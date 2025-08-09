Nữ chiến sỹ xinh đẹp gây chú ý trong khối dẫn đoàn mô tô

Sáng nay (9/8), khối Cảnh sát giao thông tham gia lễ khai mạc Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025 tại phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội), do Bộ Công An tổ chức.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ tổ quốc.

Khối nữ Cảnh sát giao thông gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp và chiều cao nổi bật.

Rất đông người dân đã có mặt để theo dõi sự kiện. Các em nhỏ thích thú chụp ảnh lưu niệm cùng nữ cảnh sát giao thông.

Trung uý Nguyễn Khánh Huyền, công tác tại phường Thanh Xuân (Hà Nội) thuộc khối dẫn đoàn mô tô.

Khánh Huyền bày tỏ niềm tự hào khi được tham gia vào sự kiện trọng đại của đất nước.

Để chuẩn bị cho chương trình, các khối tham gia diễu hành đã có mặt từ rất sớm.

Thiếu tá Nguyễn Thị Mai Anh (công an phường Cầu Giấy) cho biết, các chiến sỹ trong đội dẫn đoàn tập luyện trong vòng 10 ngày và sáng nay đã có mặt từ 6h để chuẩn bị cho chương trình.

Mai Anh rất hãnh diện khi được đại diện cho khối công an phường tham gia vào khối mô tô.

Sáng 10/8, đoàn mô tô cũng sẽ tham dự ngày hội Vì Thủ đô bình yên diễn ra tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, phố Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.