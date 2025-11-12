Dừng đèn đỏ sử dụng điện thoại có bị phạt không?

Hệ thống camera giám sát vi phạm giao thông được lắp đặt tại nhiều tuyến đường trên toàn quốc, giúp người tham gia giao thông tuân thủ luật lệ ngay cả khi không có sự hiện diện của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn về các hành vi bị xử lý thông qua hình thức 'xử phạt nguội', trong đó có việc sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ.

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 thì việc sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện giao thông là hành vi bị nghiêm cấm.

"6. Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ."

Điểm đ Khoản 4 Điều 7 của Nghị 168/2024 quy định hành vi vừa điều khiển xe máy, vừa sử dụng điện thoại sẽ bị phạt từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

"4. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: ... đ) Người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù), thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính), dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác."

Như vậy, dựa trên các quy định hiện hành thì khi dừng đèn đỏ (tức là đang không điều khiển xe máy) mà sử dụng điện thoại sẽ không bị phạt.

Tuy vậy, người tham gia giao thông cần hạn chế hành vi này bởi lẽ việc sử dụng điện thoại có thể gây mất tập trung và không ít người vì mải dùng điện thoại mà không biết đèn đỏ đã chuyển sang xanh, gây cản trở những người khác cùng tham gia giao thông.