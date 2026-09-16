Ford Ranger triệu hồi hơn 1.500 xe vì giá đỡ túi khí trụ B

Hãng Ford cho biết, triển khai chương trình triệu hồi đối với một số xe bán tải Ford Ranger sản xuất năm 2026 nhằm kiểm tra và thay thế giá đỡ túi khí trụ B, vì rủi ro liên quan đến hoạt động của túi khí rèm bên trong tình huống va chạm.

Theo hãng, có 1.514 chiếc Ford Ranger tại Việt Nam nằm trong diện triệu hồi. Đây là các xe được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 20/04/2026 đến 24/06/2026, được Ford Việt Nam nhập khẩu và phân phối chính hãng.

Ford thông báo có 1.514 chiếc Ranger tại Việt Nam nằm trong diện triệu hồi.

Ford cho biết, lỗi được phát hiện thông qua quá trình thử nghiệm định kỳ và chương trình cải tiến chất lượng của tập đoàn. Cụ thể, trên một số xe bị ảnh hưởng, túi khí rèm bên có thể va chạm với ốp trang trí trụ B trong quá trình kích hoạt, khiến túi khí không bung theo đúng thiết kế ban đầu. Điều này có thể làm giảm hiệu quả bảo vệ người ngồi trong xe khi xảy ra tai nạn.

Để khắc phục, Ford triển khai triệu hồi xe trên toàn cầu, trong đó ủy quyền cho hệ thống chính hãng tại Việt Nam thực hiện việc kiểm tra và thay thế miễn phí giá đỡ túi khí trụ B đối với toàn bộ xe thuộc diện triệu hồi. Thời gian cần thiết để kiểm tra và thay thế dự kiến dưới 1 ngày làm việc, tuy nhiên hãng xe Mỹ cũng cho biết thời gian lưu xe thực tế có thể thay đổi tùy theo kế hoạch của từng đại lý cũng như tình trạng phụ tùng.

Hiện nay, Ford Ranger vẫn là mẫu bán tải có sức ảnh hưởng lớn nhất tại thị trường Việt Nam, với dải biến thể phủ rộng mọi phân khúc giá. Mới đây, hãng đã bổ sung các phiên bản với động cơ V6 mới thuộc dòng Wildtrak và Raptor cho Ranger, ở mức giá trên 1 tỷ đồng.