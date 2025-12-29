Đề xuất mới về lệ phí đăng ký biển số giúp người dân tiết kiệm tiền triệu

Nhằm thực hiện theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1891/QĐ-TTg ngày 3/9/2025, Bộ Tài chính đã xây dựng và đưa ra lấy ý kiến về dự thảo thông tư sửa đổi mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% so với mức thu hiện hành tại thông tư 60/2023 (trừ mức thu lệ phí cấp đổi biển số).

Mức giảm này áp dụng cho cả ô tô và xe máy khi đăng ký và cấp biển số lần đầu. Theo đó, người dân tại các tỉnh, thành thuộc khu vực I như Hà Nội, TPHCM khi đăng ký ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm xe bán tải) sẽ chỉ mất 14 triệu đồng thay vì 20 triệu đồng như trước đây (tiết kiệm được 6 triệu đồng). Dự kiến mức thay đổi theo đề xuất áp dụng đối với cả ô tô và xe máy như sau:

Mức lệ phí đăng ký biển số xe mới theo đề xuất của Bộ Tài chính

Dự thảo của Bộ Tài chính nêu rõ: Tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú ở khu vực nào thì nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông theo mức thu lệ phí quy định tương ứng với khu vực đó.

Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá biển số phương tiện giao thông nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông theo mức thu lệ phí của khu vực tổ chức, cá nhân lựa chọn đăng ký, cấp biển số xe trúng đấu giá theo quy định pháp luật về đăng ký xe, biển số xe cơ giới.

Đối với xe ô tô, xe mô tô của công an sử dụng vào mục đích an ninh đăng ký tại khu vực I hoặc đăng ký tại Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an thì áp dụng mức thu tại khu vực I.

Trị giá xe mô tô làm căn cứ áp dụng mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông là giá tính lệ phí trước bạ tại thời điểm đăng ký.

Sau khi Dự thảo đề xuất này được công bố, anh Trần Đình Cẩn ở thành phố Hà Nội bày tỏ quan điểm ủng hộ và mong quy định sớm được ban hành: “Tôi hoàn toàn ủng hộ đề xuất này, đã mất tiền mua xe lại mất thêm 20 triệu chỉ để đăng ký biển số thực sự là một mức thu hơi cáo. Vợ chồng tôi cũng đang cân nhắc sẽ mua xe ô tô trong thời gian tới và cũng mong nhà nước, Bộ tài chính sớm thông qua quy định này.

6 triệu đồng tuy không phải là một khoản tiền to so với giá trị một chiếc xe ô tô nhưng cũng giúp người tiêu dùng tiết kiệm được chi phí và nếu mức thu giảm xuống còn 14 triệu thì tôi thấy hợp lý hơn mức cũ trước đây”.

Ảnh minh họa: KT

Tuy lệ phí đăng ký biển số xe mới giảm nhưng nhiều người dân vẫn tỏ ra quan nghị khi sắp tới đây các tỉnh, thành phố sẽ được tự ban hành bảng giá tính lệ phí ô tô trước bạ sẽ khiến chi phí tăng.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định số 175/2025/NĐ-CP) thì từ 1/1/2026, các tỉnh, thành phố sẽ tự ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy thay cho bảng giá cũ được ban hành bởi Bộ Tài chính.

Anh Trần Văn Cường ở Từ Liêm, TP. Hà Nội cũng cho rằng: “Khi các địa phương tự đưa ra bảng giá tính lệ phí trước bạ có thể vô tình đẩy giá xe tăng lên cao hơn, làm ảnh hưởng thêm đến sức mua vốn đã không được tốt như hiện nay. Ví dụ một chiếc xe máy có giá 38 triệu đồng thì phí ra biển số là 2 triệu đồng; xe từ 40 triệu đồng có phí ra biển số là 4 triệu đồng.

Tức là có trường hợp giá xe chỉ chênh lệch 1,2 triệu đồng nhưng phí ra biển số tăng gấp đôi, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Còn với ô tô thì hiện mức lệ phí là 12%, giờ mua một chiếc xe trị giá 500 triệu thì lệ phí sẽ là 60 triệu, nhưng nếu TP. Hà Nội áp mức tăng lên thì số tiền phải chi thêm cũng không nhỏ.”

Mục đích chính theo đều xuất tại Dự thảo của Bộ Tài chính nhằm giúp người dân giảm chi phí khi đăng ký phương tiện, tạo điều kiện kích thích thị trường xe, nhất là trong bối cảnh người dân có xu hướng chờ đợi để hưởng mức phí thấp hơn giống như một biện pháp kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên nếu các loại chính sách chồng chéo nhau, chỗ tăng chỗ giảm thì cũng như hai bát nước hoà chung, khiến người dân cảm thấy mông lung.