu Adersia 57,9 52,9 Liberty Z 59,3 56,3 Liberty S 2025 57,9 52,8 New Liberty 2025 57,5 54,5 Liberty S 125 57,7 54,7

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Liberty 2025 chinh phục người dùng với phần đầu xe được tinh chỉnh theo phong cách tương lai. Cụm đèn pha LED mới mảnh mai, sắc sảo mang lại vẻ thể thao, hiện đại hơn hẳn so với thế hệ trước. Dải "cà vạt" đặc trưng – một biểu tượng thiết kế của Piaggio – được tái thiết kế dựa trên cảm hứng từ hai dòng xe cao cấp là Medley và Beverly, tích hợp hài hòa vào mặt trước, tạo nên sự liền mạch và nhận diện thương hiệu thống nhất.

Thân xe được tinh giản bằng những đường bo tròn mềm mại, giúp tổng thể trở nên thanh thoát, nhẹ nhàng mà vẫn giữ được vẻ sang trọng đặc trưng của dòng Liberty. Yên xe cũng được tinh chỉnh với lớp đệm dày hơn, mang lại cảm giác êm ái cho người lái, trong khi phần yên sau được thu gọn tinh tế, tăng tính thẩm mỹ mà không ảnh hưởng đến sự thoải mái. Tay dắt sau làm từ nhôm đúc nguyên khối, vừa chắc chắn vừa tiện dụng, phù hợp để gắn thêm hành lý hoặc phụ kiện như Topbox.

Liberty 2025 được thiết kế theo cấu trúc hình tam giác công thái học, giúp tối ưu hóa không gian điều khiển và tư thế ngồi. Vị trí tay lái được nâng cao nhẹ, cải thiện tầm nhìn và mang lại cảm giác lái tự nhiên, thoải mái hơn trên mọi cung đường.

Trên xe lại có nhiều công nghệ tiên tiến, trải nghiệm lái nâng tầm. Một trong những điểm nhấn ấn tượng trên Liberty 2025 chính là cụm đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn mới. Màn hình LCD màu 5 inch với khả năng tự động điều chỉnh độ sáng theo môi trường, giúp hiển thị rõ ràng các thông tin cần thiết ngay cả dưới ánh nắng gắt – chi tiết nhỏ nhưng thể hiện sự tinh tế trong từng trải nghiệm.

Xe vẫn giữ nguyên kích thước bánh tiêu chuẩn – vành trước 16” và vành sau 14” – nhưng được trang bị bộ mâm 3 chấu mới, mang lại vẻ ngoài cá tính và khác biệt. Hệ thống phanh ABS cho bánh trước kết hợp cùng phanh tang trống 140mm phía sau đảm bảo an toàn tối ưu trong mọi tình huống phanh gấp. Đặc biệt, khoảng cách trục bánh xe được điều chỉnh lên 1.350mm, cải thiện độ ổn định và sự linh hoạt khi di chuyển trong đô thị đông đúc hay trên những cung đường gồ ghề.

Hơn nữa, hiệu suất hoạt động của xe vượt trội, thân thiện môi trường. Liberty 2025 tiếp tục được trang bị khối động cơ iGet thế hệ mới – danh tiếng về sự bền bỉ, tiết kiệm và êm ái – với ba tùy chọn 50cc, 125cc và 150cc. Tất cả đều sử dụng công nghệ làm mát bằng không khí và đầu xilanh 3 van, đáp ứng chuẩn khí thải Euro 5+, bảo vệ môi trường mà không đánh đổi sức mạnh vận hành.

Hiện nay Liberty 2025 có nhiều phiên bản và màu sắc tùy chọn, mang lại dáng vẻ thanh lịch và cá tính, đáp ứng thị hiếu đa dạng của người dùng.

Có thể nói, với sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế thời thượng, công nghệ hiện đại và khả năng vận hành ưu việt, Piaggio Liberty 2025 không đơn thuần là một phương tiện di chuyển, mà còn là người bạn đồng hành mang đậm cá tính, góp phần nâng tầm phong cách sống năng động và tinh tế của người sở hữu. Không ngạc nhiên khi Liberty 2025 trở thành một trong những tâm điểm thu hút tại sự kiện EICMA trước đây.