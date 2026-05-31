Ford Explorer mới sắp xuất hiện tại thị trường Mỹ

Dù chưa được nhà sản xuất công bố chính thức, những thông tin chi tiết về dòng xe Ford Explorer đời 2027 đã bất ngờ lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội thông qua tài liệu đặt hàng nội bộ. Các dữ liệu rò rỉ cho thấy hãng xe Mỹ sẽ tiến hành bổ sung thêm các tùy chọn về cấu hình truyền động, danh mục màu sắc ngoại thất cũng như hệ thống trang bị tiện nghi cho mẫu SUV ba hàng ghế vốn đang nắm giữ vị thế bán chạy hàng đầu tại thị trường Mỹ.

Theo nội dung từ tài liệu nội bộ, Ford dự kiến sẽ cung cấp thêm 4 gói trang bị tùy chọn cho Explorer đời 2027 bao gồm: ST Sinister Package, 3.0L Ultimate Package, Sun and Sound Package và Ford Security Package.

Mẫu xe Ford Explorer đang được phân phối trên toàn cầu.

Trong số này, gói ST Sinister Package được phát triển riêng cho phiên bản hiệu suất cao ST, tập trung vào việc tối ưu diện mạo bên ngoài theo phong cách thể thao mạnh mẽ. Xe sẽ được trang bị bộ mâm hợp kim kích thước 21 inch hoàn thiện bằng lớp sơn đen bóng, kết hợp cùng hệ thống đèn định vị LED màu hổ phách và logo phiên bản ST có viền đen điểm nhấn.

Đối với phiên bản cao cấp Platinum, khách hàng giờ đây có thêm tùy chọn nâng cấp lên khối động cơ EcoBoost V6 dung tích 3.0L, thay thế cho cấu hình động cơ EcoBoost I4, dung tích 2.3L tiêu chuẩn trước đây. Khi người dùng lựa chọn cấu hình động cơ này, phương tiện sẽ đi kèm gói nội thất Lux Leather Package bao gồm hệ thống ghế ngồi bọc da cao cấp, tựa lưng ghế trước có thêu logo Platinum, đi kèm bộ mâm kích thước 21 inch và hệ thống xả với 4 ống pô mạ crôm.

Sự thay đổi về động cơ giúp cải thiện đáng kể các thông số sức mạnh của xe. Trong khi cấu hình động cơ tiêu chuẩn duy trì mức công suất 300 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm, khối động cơ V6 mới mang lại sức mạnh lên tới khoảng 400 mã lực và mô-men xoắn 563 Nm, tương đương với hiệu suất của phiên bản ST.

Ngoài ra, các biến thể Active, ST-Line, ST và Platinum sẽ có thêm tùy chọn mang tên “Slick Roof Conversion”. Tùy chọn này cho phép loại bỏ hoàn toàn phần thanh giá nóc để tạo ra kiểu dáng tổng thể gọn gàng hơn, song cũng sẽ giới hạn khả năng chằng buộc hành lý phía trên trần xe.

Danh mục màu sắc của dòng Explorer 2027 cũng được làm mới khi bổ sung hai màu Avalanche Gray và Ruby Red Metallic, đồng thời loại bỏ màu Space White Metallic. Một số nâng cấp công nghệ nhỏ khác xuất hiện trên một số phiên bản gồm hệ thống SiriusXM 360L và logo Ford tích hợp tính năng phát sáng.

Tuy vậy, các yếu tố này chưa làm sụt giảm sức hút của xe tại thị trường nội địa. Mẫu SUV của Ford vẫn ghi nhận doanh số bán hàng khả quan tại Mỹ, cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe như Kia Telluride hay Hyundai Palisade. Hiện tại, mức giá chính thức của Explorer 2027 vẫn chưa được công bố.

Tại thị trường trong nước, mẫu xe Ford Explorer hiện không còn nằm trong danh mục sản phẩm hiển thị trên trang thông tin chính thức của Ford Việt Nam. Xu hướng này khiến người tiêu dùng đặt ra nghi vấn về việc mẫu xe có thể đã dừng phân phối. Thông tin từ một số đại lý cho biết lượng xe thuộc lô hàng hiện tại đã được tiêu thụ hết và chưa có kế hoạch nhập khẩu bổ sung trong thời gian ngắn sắp tới.

Tuy nhiên, đại diện truyền thông của Ford Việt Nam khẳng định việc gỡ thông tin sản phẩm trên website chỉ xuất phát từ lý do hết hàng, chưa phải là văn bản thông báo ngừng phân phối chính thức. Do đó, thị trường vẫn có khả năng đón nhận sự quay trở lại của Ford Explorer dưới cấu hình phiên bản nâng cấp đời 2027 trong tương lai.