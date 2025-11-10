Tổ công tác 141 vây bắt nhóm "quái xế" điều khiển xe máy bốc đầu, quay clip trong đêm

Khoảng 23h30 ngày 6-11-2025, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại tuyến phố Huế - Hàng Bài - Hàng Khay, Tổ công tác Y2/141 phát hiện 4 nam thanh niên điều khiển 2 xe máy, che biển kiểm soát phóng nhanh, lạng lách, bấm còi inh ỏi, gây mất trật tự công cộng.

Đáng chú ý, 2 đối tượng chở nhau đi trên xe Vario có hành vi bốc đầu, đánh võng, trong khi 2 đối tượng đi xe Vision dùng điện thoại quay video lại toàn bộ hành vi vi phạm.

Khi nhóm thanh niên di chuyển đến ngã tư Hàng Khay - Hàng Bài, Tổ công tác kịp thời triển khai đội hình vây bắt, khống chế, bắt giữ được 1 đối tượng ngồi sau xe Vario, 3 đối tượng còn lại bỏ chạy.

Nam thanh niên ngồi sau chiếc xe lạng lách, đánh võng, "bốc đầu" trên phố để hai đối tượng còn lại dùng điện thoại quay clip

Tại chỗ, đối tượng khai tên N.B.V., SN 2006, trú tại Lại Đà, Đông Anh, Hà Nội. V. khai nhận, chiếc xe Vario là của mình, còn người điều khiển xe thực hiện hành vi bốc đầu là N.A., trú tại khu vực Cửa Khẩu An Dương, Hà Nội. Hai thanh niên đi xe Vision quay video là S., trú tại phường Hồng Hà (Hà Nội) và D., trú tại phường Phúc Lợi (Hà Nội)

Quá trình kiểm tra điện thoại của Việt, Tổ công tác phát hiện nhiều video quay cảnh bốc đầu xe Vario tại khu vực Vincom Riverside Long Biên vào chiều 5-11-2025.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Cửa Nam để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Cũng trong đêm 6, rạng sáng 7-11-2025, tại khu vực ngã tư Bến xe Nước Ngầm - QL1A Ngọc Hồi, Tổ công tác Y7/141 tiến hành kiểm tra, phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy không đeo biển kiểm soát, "đầu trần" nên đã chặn dừng kiểm tra hành chính.

Hai thiếu niên chở nhau bằng chiếc xe máy không rõ nguồn gốc

Tại thời điểm kiểm tra, T.X.N., SN 2008, trú tại Thọ Văn, Tam Nông, Phú Thọ được xác định là người điều khiển chở theo N.V.S., SN 2009, trú tại Tam Tầng, Quang Châu, Bắc Ninh. Cả hai không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký phương tiện.

Kiểm tra cốp xe, Tổ công tác phát hiện 1 BKS: 30L8-0442. N. khai nhận đã mua chiếc xe không giấy tờ, không rõ nguồn gốc từ một người không quen biết với giá 3,5 triệu đồng.

Tổ công tác đã bàn giao người và phương tiện cho Công an phường Hoàng Mai tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.