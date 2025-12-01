Mercedes-Benz G-Class mini chạy thử trên đường phố

Những hình ảnh chạy thử đầu tiên của Mercedes Baby G-Class vừa lộ diện với thiết kế vuông vức trứ danh. Mẫu "tiểu G-Wagen" sử dụng khung gầm rời, dự kiến ra mắt năm 2027 để đối đầu Land Rover Defender cỡ nhỏ.

Cộng đồng yêu xe toàn cầu đang xôn xao trước những hình ảnh chạy thử đầu tiên của mẫu xe được mệnh danh là Mercedes Baby G-Class. Những thước phim vừa được ghi lại cho thấy phiên bản "mini G-Wagen" này gần như kế thừa trọn vẹn phong cách thiết kế biểu tượng của đàn anh cỡ lớn, hứa hẹn trở thành lựa chọn lý tưởng cho những khách hàng đam mê chất địa hình của G-Class nhưng mong muốn một kích thước linh hoạt và gọn gàng hơn.

Hình ảnh chạy thử đầu tiên của mẫu xe Mercedes Baby G-Class xuất hiện trên mạng xã hội.

Dù chiếc xe thử nghiệm được ngụy trang kín đáo bằng các lớp decal dày đặc, giới mộ điệu vẫn dễ dàng nhận ra những đường nét đặc trưng không thể nhầm lẫn. Xe sở hữu thân hình vuông vức, kính lái dựng đứng, phần mui phẳng lì và đặc biệt là bộ lốp dự phòng treo phía sau - chi tiết mang tính đặc trưng của dòng xe địa hình nhà Mercedes.

Tương tự như đàn anh G-Class, mẫu xe thu nhỏ này cũng duy trì thiết kế các cột B, C và D dựng đứng, tạo nên vẻ ngoài khỏe khoắn và nam tính. Khi đặt cạnh mẫu MPV V-Class có chiều cao 1.900 mm, Baby G thấp hơn đáng kể. Sự chênh lệch về kích thước càng trở nên rõ rệt khi chiếc xe này di chuyển ngay sau chiếc SUV điện cỡ lớn EQS. Nhìn tổng thể, mẫu xe mới giống hệt một phiên bản G-Wagen được thu nhỏ khoảng 15% kích thước nhưng vẫn giữ nguyên được khí chất mạnh mẽ và oai phong vốn có.

Một thông tin kỹ thuật quan trọng đã được thương hiệu Đức xác nhận là chiếc xe vẫn sử dụng kết cấu khung gầm rời (ladder frame). Baby G sẽ được phát triển trên một nền tảng khung sườn hoàn toàn mới dạng thân trên khung.

Mercedes-Benz Baby G thấp hơn đáng kể so với đối thủ.

Đây là chi tiết cực kỳ hiếm gặp trong thế giới xe điện hiện nay, nơi kết cấu liền khối (unibody) thường chiếm ưu thế để tối ưu trọng lượng. Động thái này cho thấy Mercedes không định vị Baby G chỉ là một chiếc SUV đi phố, mà quyết tâm biến nó thành một "chiến binh" off-road thực thụ với khả năng vận hành ưu việt trên địa hình khó

Chi tiết đáng chú ý nhất trên chiếc xe thử nghiệm chính là phần mặt ca-lăng được thiết kế kín hoàn toàn. Điều này ngầm xác nhận đây là một mẫu xe điện, đúng như tuyên bố trước đó của Mercedes rằng Baby G sẽ ra mắt dưới dạng EV. Việc điện hóa dòng xe địa hình nhỏ gọn này nằm trong chiến lược xanh hóa dải sản phẩm của hãng xe sang nước Đức.

Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định rằng mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Trong bối cảnh thị trường xe điện toàn cầu đang có dấu hiệu chững lại và phiên bản G-Class EV cỡ lớn (G 580) chưa đạt được doanh số bùng nổ như kỳ vọng, khả năng Mercedes xem xét bổ sung các tùy chọn động cơ xăng hoặc Hybrid trong tương lai là hoàn toàn có thể. Sự linh hoạt trong hệ truyền động sẽ giúp mẫu xe này tiếp cận được tệp khách hàng rộng lớn hơn.

Theo lộ trình dự kiến, Mercedes Baby G-Class sẽ chính thức ra mắt thị trường vào năm 2027. Sự xuất hiện của mẫu xe này sẽ châm ngòi cho một cuộc cạnh tranh mới đầy thú vị tại phân khúc SUV địa hình hạng sang cỡ nhỏ. Đối thủ trực tiếp mà Baby G phải dè chừng chính là mẫu mini-Defender đang được Land Rover ráo riết phát triển.

Mercedes Baby G-Class sẽ chính thức ra mắt thị trường vào năm 2027.

Điểm thú vị của cuộc đối đầu này nằm ở sự khác biệt về triết lý kỹ thuật, khi đối thủ từ Anh Quốc dự kiến sử dụng kết cấu liền khối (unibody), trong khi đại diện nước Đức trung thành với khung gầm rời. Cuộc chiến giữa G-Class và Defender ở phân khúc thu nhỏ hứa hẹn sẽ kịch tính và hấp dẫn không kém gì màn so găng kinh điển của hai biểu tượng này ở phân khúc full-size hiện tại.