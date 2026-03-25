Tái sinh “huyền thoại” Suzuki Smash, giá từ 48,5 triệu đồng

Suzuki Smash 115 Plus ABS được xác định là một mẫu xe số có phân khối cỡ nhỏ, sử dụng cho khách hàng gia đình. Phiên bản mới này được nâng cấp từ Smash 155 Plus trước đó, với những cải tiến đáng kể, hiện đại và an toàn hơn.

Một trong những điểm nổi bật của Smash 115 Plus ABS chính là việc bổ sung bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD và hệ thống chống bó cứng phanh (ABS). Trong đó, ABS giúp lái xe an toàn hơn trong các tình huống phanh gấp, vận hành trên đường mưa trơn trượt. Còn đồng hồ LCD giúp dễ dàng theo dõi các thông tin như tốc độ, quãng đường đi và các thông số khác của xe.

Sức mạnh của Suzuki Smash 115 Plus ABS đến từ loại động cơ Leap Technology, 4 thì, 1 xi lanh, SOHC, 2 valve, làm mát bằng không khí, dung tích xi lanh 113cc. Với động cơ này, xe đạt công suất tối đa 9,25 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,1 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Nhìn chung, tuy là dòng xe số phổ thông nhưng Suzuki Smash 115 Plus ABS có những điểm cộng đáng chú ý. Đó là: hệ thống ABS cải thiện độ an toàn khi phanh gấp; màn hình lCD kỹ thuật số hiển thị đầy đủ thông tin; động cơ 115cc tiết kiệm nhiên liệu; nhẹ và dễ điều khiển, lý tưởng cho việc sử dụng trong thành phố. Hiện dòng xe này có giá niêm yết tại thị trường Thái Lan là 59.900 THB (khoảng 48,5 triệu đồng).