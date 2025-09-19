Chiếc BMW R 18 Transcontinental được Giáo hoàng ban phước và câu chuyện xúc động phía sau!

“Giáo hoàng” và “một chiếc BMW R 18 được độ đặc biệt” là hai điều mà nhiều người chưa bao giờ nghĩ sẽ nằm trong cùng một câu – nhưng giờ thì điều đó đã xảy ra, và tất cả là vì mục đích tốt đẹp dành cho trẻ em.

Vào đầu tháng này, Giáo hoàng Leo XIV đã được trao tặng một chiếc BMW R 18 Transcontinental đã được chỉnh sửa để ban phước và ký tên lên đó. Và chiếc xe có thể được xem là “thiêng liêng nhất thế giới” này sẽ được tổ chức Missio Austria đem đấu giá qua Sotheby's vào tháng Mười tới đây. Toàn bộ số tiền thu được từ cuộc đấu giá sẽ được chuyển đến các dự án hỗ trợ trẻ em tại Madagascar.

Chiếc mô tô được BMW Motorrad Deutschland tặng, nhưng ý tưởng kết hợp độc đáo giữa Giáo hoàng và một chiếc xe cruiser lại đến từ Thomas Draxler – người sáng lập JESUS-BIKER. Tất nhiên, nếu bạn muốn Giáo hoàng ký tên và ban phước cho một chiếc BMW thì không thể là một chiếc R 18 Transcontinental bình thường.

Trước khi được ban phước, chiếc xe đã được sơn màu trắng ngọc trai và gắn huy hiệu của Vatican, cùng với một số chi tiết điều chỉnh khác. Sau đó, chiếc xe bắt đầu một hành trình mang tên đầy ý nghĩa là “Peace Ride” (Hành trình Hòa bình) từ Motorrad Witzel ở Sennfeld đến Rome. Trên đường đi có sự tham gia của các buổi lễ nhà thờ và đại diện của JESUS-BIKER – phần lớn đều lái R 18.

Cuối cùng, chiếc xe đã đến Vatican, nơi ông Markus Flasch – CEO của BMW Motorrad – cùng ông Michael Sommer – Trưởng bộ phận BMW Motorrad tại Đức – đã trao tặng xe cho Giáo hoàng. Ông Flasch chia sẻ:“Ý tưởng này ban đầu nghe có vẻ điên rồ, nhưng đã trở thành một chiến dịch từ thiện tuyệt vời. Tôi rất vui khi BMW Motorrad có thể hỗ trợ các dự án giúp đỡ trẻ em tại Madagascar thông qua chiếc R 18 Transcontinental. Tôi cũng xin cảm ơn Giáo hoàng Leo XIV đã dành thời gian để ủng hộ dự án này.”