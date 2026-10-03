Bảng giá xe máy điện VinFast tháng 10/2026 mới nhất
Là một trong những thương hiệu xe máy điện nổi bật tại Việt Nam, VinFast hiện sở hữu danh mục sản phẩm khá đa dạng, trải khắp các phân khúc.
Cuối tháng 9, VinFast tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm khi bổ sung ba phiên bản mới thuộc dòng Evo Grand. Sở hữu thiết kế thời trang, mang phong cách cổ điển, các mẫu xe này còn được trang bị nhiều tính năng hiện đại như chế độ lùi, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc và pin kép. Đáng chú ý, xe có khả năng đổi pin tại các trạm đổi pin, mang đến thêm sự thuận tiện trong quá trình sử dụng.
Với giá bán từ 25,9 triệu đồng, dòng Evo Grand hướng tới phân khúc xe máy điện phổ thông. Đây cũng là phân khúc VinFast đang có nhiều lựa chọn, trong đó chủ lực là các mẫu Evo Grand, bên cạnh những dòng xe hướng đến học sinh và người chưa có bằng lái như Amio, Flazz và ZGoo.
Ở phân khúc tầm trung, khách hàng có thể lựa chọn các dòng Feliz và Kyo. Trong khi đó, nhóm xe cao cấp gồm những mẫu như Kinet, Viper và VeroX, được định vị với động cơ mạnh mẽ, khả năng vận hành tốt cùng nhiều trang bị và công nghệ hiện đại.
Dưới đây là bảng giá các mẫu xe máy điện VinFast cập nhật tháng 10/2026, giúp khách hàng dễ dàng tham khảo và lựa chọn mẫu xe phù hợp với nhu cầu cũng như ngân sách.
|Mẫu xe
|Giá niêm yết (VNĐ)
|Giá tại đại lý (VND)
|VinFast Amio
|11.600.000
|11.600.000
|VinFast Amio S
|11.600.000
|11.600.000
|VinFast Amio S2
|12.000.000
|12.000.000
|VinFast Flazz Max
|12.500.000
|12.500.000
|VinFast ZGoo
|13.300.000
|13.300.000
|VinFast Flazz
|14.200.000
|14.200.000
|VinFast Evo Lite
|14.300.000
|14.300.000
|VinFast Evo Neo
|17.800.000
|17.800.000
|VinFast Evo
|18.800.000
|18.800.000
|VinFast Evo Grand Lite
|16.500.000
|16.500.000
|VinFast Evo Grand II
|25.900.000
|25.900.000
|VinFast Evo Grand Premia
|27.900.000
|27.900.000
|VinFast Evo Grand Limited
|29.900.000
|29.900.000
|VinFast Feliz II
|23.000.000
|23.000.000
|VinFast Feliz 2025
|26.000.000
|26.000.000
|VinFast Kyo
|30.000.000
|30.000.000
|VinFast Vero X (2025)
|34.900.000
|34.900.000
|VinFast Viper
|35.000.000
|35.000.000
|VinFast Kinet
|40.000.000
|40.000.000
Lưu ý: Mức giá trên đã bao gồm VAT và bộ sạc. Tùy từng mẫu xe, giá niêm yết có thể đã bao gồm pin hoặc chưa bao gồm pin.
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