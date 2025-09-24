Yamaha Cygnus XR 155 trình làng: Sức mạnh khủng trong thân hình "bé hạt tiêu"

Về cơ bản, Yamaha Cygnus XR 155 có thể được xem như phiên bản Aerox 155 với bánh xe 12 inch và thiết kế sàn chân phẳng. Xe sử dụng chung động cơ với Aerox 155, tức là loại 155cc xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, 4 van, tích hợp công nghệ VVA, vốn được phát triển từ khối động cơ trên dòng R15. Nhờ đó, hiệu năng mà XR 155 mang lại được đánh giá là tương đương với Aerox, dù hình thức hoàn toàn khác biệt.

Yamaha Cygnus XR 155 có bình xăng dung tích 6,1 lít được dời khỏi vị trí giữa thân xe. Mặc dù không có phần khung xương ở giữa, XR 155 vẫn đảm bảo được không gian cốp dưới yên rất rộng – lên đến 28 lít – và Yamaha cho biết cốp có thể chứa được một mũ bảo hiểm full-face cỡ XL nếu đặt úp xuống.

Ngoại hình của XR 155 mang phong cách thể thao và sắc sảo, với cụm đèn pha LED đôi tích hợp đèn định vị ban ngày (DRLs). Đặc biệt, đèn pha của xe có khả năng điều chỉnh nhiệt độ màu – sáng ấm hoặc sáng lạnh – tùy theo điều kiện môi trường. Đèn xi-nhan LED được gắn trên phần yếm tay lái, trong khi cụm đèn hậu cũng sử dụng công nghệ LED hiện đại.

Hệ thống treo bao gồm giảm xóc sau đôi và phuộc ống lồng phía trước. Xe được trang bị phanh đĩa cho cả bánh trước và sau, đi kèm lốp trước bản 110 và lốp sau bản 130, đều sử dụng mâm hợp kim 12 inch. Các tính năng an toàn như chống bó cứng phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo, công nghệ khởi động động cơ thông minh và chức năng ngắt động cơ tạm thời khi dừng cũng được trang bị đầy đủ. Chiều dài cơ sở của xe là 1.340 mm và trọng lượng ở mức 129 kg.

Không chỉ mạnh về vận hành, XR 155 còn được trang bị hàng loạt tiện ích công nghệ. Xe sử dụng cụm đồng hồ LCD hiển thị đầy đủ thông tin, tích hợp chìa khóa thông minh, khả năng mở khóa bằng điện thoại thông minh, ứng dụng kết nối với smartphone, cùng cổng sạc USB Type-C hỗ trợ chuẩn sạc nhanh QC3.0.