4 mẫu SUV cỡ B động cơ tăng áp trong tầm giá từ 600 triệu đồng

Động cơ tăng áp 1.5L (1.5 Turbo) thường mạnh mẽ hơn động cơ hút khí tự nhiên cùng dung tích, trong khi vẫn duy trì mức tiêu hao nhiên liệu hợp lý. Xe có khả năng tăng tốc tốt, vận hành linh hoạt ở dải tốc độ thấp và trung bình, phù hợp cả di chuyển trong đô thị lẫn đường trường.

Trước đây, trong tầm giá 600-700 triệu đồng, xe SUV cỡ B trang bị động cơ tăng áp 1.5L chỉ có 3 cái tên KIA Seltos, Geely Coolray, Omoda C5 thì nay, sân chơi này có thêm tân binh GAC GS3 Emzoom, vừa gia nhập thị trường Việt đầu tháng 7.

Vậy, xe Trung Quốc chiếm số đông liệu có áp đảo được xe Hàn đã có thương hiệu mạnh và phát triển lâu năm tại Việt Nam?

Dưới đây là ghi nhận tổng hợp của VietNamNet về 4 mẫu xe này với các thông tin so sánh cơ bản:

KIA Seltos 1.5 Turbo

Ra mắt tại Việt Nam từ năm 2020 và được THACO lắp ráp trong nước, Kia Seltos là một trong những mẫu SUV cỡ B bán chạy nhất thị trường. Mẫu xe đã trải qua một lần nâng cấp giữa vòng đời vào năm 2024 với thiết kế mới, động cơ mạnh hơn.

Tại thị trường Việt Nam, KIA Seltos hiện được phân phối với 6 phiên bản, mức giá niêm yết dao động từ 579-739 triệu đồng (tuỳ phiên bản).

Trong đó, ba phiên bản được trang bị động cơ tăng áp Smartstream 1.5L bao gồm KIA Seltos 1.5 Turbo Deluxe (619 triệu đồng), KIA Seltos 1.5 Turbo Luxury (665 triệu đồng) và KIA Seltos 1.5 Turbo GT-Line (739 triệu đồng).

KIA Seltos 1.5 Turbo.

Khối động cơ này trên KIA Seltos cho công suất 158 mã lực, mô-men xoắn 253 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp.

KIA Seltos 1.5 Turbo có kích thước 4.385 x 1.800 x 1.635 mm, chiều dài cơ sở 2.630 mm, khoảng sáng gầm 190 mm. Các trang bị đi kèm gồm đèn LED, mâm 17 inch, màn hình giải trí 10,25 inch, điều hòa tự động 2 vùng, 6 túi khí và camera lùi.

So với GAC GS3 Emzoom, Omoda C5 và Geely Coolray, Seltos có ưu thế về thương hiệu, hệ thống đại lý và khả năng giữ giá.

Tuy nhiên, phiên bản Turbo Deluxe không được trang bị gói hỗ trợ lái ADAS, không có camera 360 độ, hỗ trợ đỗ xe tự động hay ga tự động thích ứng như các đối thủ. Sức mạnh động cơ nhỉnh hơn Omoda C5, thấp hơn GS3 Emzoom và Geely Coolray.

Geely Coolray

Geely Coolray lần đầu được Tasco Auto phân phối tại Việt Nam vào tháng 3/2025 với ba phiên bản giá bán từ 538-628 triệu đồng. Đến năm 2026, mẫu SUV đô thị này được nâng cấp giữa vòng đời, đồng thời giảm giá xuống còn 499-599 triệu đồng.

Coolray 2026 dùng động cơ 1.5L tăng áp 4 xi-lanh, công suất khoảng 174 mã lực, mô-men xoắn 290 Nm, hộp số ly hợp kép 7 cấp. Thông số này tương đương GAC GS3 Emzoom, nhỉnh hơn KIA Seltos.

Mẫu xe có kích thước 4.380 x 1.795 x 1.609 mm, chiều dài cơ sở 2.600 mm, khoảng sáng gầm 180 mm.

So với GAC GS3 Emzoom và Omoda C5, Coolray nhỏ hơn đôi chút, không gian cabin kém rộng hơn nhưng vẫn tương đương Kia Seltos.

Geely Coolray 2026. Ảnh: Geely Quảng Ngãi.

Trang bị tiện nghi của mẫu xe này phong phú hơn Kia Seltos, đồng thời cạnh tranh với GAC GS3 Emzoom và Omoda C5 với màn hình 14,6 inch, ghế làm mát/sưởi, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây.

Về an toàn, Coolray có 6 túi khí, riêng gói công nghệ an toàn ADAS chỉ có trên bản Flagship, trong khi một số đối thủ đã phổ biến hơn trên nhiều phiên bản.

Omoda C5 Premium

Omoda C5 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm 2023 dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Omoda C5 Premium. Ảnh: Omoda Thái Bình

Tại thị trường Việt Nam, Omoda C5 hiện có 4 phiên bản gồm 2 tùy chọn chạy xăng và hybrid, giá dao động từ 589-749 triệu đồng.

Mẫu xe sử dụng động cơ 1.5L tăng áp cho công suất 145 mã lực, mô-men xoắn 210 Nm, kết hợp hộp số CVT và dẫn động cầu trước. Các thông số này thấp hơn đáng kể so với các mẫu xe đối thủ như GAC GS3 Emzoom (174 mã lực/270 Nm) và KIA Seltos (158 mã lực/253 Nm).

Xe có kích thước 4.400 x 1.830 x 1.585 mm, khoảng sáng gầm là 169 mm, chiều dài cơ sở 2.630 mm, tương đương đối thủ như Kia Seltos.

Về trang bị, Omoda C5 có màn hình kép và gói ADAS khá đầy đủ, nhưng vẫn thiếu một số tiện ích cần thiết so với các đối thủ như hỗ trợ đỗ xe tự động (GAC GS3 Emzoom), HUD (Geely Coolray) hoặc điều hòa tự động 2 vùng (KIA Seltos).

GAC GS3 Emzoom

GAC GS3 Emzoom vừa gia nhập thị trường Việt Nam đầu tháng 7/2026 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia. Tại thị trường Việt, mẫu xe chỉ có một phiên bản 1.5T Premium R với giá niêm yết 639 triệu đồng.

GAC GS3 Emzoom 1.5T Premium R được trang bị động cơ xăng 1.5L tăng áp kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp, cho công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 270 Nm. So với 3 đối thủ trên, mẫu xe này có công suất lớn nhất.

Về thiết kế, GAC GS3 Emzoom 1.5T Premium R sở hữu kích thước lớn hơn 3 đối thủ với chiều dài x rộng x cao (mm)4.410 x 1.850 x 1.600 mm, chiều dài cơ sở 2.650 mm. Tuy nhiên, khoảng sáng gầm chỉ 145 mm là mức thấp nhất so với các đối thủ. Điều này sẽ gây bất lợi khi đi địa hình xấu hay ngập nước phổ biến trong điều kiện đường sá đô thị ở Việt Nam.

GAC GS3 Emzoom 1.5T Premium R. Ảnh: GAC Long Biên

Mẫu xe sở hữu nhiều tiện nghi và gói ADAS cấp 2, tuy vậy, môt số tiện ích lại chưa bằng đối thủ như chỉ sử dụng màn hình trung tâm 10,25 inch, nhỏ hơn Omoda C5 (20,5 inch) và Geely Coolray (13,2 inch); không có thông gió ghế trước, camera 540 độ hay cốp điện trên phiên bản đang bán.

Bên cạnh đó, thương hiệu vắng bóng 2 năm tại Việt Nam nay bất ngờ ra mắt mẫu mới nên độ nhận diện không cao. Cùng đó, hệ thống đại lý ít, giá trị bán lại chưa được kiểm chứng như thương hiệu Hàn Quốc.

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