Đi xe máy mới chưa biển số: Cẩn thận bị phạt tới 9 triệu đồng!

Thời gian gần đây, cùng với xu hướng chuyển đổi sang phương tiện xanh, nhiều người mới mua xe máy điện từ cửa hàng vô tư cho xe lưu thông trên đường mặc dù chưa thực hiện thủ tục đăng ký và xe cũng chưa được gắn biển số. Theo quy định, đây là hành vi vi phạm giao thông và có thể bị phạt khá nặng.

Theo quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, phương tiện cơ giới khi tham gia giao thông bắt buộc phải có đăng ký và biển số hợp lệ.

"Điều 35. Điều kiện phương tiện tham gia giao thông đường bộ 1. Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ phải đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Được cấp chứng nhận đăng ký xe và gắn biển số xe theo quy định của pháp luật; b) Bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật."

Như vậy, người điều khiển xe máy mới mua từ cửa hàng (chưa làm thủ tục đăng ký xe) lưu thông trên đường sẽ bị xử phạt đồng thời hai lỗi là: không có đăng ký xe và không gắn biển số. Quy định tại Điều 14 Nghị định 168/2024/NĐ-CP thì mức phạt với các hành vi này như sau:

"Điều 14. Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông [...] 2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Điều khiển xe không có chứng nhận đăng ký xe (hoặc bản sao chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm theo bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giữ bản gốc chứng nhận đăng ký xe) hoặc sử dụng chứng nhận đăng ký xe (hoặc bản sao chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm theo bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giữ bản gốc chứng nhận đăng ký xe) đã hết hạn sử dụng, hết hiệu lực; b) Sử dụng chứng nhận đăng ký xe (hoặc bản sao chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm theo bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giữ bản gốc chứng nhận đăng ký xe) bị tẩy xóa; sử dụng chứng nhận đăng ký xe (hoặc bản sao chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm theo bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giữ bản gốc chứng nhận đăng ký xe) không đúng số khung, số động cơ (số máy) của xe hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp; c) Điều khiển xe đăng ký tạm thời hoạt động quá phạm vi, tuyến đường, thời hạn cho phép; [...] 3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Điều khiển xe không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải gắn biển số); gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp; b) Điều khiển xe gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe. [...] 8. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe như sau: a) Thực hiện hành vi quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều này bị trừ điểm giấy phép lái xe 02 điểm; b) Thực hiện hành vi quy định tại khoản 3 Điều này bị trừ điểm giấy phép lái xe 06 điểm."

Như vậy, người điều khiển xe mới mua mà chưa có đăng ký và biển số lưu thông trên đường sẽ có thể chịu mức phạt "kép" gồm:

- Điều khiển xe chưa có đăng ký xe: Mức phạt từ 2 đến 3 triệu đồng

- Điều khiển xe chưa gắn biển số xe: Mức phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, và bị trừ điểm giấy phép lái xe 06 điểm.

Như vậy, tổng mức phạt cao nhất mà người điều khiển xe máy chưa được đăng ký và biển số có thể lên tới 9 triệu đồng và trừ 06 điểm giấy phép lái xe.

Do đó, để tránh bị xử phạt, người dân khi mua xe mới cần hoàn tất đầy đủ thủ tục đăng ký, cấp biển số trước khi đưa phương tiện tham gia giao thông. Hiện hầu hết các đại lý đều hỗ trợ làm các thủ tục này, người mua nên liên hệ và hoàn tất thủ tục trước khi chính thức đưa xe về nhà.