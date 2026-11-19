Audi Q9 có thể về Việt Nam năm sau và đây là mẫu xe SUV to nhất của hãng tại thời điểm này.Theo tiết lộ từ một số tư vấn bán hàng, Audi Q9 dự kiến sẽ được đưa về Việt Nam trong năm tới. Tuy nhiên, Audi chưa xác nhận thông tin này cũng như chưa công bố cấu hình động cơ, trang bị và giá bán dành riêng cho thị trường Việt Nam.

Được xếp ở phân khúc cao hơn đàn em Q7, Audi Q9 gây chú ý ngay từ kích thước tổng thể đồ sộ với chiều dài x rộng lần lượt là: 5.310 x 2.210 mm cùng trục cơ sở đạt mức 3.140 mm. Khi đặt cạnh Q7, mẫu xe đầu bảng dài hơn 250 mm, rộng hơn 200 mm và trục cơ sở nhỉnh hơn 145 mm, tạo tiền đề lý tưởng để tối ưu hóa không gian nội thất cho cấu hình ba hàng ghế.

Được xếp ở phân khúc cao hơn đàn em Q7, Audi Q9 gây chú ý ngay từ kích thước tổng thể đồ sộ.

Dù chia sẻ một số yếu tố về nền tảng khung gầm với Q7, diện mạo của Q9 lại đi theo một hướng thiết kế hoàn toàn tách biệt. Khu vực đầu xe được dựng thẳng đứng bề thế, nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn gồm các nan dọc tích hợp dải đèn LED.

Hệ thống chiếu sáng phía trước chia làm hai tầng rõ rệt, trong đó dải đèn LED định vị ban ngày thanh mảnh nằm phía trên còn cụm đèn pha chính đặt thấp bên dưới, tạo nên diện mạo hiện đại và khác biệt so với các dòng xe Audi hiện hành. Ở phía sau, cụm đèn hậu OLED kỹ thuật số cấu trúc ba chiều được tạo hình uốn cong ôm theo thân xe, tích hợp khả năng chiếu thông điệp cảnh báo trực tiếp xuống mặt đường.

Audi cũng trang bị cho Q9 hệ thống cửa mở điện có thể mở tới 90 độ. Hệ thống tích hợp cảm biến chống va chạm và hỗ trợ điều khiển từ xa thông qua ứng dụng myAudi. Không gian bên trong được thiết kế theo phong cách thương gia với hai cấu hình gồm 7 chỗ tiêu chuẩn hoặc 6 chỗ cùng hai ghế thương gia độc lập ở hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ ba cũng được tối ưu để người trưởng thành có thể sử dụng thoải mái hơn.

Diện mạo của Q9 lại đi theo một hướng thiết kế hoàn toàn tách biệt.

Một trong những trang bị nổi bật là mái kính toàn cảnh có diện tích hơn 1,5 m². Phiên bản cao cấp còn có kính thông minh với khả năng điều chỉnh độ trong suốt theo 9 vùng riêng biệt, kết hợp hệ thống đèn viền gồm 84 bóng LED và 30 tùy chọn màu sắc. Khi xe dừng đỗ, kính có thể tự động chuyển sang trạng thái mờ nhằm tăng tính riêng tư.

Hệ thống giải trí được nâng cấp với dàn âm thanh Bang & Olufsen gồm 22 loa, công suất 1.360 W. Ghế ngồi tích hợp bộ rung đồng bộ theo nhạc, trong khi loa trên tựa đầu hỗ trợ đàm thoại và phát chỉ dẫn dẫn đường mà không ảnh hưởng đến các hành khách khác.

Nhiều khả năng Audi Q9 phân phối tại Việt Nam sẽ sở hữu khối động cơ xăng V6 2.9L tăng áp kép, cho công suất tối đa 429 mã lực, giúp chiếc SUV cỡ lớn tăng tốc từ 0 lên 96 km/h trong khoảng 4,9 giây. Tại thị trường châu Âu, hãng còn cung cấp biến thể máy diesel 3.0L 6 xi-lanh thẳng hàng tích hợp công nghệ mild-hybrid đạt công suất 295 mã lực, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Hệ thống giải trí được nâng cấp với dàn âm thanh Bang & Olufsen gồm 22 loa, công suất 1.360 W.

Nhằm đảm bảo sự êm ái và linh hoạt cho một mẫu xe dài hơn 5,3 mét, Audi trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo khí nén thích ứng cùng cơ chế đánh lái bánh sau với góc xoay tối đa 5 độ, hỗ trợ việc quay đầu hoặc xoay trở trong không gian đô thị chật hẹp trở nên dễ dàng hơn.

Về an toàn, Audi Q9 được trang bị hệ thống hỗ trợ khẩn cấp có khả năng tự động giảm tốc, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc và thực hiện cuộc gọi cứu hộ nếu phát hiện người lái mất khả năng điều khiển. Tại thị trường Mỹ, Audi Q9 được niêm yết với mức giá dao động từ 89.095 đến 119.395 USD tương đương 2,28 - 3,06 tỷ đồng.

Nếu được đưa về Việt Nam, Audi Q9 sẽ gia nhập nhóm SUV hạng sang cỡ lớn, cạnh tranh với những cái tên như BMW X7 và Mercedes-Benz GLS. Đây là phân khúc có giá bán cao, đồng thời đòi hỏi các mẫu xe phải đáp ứng tốt cả không gian sử dụng, tiện nghi và khả năng vận hành.

Audi Q9 sẽ gia nhập nhóm SUV hạng sang cỡ lớn.

Hiện Audi Việt Nam chưa xác nhận kế hoạch phân phối Q9 cũng như mức giá dự kiến. Nếu xuất hiện trong năm 2027, mẫu SUV này sẽ trở thành sản phẩm nằm ở vị trí cao nhất trong danh mục SUV của Audi tại thị trường trong nước.