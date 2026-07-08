World Cup 2026: Trận tứ kết Anh vs Na Uy nguy cơ bị hoãn

Thời tiết có "làm khó” ĐT Anh?

Trận tứ kết được mong đợi giữa ĐT Anh và ĐT Na Uy dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11/7 (4h sáng ngày 12/7 theo giờ Việt Nam) tại SVĐ Hard Rock ở Miami (bang Florida, Mỹ).

Tuy nhiên, dự báo thời tiết cho thấy vào ngày diễn ra trận đấu, giông bão sẽ đổ bộ vào Miami khiến kế hoạch tổ chức có thể phải thay đổi tùy theo tình hình thực tế.

Thời tiết cực đoan khiến kế hoạch tổ chức một số trận đấu tại World Cup 2026 bị đảo lộn. Ảnh: AP.

Trong chiến dịch World Cup 2026 của ĐT Anh, yếu tố thời tiết trở thành mối lo ngại không nhỏ khi thày trò HLV Thomas Tuchel phải trải qua đủ mọi hiện tượng thời tiết khác nhau, từ nắng nóng gay gắt cho tới mưa giông và sấm sét.

Ở vòng 1/8 World Cup 2026, lịch thi đấu cuộc so tài giữa Anh và Mexico liên tục thay đổi khiến người hâm mộ bị “xoay như chong chóng” khi FIFA từng thông báo dời trận đấu sớm lên hơn 6 tiếng để tránh một cơn bão sẽ đổ bộ vào thành phố Mexico City.

Tuy nhiên, trước sức ép của dư luận và sự không ủng hộ từ cả LĐBĐ Anh và LĐBĐ Mexico, FIFA đã phải quyết định giữ nguyên lịch thi đấu cũ. Trên thực tế, trận đấu cuối cùng vẫn diễn ra muộn hơn 1 tiếng do mưa lớn kèm gió mạnh và sấm sét dữ dội ập đến.

Theo quy định của FIFA, bất kỳ khi nào có sét xuất hiện trong bán kính 13 km quanh sân, hệ thống cảnh báo khẩn cấp sẽ được kích hoạt và trận đấu sẽ được lùi lại 30 phút cho đến khi điều kiện thời tiết an toàn nhằm bảo vệ cầu thủ và người hâm mộ.

ĐT Anh không phải là “nạn nhân” duy nhất của thời tiết khắc nghiệt tại World Cup 2026. Trận đấu vòng bảng giữa Pháp và Iraq cũng từng bị hoãn giữa chừng hơn 2 giờ đồng hồ do mưa lớn kèm giông sét.

Cuộc chạm trán giữa chủ nhà Mexico và Ecuador ở vòng 1/16 trên sân Azteca vào ngày 1/7 cũng buộc phải lùi lại 1 giờ đồng hồ so với lịch dự kiến do điều kiện thời tiết cực đoan.

Theo: www.thesun.co.uk