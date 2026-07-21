World Cup 2026: Những dấu ấn đọng lại sau kỳ giải lớn nhất lịch sử

Khi những “kẻ ngoài cuộc” bước vào câu chuyện lớn

World Cup luôn là nơi lịch sử được viết bằng những bàn thắng. Nhưng với World Cup 2026, kỳ giải đầu tiên có 48 đội tuyển và 104 trận đấu, lịch sử còn được tạo nên bởi những thay đổi chưa từng có về quy mô, công nghệ và cách vận hành.

Trong gần 6 tuần tranh tài tại Mỹ, Canada và Mexico, FIFA đã thử nghiệm một phiên bản World Cup lớn hơn, dài hơn và tham vọng hơn bất cứ kỳ giải nào trước đó. Những lo ngại về chất lượng chuyên môn, sự chênh lệch giữa các đội hay nguy cơ loãng giá trị của vòng bảng từng xuất hiện từ trước ngày khai mạc.

Người hùng Vozinha của đội tuyển Cape Verde đã chinh phục trái tim người hâm mộ khắp toàn cầu.

Thế nhưng khi giải đấu đi đến hồi kết, điều còn đọng lại không phải là sự nhàm chán, mà là một hành trình đầy bất ngờ.

Nếu phải tìm một hình ảnh đại diện cho World Cup 2026, đó có lẽ là khoảnh khắc thủ môn Vozinha của Cape Verde, ở tuổi 40, liên tục cứu thua trước những đối thủ hàng đầu thế giới. Đó là hình ảnh của một giải đấu đã mở rộng cánh cửa cho những nền bóng đá từng đứng ngoài ánh đèn sân khấu.

Cape Verde cầm hòa Tây Ban Nha trong trận ra quân, tiến vào vòng 32 đội và chỉ chịu thất bại 2-3 trước Argentina sau hiệp phụ của một trong những trận đấu đáng nhớ nhất giải. CHDC Congo cũng vượt qua vòng bảng và gây rất nhiều khó khăn cho đội tuyển Anh.

Những đội bóng “bé hạt tiêu” ấy không làm thay đổi trật tự của bóng đá thế giới. 4 đội vào bán kết cuối cùng vẫn là Argentina, Tây Ban Nha, Pháp và Anh - những cường quốc quen thuộc. Nhưng họ đã chứng minh rằng khoảng cách giữa các nền bóng đá đang dần được thu hẹp.

Đó cũng chính là điều FIFA mong muốn khi mở rộng World Cup. Một giải đấu lớn hơn không chỉ nhằm tăng doanh thu hay mở rộng thị trường, mà còn tạo cơ hội để nhiều quốc gia được hiện diện trên sân khấu lớn nhất của bóng đá.

World Cup 2026 vì thế vừa xác nhận sức mạnh của các ông lớn, vừa cho thấy bóng đá toàn cầu đang trở nên đa dạng hơn. Những câu chuyện của Cape Verde, Congo hay Curacao có thể không kết thúc bằng chiếc cúp vàng, nhưng chúng góp phần làm phong phú thêm bản sắc của giải đấu.

Những ngôi sao không phụ kỳ vọng

Nếu các đội bóng nhỏ tạo nên chất liệu bất ngờ, thì những ngôi sao hàng đầu thế giới lại bảo đảm cho giá trị chuyên môn của giải đấu.

Cuộc đua Vua phá lưới trở thành màn trình diễn của những cái tên lớn nhất bóng đá đương đại. Kylian Mbappe dẫn đầu với 10 bàn thắng trước trận chung kết và tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những chân sút xuất sắc nhất lịch sử World Cup. Lionel Messi, ở tuổi 39, vẫn ghi tới 8 bàn và tiếp tục là linh hồn trong lối chơi của Argentina.

Messi vẫn là một trong những ngôi sao lớn nhất thắp sáng World Cup 2026 dù đã 39 tuổi.

“Gã khổng lồ” Erling Haaland chứng minh rằng Na Uy không chỉ là hiện tượng nhất thời. Harry Kane duy trì khả năng săn bàn ổn định của một thủ lĩnh đội tuyển Anh. Jude Bellingham tiếp tục khẳng định vị thế của thế hệ kế cận với những màn trình diễn giàu năng lượng và bản lĩnh.

Sự hiện diện của họ giúp World Cup 2026 tránh được nỗi lo thường thấy ở các giải đấu mở rộng: số lượng tăng lên nhưng chất lượng ngôi sao bị phân tán. Trái lại, giải đấu tại Bắc Mỹ chứng kiến nhiều tên tuổi lớn cùng đạt phong độ cao trong cùng một thời điểm.

Ngay cả những câu chuyện dang dở cũng góp phần tạo nên sức hút. Cristiano Ronaldo không thể đưa Bồ Đào Nha tiến xa trong kỳ World Cup mà anh xác nhận là cuối cùng trong sự nghiệp. Lamine Yamal, thần đồng của bóng đá Tây Ban Nha, phải vượt qua chấn thương để từng bước tìm lại vị trí của mình trong đội hình.

Anh không ghi được bàn thắng nào ở trận chung kết, cũng chỉ có 1 lần lập công tại giải đấu năm nay, nhưng vẫn là trung tâm của các trận đấu bằng những pha đi bóng đầy ngẫu hứng và một tinh thần không sợ hãi đúng chất siêu sao.

Những màn trình diễn của Messi, Mbappe, Haaland hay Yamal cho thấy, dù giải đấu ngày càng mở rộng, World Cup vẫn là sân khấu nơi các cá nhân xuất sắc nhất tạo ra những khoảnh khắc định đoạt.

Công nghệ chính xác hơn, nhưng bóng đá có vui hơn?

Nếu có một chủ đề gây tranh cãi xuyên suốt giải đấu, đó là công nghệ. VAR tiếp tục trở thành tâm điểm trong nhiều tình huống bước ngoặt. Các bàn thắng của Đức, Croatia hay Ai Cập bị từ chối sau quá trình xem xét kéo dài. Không ít trận đấu đã thay đổi cục diện chỉ vì một quyết định được đưa ra từ phòng VAR.

Trường hợp gây tranh luận nhất xuất hiện trong trận Croatia gặp Bồ Đào Nha ở vòng 1/16. Bàn gỡ hòa muộn của Josko Gvardiol bị hủy khi quả bóng gắn cảm biến phát hiện một tác động cực nhỏ từ Igor Mantanovic trong tình huống trước đó, khiến đồng đội của anh rơi vào thế việt vị.

Về mặt kỹ thuật, quyết định ấy gần như không thể tranh cãi. Công nghệ đã làm đúng nhiệm vụ của mình. Nhưng chính sự chính xác tuyệt đối ấy lại khiến nhiều người đặt câu hỏi về cảm xúc của bóng đá.

HLV Zlatko Dalic của Croatia khi đó đã thốt lên rằng những quyết định kiểu này đang lấy đi niềm vui của môn thể thao vua. Và đấy không phải là quan điểm cá biệt.

Trọng tài không công nhận bàn thắng của Gvardiol sau khi công nghệ "Connected Ball" với con chip tối tân đặt bên trong quả bóng Adidas Trionda lên tiếng.

Trong nhiều năm qua, công nghệ được đưa vào bóng đá với mục tiêu giảm thiểu sai sót. World Cup 2026 cho thấy mục tiêu ấy ngày càng được thực hiện hiệu quả. Tuy nhiên, giải đấu cũng phơi bày nghịch lý mới: khi ranh giới giữa đúng và sai được đo bằng từng centimet hoặc những va chạm gần như không thể cảm nhận bằng mắt thường, cảm xúc tự nhiên của trận đấu đôi khi bị thay thế bởi những phút chờ đợi căng thẳng.

Bóng đá hiện đại có thể chính xác hơn bao giờ hết. Nhưng câu hỏi liệu nó có hấp dẫn hơn hay không vẫn chưa có lời giải thống nhất.

Những khoảng nghỉ giữa trận và cuộc tranh luận về tương lai

Bên cạnh công nghệ, quyết định gây tranh luận nhiều nhất của FIFA tại World Cup 2026 có lẽ là các đợt nghỉ bổ sung nước giữa mỗi hiệp đấu.

Được giới thiệu với lý do bảo vệ sức khỏe cầu thủ trong điều kiện mùa hè Bắc Mỹ, các quãng nghỉ này nhanh chóng trở thành chủ đề tranh cãi. Nhiều khán giả trên sân phản ứng bằng những tiếng la ó. Một số cựu cầu thủ cho rằng chúng khiến bóng đá giống các môn thể thao Bắc Mỹ hơn là giữ được nhịp điệu truyền thống.

Điều đáng chú ý là FIFA áp dụng quy định này bất kể thời tiết hay địa điểm thi đấu. Một trận đấu dưới cái nóng ở Texas và một trận diễn ra trong điều kiện dễ chịu hơn vẫn có cùng số lần tạm dừng.

Đội tuyển Anh tranh thủ họp chiến thuật khi nghỉ uống nước.

Thực tế cho thấy các HLV nhanh chóng tận dụng khoảng thời gian ấy như những “buổi họp chiến thuật” cấp tốc. Các cầu thủ tập trung quanh ban huấn luyện để nhận chỉ đạo mới. Các đài truyền hình cũng có thêm cơ hội chèn quảng cáo.

Điều đó khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu mục tiêu ban đầu là bảo vệ sức khỏe cầu thủ hay vô tình tạo thêm không gian cho các hoạt động thương mại và quảng cáo?

Dẫu vậy, World Cup 2026 cũng diễn ra trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng trở thành thách thức đối với thể thao đỉnh cao. Những đợt nắng nóng kéo dài tại nhiều khu vực trên thế giới khiến câu chuyện thích nghi với khí hậu trở thành vấn đề khó tránh khỏi.

Các quãng nghỉ bổ sung nước, vì thế, có thể chỉ là bước thử nghiệm đầu tiên trong một quá trình điều chỉnh dài hơi hơn của bóng đá thế giới.

Một World Cup phản chiếu thời đại

World Cup chưa bao giờ chỉ là bóng đá. Kỳ giải năm 2026 càng cho thấy điều đó rõ hơn. Giá vé tăng mạnh, những tranh luận về chính trị, vấn đề thị thực, các câu chuyện liên quan đến công nghệ và thương mại xuất hiện song song với các diễn biến trên sân cỏ. Một giải đấu kéo dài qua 3 quốc gia chủ nhà không thể tách rời khỏi bối cảnh xã hội và chính trị xung quanh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trao cúp và chúc mừng đội vô địch Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, bất chấp mọi tranh cãi, các khán đài cuối cùng vẫn được lấp đầy. Người hâm mộ tiếp tục di chuyển hàng nghìn kilomet để theo chân đội tuyển của mình. Những trận đấu không có các ngôi sao lớn vẫn thu hút lượng khán giả đáng kể.

Đó có lẽ là lý do World Cup vẫn giữ được vị thế đặc biệt trong thế giới thể thao. Nó là nơi những tranh luận chưa bao giờ kết thúc, nhưng cũng là nơi sức hấp dẫn của bóng đá luôn tìm được cách vượt lên trên mọi khác biệt.

Khi World Cup 2026 khép lại sau trận đấu thứ 104, người ta sẽ nhớ đến những bàn thắng của Mbappe và Messi, những câu chuyện cổ tích của Cape Verde hay Congo, những quyết định công nghệ gây tranh cãi và cả những quãng nghỉ giữa trận từng bị la ó trên khán đài.

Đó là một World Cup lớn nhất lịch sử. Và cũng là giải đấu cho thấy bóng đá đang thay đổi không chỉ trong cách chơi, mà cả trong cách nó được tổ chức, theo dõi và trải nghiệm.