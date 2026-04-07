Suzuki ra mắt Burgman Street 125 2026 - đối thủ "đáng gờm" cho Vision

Không chỉ đơn thuần là phiên bản cập nhật màu sắc, Burgman Street 125 2026 được nhà sản xuất đưa tới loạt thay đổi về mặt thiết kế và trang bị. Điểm thay đổi nổi bật nhất nằm ở phần đầu xe với cụm đèn pha thiết kế mới theo phong cách hai mắt, tạo hình sắc sảo và mang đậm chất thể thao.

Ngôn ngữ thiết kế mới này giúp chiếc xe tiệm cận hơn với phong cách của các dòng maxi-scooter cỡ lớn, qua đó nâng tầm tổng thể ngoại hình trở nên mạnh mẽ và sang trọng hơn. Phía sau xe cũng được tinh chỉnh, trong đó đáng chú ý là việc di dời vị trí nắp bình xăng xuống khu vực phía sau, bên dưới đèn hậu. Sự thay đổi này góp phần tối ưu hóa không gian chứa đồ, nâng dung tích cốp dưới yên lên mức 24,6 lít, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Không chỉ dừng lại ở thiết kế, phiên bản mới còn được nâng cấp đáng kể về mặt công nghệ. Ở biến thể cao cấp, xe được trang bị màn hình màu TFT hiện đại, tích hợp hệ thống khóa thông minh và công nghệ Ride Connect cho phép kết nối với điện thoại thông minh. Các phiên bản thấp hơn có sự điều chỉnh trang bị theo từng mức giá, song vẫn đảm bảo những tiện ích cơ bản phục vụ nhu cầu di chuyển đô thị.

Về vận hành, xe tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 124cc, trục cam đơn SOHC, cho công suất tối đa 6,2 kW tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,2 Nm tại 5.250 vòng/phút. Mặc dù thông số kỹ thuật không thay đổi đáng kể, nhà sản xuất cho biết đã có những tinh chỉnh nhất định ở nền tảng động cơ cũng như hệ thống khung gầm nhằm cải thiện độ ổn định và cảm giác lái.

Bên cạnh đó, các trang bị quen thuộc vẫn được duy trì, bao gồm cổng sạc USB, hệ thống ngắt động cơ khi hạ chân chống bên, kính chắn gió màu khói, khóa phanh đỗ, móc treo đồ đôi và cơ chế khởi động dễ dàng. Những yếu tố này tiếp tục củng cố tính thực dụng, vốn là đặc trưng của dòng xe hướng đến người dùng đô thị.

Burgman Street 125 2026 vẫn sử dụng bánh xe kích thước 12 inch và hệ thống phanh sau dạng tang trống trên một số phiên bản. Xe vẫn sử dụng hệ thống phanh kết hợp CBS thay vì ABS, điều có thể khiến một bộ phận người dùng cân nhắc khi đặt trong bối cảnh các đối thủ ngày càng được trang bị nhiều công nghệ an toàn hơn.

Giá bán của Burgman Street 125 2026 tại thị trường Ấn Độ khởi điểm từ 28 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.