Honda gần đây gây chú ý khi công bố một số mẫu SUV mới sắp ra mắt, bao gồm Avancier 7 chỗ hoàn toàn mới và CR-V thế hệ thứ 7.

Trong đó, mẫu CR-V thế hệ tiếp theo được hé lộ sẽ chỉ có phiên bản hybrid. Định hướng này giống với Toyota RAV4, nhưng Honda được cho là sẽ nâng cấp thêm khả năng vận hành cho mẫu xe.

Bên cạnh những nâng cấp về công nghệ vận hành, cải thiện sự êm ái và tiết kiệm nhiên liệu, CR-V mới được kỳ vọng sở hữu diện mạo mới theo hướng hiện đại, tối giản hơn.

Nguyên mẫu chạy thử được cho là của Honda CR-V thế hệ mới.

Dựa trên các thông tin ban đầu và một số hình rò rỉ được cho là nguyên mẫu chạy thử ở Mỹ, studio Autoya đã dựng lên các bản phác thảo dự đoán thiết kế của Honda CR-V 2028.

Bản dựng đồ họa vi tính cho thấy CR-V mới có kích thước tổng thể gần tương đương thế hệ hiện tại, nhưng được điều chỉnh nhiều chi tiết thiết kế.

Bản dựng so sánh kích thước của CR-V thế hệ mới (dưới) và bản hiện hành. Ảnh: AutoYa

Xe sở hữu bộ mâm hợp kim lớn hơn với họa tiết nan hình chữ Y, đường gân dập nổi mới chạy dọc thân xe và phần đầu xe góc cạnh hơn.

Cụm đèn chiếu sáng được chia thành hai tầng, lưới tản nhiệt thiết kế thanh mảnh hơn, kết hợp cản trước tạo hình nổi khối.

Ở khoang nội thất, studio dự đoán CR-V thế hệ mới sẽ có những thay đổi đáng kể hơn, với không gian rộng rãi và bảng táp-lô được bố trí lại hoàn toàn. Tuy nhiên, đây mới chỉ là hình đồ họa vi tính mang tính ý tưởng, chưa phải thiết kế chính thức được Honda công bố.

Thiết kế thực của xe cũng như thông số kỹ thuật dự kiến được hé lộ nhiều hơn trong năm tới, thông qua các nguyên mẫu chạy thử trên đường. Honda CR-V thế hệ mới dự kiến sẽ ra mắt tại Mỹ trong năm 2027.