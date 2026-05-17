Chiêu trò "cuỗm" ô tô trong 60 giây khiến giới chủ xe "rùng mình"

Chỉ với một thiết bị chẩn đoán lỗi có giá khoảng 1.400 USD (khoảng 37 triệu đồng) mua được dễ dàng trên mạng, những băng nhóm trộm xe chuyên nghiệp có thể tự lập trình một chiếc chìa khóa mới và nổ máy phóng đi trong chưa đầy một phút.

Khi công cụ sửa xe biến thành "vũ khí" đạo tặc

Một vụ triệt phá băng nhóm tội phạm liên bang tại các bang Maryland, Pennsylvania và Washington D.C. (Mỹ) mới đây đã hé lộ một sự thật đáng lo ngại về việc tội phạm đang lợi dụng chính các công nghệ hợp pháp để hành nghề. Mục tiêu của chúng rất đa dạng, từ những chiếc xe thể thao đắt tiền như Corvette, Camaro cho đến dòng xe bình dân quốc dân như Honda Civic.

Kẻ trộm xe ô tô tìm ra chiêu trò tinh vi.

Thay vì dùng búa đập kính hay đấu dây điện đánh lửa như trong phim, những kẻ trộm này sử dụng một thiết bị quét chẩn đoán lỗi ô tô phổ biến – điển hình là dòng máy Autel MaxiIM. Chúng chỉ cần tiếp cận cabin, cắm thiết bị vào cổng OBD2 (cổng kết nối mà bất kỳ thợ sửa xe nào cũng dùng để đọc mã lỗi hệ thống) rồi truy cập vào máy tính của xe.

Từ đây, thiết bị này sẽ tiến hành xóa hoặc sao chép mã, biến một phôi chìa khóa trắng thành một chiếc chìa khóa thông minh có đầy đủ quyền hạn nổ máy. Toàn bộ quy trình diễn ra âm thầm và cực kỳ nhanh gọn. Sau khi lấy được xe, chúng sẽ tắt định vị, đổi biển số và tẩu tán sang thị trường chợ đen quốc tế thông qua các cảng biển đã được móc ngoặc.

Thiết bị Autel MaxiIM chuyên quét chẩn đoán lỗi ô tô.

Xe điện và lợi thế "miễn nhiễm" bất ngờ

Một điểm thú vị được các chuyên gia chỉ ra là nhiều dòng xe điện (EV) hiện nay lại hoàn toàn miễn nhiễm với phương thức tấn công này. Nguyên nhân là vì cổng kết nối tiêu chuẩn OBD2 ban đầu được phát minh ra là để kiểm tra và quản lý hệ thống khí thải của động cơ đốt trong.

Do xe điện không có khí thải, nhiều nhà sản xuất đã loại bỏ cổng kết nối truyền thống này hoặc thay thế bằng các cổng chẩn đoán nội bộ có tính bảo mật cao hơn. Đây chính là lý do vì sao xe điện đang nằm trong số những phương tiện ít bị mất trộm nhất tại Mỹ, bởi các công cụ hack phổ thông chưa thể can thiệp được vào hệ thống của chúng nếu không có thiết bị chuyên dụng riêng.

Chủ xe cần làm gì để tự bảo vệ?

Đối với các dòng xe xăng và xe hybrid truyền thống có trang bị cổng OBD2, việc phòng chống trực tiếp thiết bị quét này là rất khó khăn vì đây là cổng kết nối bắt buộc của hệ thống. Tuy nhiên, các chủ xe vẫn có thể tự bảo vệ tài sản bằng các giải pháp dễ tiếp cận.

Bên cạnh việc sử dụng các loại túi bọc chìa khóa cách ly sóng để tránh bị kích sóng từ xa (relay theft), các chuyên gia khuyên người dùng nên chủ động giấu thêm các thiết bị định vị độc lập như Apple AirTag hoặc Tile tracker vào những góc kín trong xe. Không nên chỉ phụ thuộc vào định vị GPS tích hợp sẵn của hãng vốn dễ bị kẻ trộm ngắt kết nối.

Thậm chí, cảnh sát tại một số khu vực ở Mỹ đã phải phát miễn phí các loại thẻ định vị này cho người dân để đối phó với nạn trộm xe. Tuy không thể ngăn kẻ trộm nổ máy, nhưng đây sẽ là "bùa hộ mệnh" giúp lực lượng chức năng nhanh chóng tìm lại phương tiện trước khi chúng bị đưa lên tàu xuất khẩu.