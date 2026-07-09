Nữ MC đẹp nhất World Cup Diletta Leotta khoe đường cong nóng bỏng trên du thuyền

Kỳ nghỉ đáng nhớ của Diletta Leotta tại Ibiza

Diletta Leotta vốn không còn xa lạ với những lần xuất hiện đầy cuốn hút trên mạng xã hội. Tuy nhiên, người dẫn chương trình bóng đá người Ý một lần nữa khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi đăng tải hình ảnh mới trong chuyến nghỉ dưỡng tại Ibiza.

Kỳ nghỉ đáng nhớ của Diletta Leotta tại Ibiza

Sau quãng thời gian dài làm việc cùng DAZN và tham gia đưa tin về World Cup, Leotta quyết định tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ ngắn tại hòn đảo nổi tiếng thuộc quần đảo Balearic. Nữ MC đã cùng bạn bè thuê một chiếc du thuyền để tận hưởng những ngày thư giãn giữa khung cảnh biển xanh tuyệt đẹp.

Trong đoạn story được chia sẻ vào ngày thứ tư, Leotta xuất hiện khi bước lên chiếc du thuyền sang trọng. Bộ bikini màu đen ôm sát giúp bà mẹ một con khoe vóc dáng săn chắc cùng những đường cong nổi bật, trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Người hâm mộ “phát cuồng” trước nhan sắc nữ MC World Cup

Diletta Leotta hiện sở hữu tới 9,4 triệu người theo dõi trên Instagram và thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường cũng như các chuyến du lịch của mình. Những hình ảnh mới nhất từ Ibiza nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn từ người hâm mộ.

Trước đó, nữ MC cũng chia sẻ loạt ảnh trong chuyến công tác tại Mexico, nơi cô tham gia đưa tin về giai đoạn đầu của World Cup. Những bài đăng này tiếp tục giúp Leotta duy trì sức hút mạnh mẽ với cộng đồng người theo dõi trên toàn thế giới.

Bên dưới các bức ảnh, nhiều người hâm mộ không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho người đẹp nước Ý.

Diletta Leotta, người đã kết hôn với thủ thành Loris Karius, tiếp tục chứng minh sức hút đặc biệt của mình khi mỗi lần xuất hiện đều tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội.