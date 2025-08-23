Honda phát triển mô tô điện mới với thiết kế "ve sầu lột xác" từ Shine 110

Xe máy điện đang ngày càng khẳng định vị thế là xu hướng tất yếu của ngành giao thông trong tương lai. Trước làn sóng chuyển dịch sang phương tiện không phát thải, các hãng xe lớn trên toàn cầu, trong đó có Honda, đang đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển nhiều mẫu xe máy điện mới.

Về chiến lược, các nhà sản xuất thường lựa chọn một trong hai hướng tiếp cận: hoặc thiết kế hoàn toàn mới để khai thác tối đa lợi thế của động cơ điện, như mẫu Honda EV Fun Concept; hoặc đơn giản hơn, tận dụng khung sườn của các mẫu xe xăng hiện có, thay thế động cơ đốt trong bằng mô-tơ điện và hệ thống pin.

Mới đây, chuyên trang Cycle World đã tiết lộ một loạt bằng sáng chế mới của Honda, cho thấy hãng đang phát triển một mẫu xe máy điện dựa trên thiết kế của Honda Shine 110 – mẫu xe phổ thông cực kỳ ăn khách tại thị trường Ấn Độ. Thiết kế trong bằng sáng chế cho thấy mẫu xe điện mới vẫn giữ nguyên khung sườn của Shine 110 nhưng được tích hợp một mô-tơ điện đặt giữa – loại thường được sử dụng cho các dòng xe điện cao cấp – kết hợp với hệ truyền động bằng xích và bộ bánh răng giảm tốc một cấp để truyền lực tới bánh sau.

Thay vì bình xăng, Honda bố trí hai bộ pin lithium-ion tháo rời đặt hai bên khung xe. Do không đủ không gian để đặt pin ở giữa như thông thường, mỗi bộ pin được gắn vào khay riêng có tích hợp sẵn kết nối điện. Đáng chú ý, khoảng trống giữa hai khay pin được tận dụng làm kênh dẫn luồng khí để làm mát thụ động cho cả pin và bộ điều khiển điện tử nằm phía sau – chính là vị trí mà trên phiên bản xe xăng vốn là nơi đặt bộ lọc gió.

Điểm đặc biệt khác là loại pin được sử dụng rất có thể là Honda Mobile Power Pack e: – dòng pin tháo rời do chính Honda phát triển. Với thiết kế này, xe có thể tương thích với hệ thống trạm đổi pin mà Honda đang xây dựng tại Ấn Độ. Dự kiến trước năm 2026, hãng sẽ triển khai hàng trăm trạm đổi pin tại các thành phố lớn như Delhi, Bangalore và Mumbai. Người dùng chỉ cần ghé trạm, quẹt thẻ và thay pin đã sạc đầy – tương tự như cách đổ xăng truyền thống.

Hiện các thông số kỹ thuật của xe vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên theo dự đoán từ Electrek, xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 80–90 km/h – tương đương với bản chạy xăng của Shine 110. Đây là mức hiệu suất phù hợp cho nhu cầu di chuyển trong đô thị hoặc các khu vực ngoại thành.

Dù chưa rõ thời điểm ra mắt chính thức, việc tận dụng nền tảng khung sườn sẵn có chắc chắn sẽ giúp Honda rút ngắn đáng kể thời gian phát triển và tối ưu chi phí sản xuất. Nếu được thương mại hóa thành công, mẫu xe này hứa hẹn sẽ là bước đi chiến lược giúp Honda mở rộng thị phần xe máy điện ở các thị trường đang phát triển, nơi nhu cầu về phương tiện di chuyển giá rẻ và bền bỉ vẫn còn rất lớn.