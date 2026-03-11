Bất ngờ ở top xe ô tô xăng, dầu bán chạy nhất tháng 2
Bảng xếp hạng danh sách ô tô xăng, dầu bán nhiều nhất tháng 2 có sự góp mặt của 'tân binh' Toyota Hilux. Mẫu bán tải Nhật Bản đứng thứ hai và là xe duy nhất đạt tăng trưởng dương. Trong khi đó, những cái tên hot khác như Mazda CX-5, Ford Ranger hay Toyota Yaris Cross đều giảm một nửa doanh số.
Mitsubishi Xforce vừa mở bán chưa bao lâu đã góp mặt, Xpander nắm giữ ngôi vương.
Theo Lê Tuấn ([Tên nguồn])
