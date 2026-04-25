Xe máy vượt đèn đỏ có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, bị tạm giữ phương tiện

Theo quy định mới, mức xử phạt đối với hành vi vượt đèn đỏ đã tăng đáng kể từ năm 2025 khi Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực.

Cụ thể, tại điểm c khoản 7 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe máy không chấp hành tín hiệu đèn giao thông có thể bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 04 điểm giấy phép lái xe theo điểm b khoản 13 Điều 7.

"7. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: [...] c) Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;" [...] 13. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe như sau: [...] b) Thực hiện hành vi quy định tại điểm đ khoản 4; điểm a khoản 6; điểm c, điểm d, điểm đ khoản 7; điểm a khoản 8 Điều này bị trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm;"

Trong trường hợp hành vi vượt đèn đỏ dẫn đến tai nạn giao thông, mức xử phạt sẽ nghiêm khắc hơn nhiều. Người vi phạm có thể bị phạt từ 10 đến 14 triệu đồng theo quy định tại khoản 10 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo điểm d khoản 13 Điều này.

"10. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: [...] b) Vi phạm quy định tại một trong các điểm, khoản sau của Điều này mà gây tai nạn giao thông: điểm a, điểm d, điểm đ, điểm g, điểm h, điểm i, điểm k khoản 1; điểm c, điểm đ, điểm g khoản 2; điểm b, điểm e, điểm g, điểm h, điểm k khoản 3; điểm đ khoản 4; điểm c, điểm d khoản 6; điểm c, điểm d, điểm đ khoản 7; điểm a, điểm b, điểm h, điểm k khoản 9 Điều này. [...] 13. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe như sau: [...] d, Thực hiện hành vi quy định tại điểm b khoản 8, khoản 10 Điều này bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm."

Không chỉ dừng lại ở việc xử phạt tiền và trừ điểm bằng lái, người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ gây tai nạn còn có thể bị tạm giữ phương tiện. Quy định này được nêu tại điểm đ khoản 1 Điều 48 Nghị định 68:

"Điều 48. Tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển và phương tiện vi phạm 1. Để ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hành chính, người có thẩm quyền được phép tạm giữ phương tiện trước khi ra quyết định xử phạt theo quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2, khoản 8 Điều 125 của Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm được quy định tại các điều, khoản, điểm sau đây của Nghị định này: [...] đ) Khoản 10 (trong trường hợp người vi phạm là người điều khiển phương tiện); điểm a khoản 14 (trong trường hợp người vi phạm là người điều khiển phương tiện) Điều 12;"

Tóm lại, nếu người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ và gây tai nạn giao thông, mức xử phạt có thể lên đến 14 triệu đồng, bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe và có thể bị tạm giữ phương tiện. Vì vậy, người tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm chỉnh tín hiệu đèn để đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác, đồng thời tránh các mức phạt nặng.