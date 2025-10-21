Toyota Veloz Cross Top 1.5 CVT đời 2022 giá hời sau 30.000Km

Một chiếc Toyota Veloz Cross Top 1.5 CVT đời 2022 đang được rao bán với giá 495 triệu đồng, đăng trên một trang rao vặt vào ngày 20/10/2025. Chiếc xe đã đi khoảng 30.000Km, thuộc phiên bản nhập khẩu, kiểu dáng SUV 7 chỗ, màu đen, dẫn động cầu trước và sử dụng hộp số tự động CVT kết hợp động cơ xăng 1.5L. Theo thông tin từ người rao, đây là mẫu xe có giấy tờ hợp lệ và được hỗ trợ sang tên nhanh chóng.

Tin rao bán xe. (Ảnh chụp màn hình)

Cũng theo tin rao, chiếc Toyota Veloz Cross này được cam kết “không tai nạn, không thủy kích, không đại tu động cơ hay hộp số”. Người rao cho biết, xe từng “thay cốp bảo hiểm”, chi tiết cho thấy xe có thể từng bị va chạm nhẹ nhưng đã được xử lý bảo hiểm, một điều khá phổ biến với các xe đã qua sử dụng ở đô thị. Ngoài ra, người bán cũng khẳng định nguồn gốc xe rõ ràng và có thể hỗ trợ trả góp với lãi suất ưu đãi tùy đời xe.

Ở thời điểm hiện tại, giá 495 triệu đồng cho một chiếc Veloz Cross Top 2022 được xem là khá cạnh tranh so với mặt bằng chung. Trên thị trường, cùng đời xe và phiên bản này thường có giá dao động từ 500 - 530 triệu đồng tùy tình trạng.

Ảnh thực tế chiếc xe được rao bán. (Ảnh chụp màn hình)

Với quãng đường sử dụng 30.000Km, chiếc xe vẫn còn khá mới, chưa đến giai đoạn cần thay thế nhiều chi tiết hao mòn như phuộc, bố thắng hay cao su gầm. Nếu nội thất và sơn xe còn giữ được tình trạng nguyên bản, đây có thể là lựa chọn hợp lý cho những ai muốn sở hữu xe 7 chỗ tiết kiệm nhiên liệu ở tầm giá dưới 500 triệu đồng.

Toyota Veloz Cross vốn được ưa chuộng nhờ kiểu dáng hiện đại, gầm cao và khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị. Phiên bản Top 2022 còn được trang bị hệ thống an toàn Toyota Safety Sense, màn hình trung tâm 9 inch, đề nổ nút bấm, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Theo người rao, xe vẫn vận hành ổn định, các tính năng điện hoạt động bình thường, điều hòa làm lạnh nhanh và không có tiếng ồn bất thường từ khoang động cơ.

So với việc mua xe mới giá hơn 700 triệu đồng lăn bánh, mức 495 triệu của chiếc Veloz Cross 2022 giúp tiết kiệm khoảng 200 triệu đồng mà vẫn sở hữu mẫu xe nhập khẩu, nhiều công nghệ an toàn và tiện nghi. Tuy nhiên, người mua nên kiểm tra kỹ phần thân vỏ, đặc biệt khu vực cốp sau - nơi đã từng được thay bảo hiểm để đảm bảo không ảnh hưởng đến kết cấu. Nếu mọi thứ đạt yêu cầu, đây là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc trong nhóm xe 7 chỗ đã qua sử dụng.