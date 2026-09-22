VinFast trình làng bộ ba xe máy điện mới: Đi tới 262 km/lần sạc

Bộ ba xe máy điện mới gồm Evo Grand II, Evo Grand Premia và Evo Grand Limited. Cả ba phiên bản đều giữ ADN thiết kế của dòng Evo Grand với điểm nhấn chú ý la dải trang trí chạy dọc từ logo chữ V xuống phía dưới. Cụm ca-lăng sử dụng đường viền dạng vòm cùng các nan dọc mạ chrome, trong khi phần yếm phía trong được chia thành hai mảng màu, với nửa trên đồng màu thân xe và nửa dưới màu đen.

Evo Grand II (Ảnh: VinFast).

Yên xe được bọc da co giãn hai chiều, giúp bề mặt ôm sát khung yên và hạn chế tình trạng nhăn trong quá trình sử dụng. Trên hai phiên bản Evo Grand Premia và Evo Grand Limited, xe được trang bị vành nhôm có trọng lượng nhẹ, độ bền cao và khả năng chống ăn mòn tốt. Hai phiên bản này cũng có tay dắt phía sau bằng nhôm, hỗ trợ việc dắt, dựng và xoay chuyển xe.

Cả ba phiên bản đều được trang bị hộc chứa đồ phía trước với cơ cấu đóng mở khép kín. Hộc đồ này tích hợp hai loại cổng sạc USB Type-A và USB Type-C. Khoang cốp có dung tích 35 lít, có thể chứa mũ bảo hiểm, ba lô, laptop và các vật dụng cá nhân phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày.

Evo Grand Limited (Ảnh: VinFast).

Ở hai phiên bản Premia và Limited, Evo Grand được trang bị màn hình LCD VA với khả năng hiển thị sắc nét và giao diện trực quan. Riêng Evo Grand Limited có thêm khóa thông minh Smart Key. Hai phiên bản này cũng được tích hợp tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc, giúp hạn chế tình trạng xe trôi khi bắt đầu di chuyển trên đoạn đường dốc, cùng đèn passing để người lái chủ động phát tín hiệu ánh sáng khi chuyển hướng hoặc xin đường. Bản Limited cũng được bổ sung thêm tính năng chống trộm thông minh.

Về vận hành, Evo Grand II có hai chế độ lái Eco và Sport. Trong khi đó, Evo Grand Premia và Evo Grand Limited có ba chế độ Eco, Normal và Sport. Các chế độ này cho phép người sử dụng lựa chọn cách vận hành theo nhu cầu, từ ưu tiên tiết kiệm năng lượng đến tăng tốc mạnh hơn.

Cả ba phiên bản sử dụng động cơ Inhub công suất 2.250 W, cho tốc độ tối đa 70 km/h. Pin cố định có dung lượng 2,4 kWh được đặt dưới sàn xe. Người dùng có thể lắp thêm một pin rời có dung lượng tương đương trong cốp, qua đó nâng tổng quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy lên tới 262 km.

Evo Grand Premia (Ảnh: VinFast).

Các dòng Evo Grand thế hệ mới đều đạt tiêu chuẩn chống bụi và chống nước IP67. Theo thông số được công bố, xe có thể di chuyển qua khu vực ngập nước sâu 0,5 m trong thời gian tối đa 30 phút.

Evo Grand II có ba màu Trắng ngọc trai, Xanh rêu và Đỏ tươi, giá niêm yết 25,9 triệu đồng. Evo Grand Premia có ba màu Đen bóng, Nâu Titan và Xanh Olive, giá 27,9 triệu đồng. Trong khi đó, Evo Grand Limited có hai màu Trắng sữa và Xanh cẩm thạch, giá 29,9 triệu đồng. Mức giá trên đây đã gồm VAT, pin thứ hai có giá 5 triệu đồng.