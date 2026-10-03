Cuối tháng 9, VinFast tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm khi bổ sung ba phiên bản mới thuộc dòng Evo Grand. Sở hữu thiết kế thời trang, mang phong cách cổ điển, các mẫu xe này còn được trang bị nhiều tính năng hiện đại như chế độ lùi, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc và pin kép. Đáng chú ý, xe có khả năng đổi pin tại các trạm đổi pin, mang đến thêm sự thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Với giá bán từ 25,9 triệu đồng, dòng Evo Grand hướng tới phân khúc xe máy điện phổ thông. Đây cũng là phân khúc VinFast đang có nhiều lựa chọn, trong đó chủ lực là các mẫu Evo Grand, bên cạnh những dòng xe hướng đến học sinh và người chưa có bằng lái như Amio, Flazz và ZGoo.

Ở phân khúc tầm trung, khách hàng có thể lựa chọn các dòng Feliz và Kyo. Trong khi đó, nhóm xe cao cấp gồm những mẫu như Kinet, Viper và VeroX, được định vị với động cơ mạnh mẽ, khả năng vận hành tốt cùng nhiều trang bị và công nghệ hiện đại.

Dưới đây là bảng giá các mẫu xe máy điện VinFast cập nhật tháng 10/2026, giúp khách hàng dễ dàng tham khảo và lựa chọn mẫu xe phù hợp với nhu cầu cũng như ngân sách.

Mẫu xe Giá niêm yết (VNĐ) Giá tại đại lý (VND) VinFast Amio 11.600.000 11.600.000 VinFast Amio S 11.600.000 11.600.000 VinFast Amio S2 12.000.000 12.000.000 VinFast Flazz Max 12.500.000 12.500.000 VinFast ZGoo 13.300.000 13.300.000 VinFast Flazz 14.200.000 14.200.000 VinFast Evo Lite 14.300.000 14.300.000 VinFast Evo Neo 17.800.000 17.800.000 VinFast Evo 18.800.000 18.800.000 VinFast Evo Grand Lite 16.500.000 16.500.000 VinFast Evo Grand II 25.900.000 25.900.000 VinFast Evo Grand Premia 27.900.000 27.900.000 VinFast Evo Grand Limited 29.900.000 29.900.000 VinFast Feliz II 23.000.000 23.000.000 VinFast Feliz 2025 26.000.000 26.000.000 VinFast Kyo 30.000.000 30.000.000 VinFast Vero X (2025) 34.900.000 34.900.000 VinFast Viper 35.000.000 35.000.000 VinFast Kinet 40.000.000 40.000.000

Lưu ý: Mức giá trên đã bao gồm VAT và bộ sạc. Tùy từng mẫu xe, giá niêm yết có thể đã bao gồm pin hoặc chưa bao gồm pin.