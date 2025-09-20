Vision CE - Concept môtô điện tự cân bằng của BMW

Thương hiệu môtô danh tiếng của Đức, BMW Motorrad, vừa giới thiệu mẫu xe ý tưởng Vision CE Concept tại Triển lãm IAA Mobility 2025 diễn ra tại Munich vừa qua.

BMW Motorrad Vision CE Concept

Vision CE Concept là một mẫu xe điện được trang bị khung chống lật, cho phép người dùng không cần đội mũ bảo hiểm hay mặc quần áo bảo hộ, theo thông tin từ hãng. Mẫu xe này được phát triển dựa trên nền tảng của CE 04 và một mẫu xe lăn điện.

Về thiết kế, phần đầu xe mang phong cách truyền thống, kết nối với hai thanh vuông bao quanh người điều khiển. Xe được trang bị đèn pha LED thanh mảnh, đèn phụ gắn trên khung chống lật và kính chắn gió nhỏ. Đuôi xe có kiểu dáng hình ống, tạo sự đồng nhất trong thiết kế.

Vision CE Concept trang bị khung chống lật

Vision CE Concept còn cho phép người dùng cá nhân hóa với các tính năng như loa bluetooth có thể tháo rời, mui xe trong suốt và giá hành lý. Yên xe được thiết kế độc đáo với tựa lưng, tựa đầu và dây đai an toàn, trong khi một phần lưới kim loại phía trên tựa đầu đóng vai trò như lớp bảo vệ bổ sung.

Mẫu xe này cũng được trang bị màn hình kỹ thuật số lớn và tay lái kiểu truyền thống, cùng với sàn để chân rộng rãi và cổng sạc có nắp đậy ở phía trước.

Mẫu xe trang bị màn hình kỹ thuật số lớn và tay lái truyền thống

Mặc dù BMW chưa tiết lộ nhiều thông tin chi tiết về Vision CE Concept, hãng xác nhận rằng đây là một mẫu xe điện có chức năng tự cân bằng, cho phép xe tự đứng vững khi đỗ. Mục tiêu của thiết kế này là mang đến cho người dùng cảm giác tự do và trải nghiệm lái thoải mái hơn.