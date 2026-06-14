World Cup 2026: ĐT Anh hoảng loạn vì vụ trộm, cảnh sát đã bắt được 2 nghi phạm

Cảnh sát Mỹ đã bắt được 2 nghi phạm trộm đồ của ĐT Anh

ĐT Anh vừa trải qua một phen hú vía ngay trước thềm trận ra quân tại World Cup 2026, khi một phần trang thiết bị của đội bất ngờ bị đánh cắp trong một vụ trộm táo tợn. Tuy nhiên, trong kịch bản chẳng khác nào phim hành động, lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc, bắt giữ hai nghi phạm và thu hồi phần lớn số đồ bị mất chỉ vài giờ sau đó.

Sự việc khiến cả đại bản doanh của "Tam sư" rơi vào trạng thái hoang mang.

Theo thông tin ban đầu, các thành viên ĐT Anh đã sững sờ khi phát hiện nhiều thùng hàng biến mất cùng lời thốt lên đầy bất lực: "Chúng tôi bị cướp rồi!”.

Harry Kane và đồng đội hoảng loạn vì bị mất trộm đồ. Ảnh: AP.

Số tài sản bị lấy đi bao gồm giày tập, bóng thi đấu, nhiều thiết bị thể thao, bàn massage và thậm chí cả những bảng chiến thuật mà HLV Thomas Tuchel sử dụng để phân tích đối thủ.

Vụ việc xảy ra trong quá trình vận chuyển trang thiết bị của ĐT Anh từ khu tập huấn trước giải ở West Palm Beach, bang Florida, tới đại bản doanh mới tại Swope Soccer Village, thành phố Kansas City. Quãng đường di chuyển dài khoảng 1.400 dặm, tương đương hơn 2.250 km.

Theo điều tra ban đầu, những tên trộm đã nhắm vào một chiếc xe tải thuộc công ty vận chuyển U-Haul. Chiếc xe này nằm trong đoàn ba xe chở thiết bị phục vụ ĐT Anh đến cơ sở trị giá khoảng 15 triệu bảng Anh tại Swope Soccer Village.

Cảnh sát nghi ngờ vụ đột nhập xảy ra vào tối thứ Sáu, đúng thời điểm đội ngũ hậu cần đang tất bật chuẩn bị cơ sở vật chất cho toàn đội. Tuy nhiên, cũng có giả thiết cho rằng chiếc xe tải đã bị "ghé thăm" từ trước khi tới Kansas City.

Ngay khi phát hiện nhiều kiện hàng biến mất, nhân viên hậu cần của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) lập tức báo cảnh sát. Sáu xe tuần tra nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra.

Kết quả, hai nghi phạm đã bị bắt giữ và đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Danh tính của họ hiện chưa được công bố.

Một nguồn tin tiết lộ, vụ trộm đã gây ra sự hoảng loạn nhất định trong nội bộ ĐT Anh. Các nhân viên hậu cần phải tiến hành kiểm kê khẩn cấp để xác định chính xác những gì đã bị lấy mất.

Ban đầu, điều khiến các cầu thủ lo lắng nhất là những món đồ cá nhân đặc biệt.

Đội trưởng Harry Kane từng thấp thỏm vì đôi giày Skechers SKX 2 Elite được thiết kế riêng cho anh có nguy cơ thất lạc. Đôi giày này được thêu dòng chữ "HK", kèm tên bốn người con là Ivy, Vivienne, Louis và Henry, cùng hình lá cờ Thánh George của nước Anh.

May mắn thay, những đôi giày được cá nhân hóa như vậy đều còn nguyên vẹn.

FA sau đó trấn an toàn đội rằng không có bất kỳ bộ trang thiết bị chuyên môn quan trọng nào bị mất. Công tác chuẩn bị của HLV Thomas Tuchel cho trận mở màn gặp Croatia tại Dallas sẽ không bị ảnh hưởng.

Một nguồn tin thân cận với ĐT Anh khẳng định:

"Chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến chúng tôi theo bất kỳ cách nào. Toàn đội vẫn tập trung tuyệt đối vào mục tiêu phía trước."

Nguồn tin này nói thêm:

"Phải cần nhiều hơn một vụ trộm trang thiết bị hay thời tiết khắc nghiệt mới có thể làm đội tuyển này chệch hướng. Các cầu thủ đang rất háo hức bắt tay vào công việc chuẩn bị cho trận gặp Croatia và họ sẽ có đầy đủ mọi thứ cần thiết."

Điều thú vị là giữa hàng loạt món đồ bị lấy đi, "Leo the Lion" - linh vật của ĐT Anh - lại được những tên trộm bỏ lại.

Theo truyền thống nội bộ của "Tam sư", chú sư tử Leo sẽ được trao cho cầu thủ thể hiện tệ nhất trong mỗi buổi tập như một hình phạt mang tính hài hước.

Bên cạnh Leo, bọn trộm cũng để lại một bàn bóng bàn vì quá cồng kềnh để mang đi, cùng một quả bóng World Cup Trionda trị giá khoảng 130 bảng Anh.

Một người trong cuộc thậm chí còn đùa rằng:

"Leo chính là nhân chứng quan trọng nhất của vụ cướp này."

Dù sự cố xảy ra đúng vào giai đoạn nhạy cảm nhất trước trận ra quân, phản ứng nhanh chóng của cảnh sát và công tác xử lý hiệu quả của đội ngũ hậu cần đã giúp ĐT Anh tránh được một cuộc khủng hoảng thực sự.

Từ trạng thái hoảng loạn vì lo sợ mất những vật dụng thiết yếu cho chiến dịch World Cup, "Tam sư" giờ đây có thể thở phào nhẹ nhõm.