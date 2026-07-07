Hào quang Messi che lấp sức mạnh ĐT Argentina, HLV Scaloni phải thay đổi

HLV Lionel Scaloni cùng ban huấn luyện đã nhanh chóng mổ xẻ những vấn đề còn tồn tại, từ sự phụ thuộc vào Lionel Messi đến khả năng vận hành tập thể, trước cuộc chạm trán đầy thử thách với Ai Cập (23h ngày 7/7, giờ Hà Nội).

Không chỉ chiến thắng, Argentina còn nhiều vấn đề

Sau những cảm xúc vỡ òa khi vượt qua Cape Verde ở vòng 1/16, đội tuyển Argentina lập tức trở lại với thực tế. Trong nội bộ đội bóng, chiến thắng không đủ để xóa đi những dấu hỏi về màn trình diễn của nhà đương kim vô địch thế giới trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhưng chơi đầy kỷ luật, giàu năng lượng và không hề dễ chịu.

Argentina còn nhiều vấn đề sau trận thắng Cape Verde

Cape Verde, "cô bé Lọ Lem" của giải đấu, đã khiến Argentina trải qua nhiều thời điểm chao đảo. Chính Lionel Messi cũng thừa nhận đội bóng đã lường trước những khó khăn.

"Nhiều người thường đánh giá các đội tuyển chỉ qua tên tuổi, nhưng chúng tôi biết đây sẽ là trận đấu không hề dễ dàng. Điều quan trọng bây giờ là giữ lại những điều tích cực và sửa chữa những điểm yếu, bởi chúng tôi mắc khá nhiều sai sót", đội trưởng Argentina chia sẻ.

Thông điệp của Messi cũng phản ánh đúng suy nghĩ của ban huấn luyện. Argentina cần phân tích kỹ những gì đã xảy ra, nhưng không rơi vào trạng thái "mổ xẻ quá mức", để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tiếp theo.

Argentina phụ thuộc Messi & bài toán tuyến giữa

Argentina vượt qua vòng bảng khá thuyết phục, nhưng điều đó không đồng nghĩa đội bóng của Scaloni đạt phong độ cao nhất. Trái lại, lối chơi vốn là thương hiệu của "Scaloneta" vẫn chưa xuất hiện một cách ổn định.

Messi tỏa sáng giúp Argentina vượt Cape Verde

Điều đáng chú ý nhất là Argentina đang dần trở lại tình trạng phụ thuộc vào Messi. Trong nhiều năm qua, Scaloni đã xây dựng một tập thể biết chia sẻ trách nhiệm thay vì chỉ trông chờ vào siêu sao số 10. Tuy nhiên tại World Cup lần này, những khoảnh khắc thiên tài của Messi vẫn là yếu tố quyết định.

"Những điều chưa tốt tôi sẽ trao đổi riêng với các cầu thủ. Tôi muốn giữ lại những mặt tích cực. Đội bóng đã nhận những cú sốc ở các thời điểm quan trọng, nhưng vẫn luôn đứng dậy và tiếp tục hướng về khung thành đối phương", vị thuyền trưởng tuyển Argentina nhấn mạnh.

Nhưng theo tờ Ole, bên trong phòng thay đồ, những vấn đề đã được chỉ ra rất rõ. Khả năng pressing sau khi mất bóng vốn là điểm mạnh quen thuộc của Argentina, không còn duy trì được cường độ như trước. Đội bóng cũng thiếu sự phân chia trách nhiệm trong khâu tổ chức tấn công, khiến gánh nặng tiếp tục đổ lên vai Messi.

Tuyến giữa cũng chưa tìm được sự đồng bộ. Rodrigo De Paul chơi nổi bật trước Algeria, Enzo Fernandez tỏa sáng ở trận gặp Áo, trong khi Alexis Mac Allister vẫn chưa đạt phong độ cao nhất. Thiago Almada, người được kỳ vọng mang lại sự sáng tạo, cũng chưa đáp ứng kỳ vọng, khiến phần lớn các pha bóng nguy hiểm vẫn phải xuất phát từ cảm hứng của Messi.

Argentina cần chơi tốt hơn khi đối đầu Ai Cập

Chờ diện mạo mới trước Ai Cập

Một điểm hạn chế khác của Argentina là thiếu sự bùng nổ về tốc độ. Đội bóng vẫn kiểm soát bóng tốt và kiên nhẫn triển khai những pha phối hợp dài nhằm kéo giãn đối thủ, nhưng khi gặp các đội bóng có tổ chức và thể lực tốt, cách chơi này lại thiếu tính sát thương.

Không chỉ tuyến giữa, các hậu vệ biên cũng cần tích cực dâng cao và tạo đột biến nhiều hơn. Trong khi đó, những cầu thủ tấn công như Thiago Almada, Lautaro Martinez, Julian Alvarez hay Nico Gonzalez phải mạnh dạn rê dắt, tạo đột phá hoặc tận dụng ưu thế thể hình để gây sức ép. Nếu không, lối chơi của Argentina rất dễ trở nên đơn điệu và thiếu sức sống.

HLV Scaloni hiểu rằng những điều chỉnh về chiến thuật có thể được thực hiện thông qua các buổi tập hoặc thay đổi nhân sự. Hơn nữa, Ai Cập sẽ là đối thủ khác hoàn toàn Cape Verde. Đội bóng châu Phi với ngôi sao Mohamed Salah thường chủ động chơi cao hơn, thiên về kỹ thuật hơn là sức mạnh thuần túy. Dù Argentina vẫn được đánh giá cao hơn, "Những Pharaoh" chắc chắn sẽ không dễ dàng buông xuôi.

HLV Scaloni cần ĐT Argentina giảm phụ thuộc vào Messi

Dẫu vậy, điều khiến Argentina luôn khác biệt chính là bản lĩnh. Đội bóng này nhiều lần đứng dậy sau nghịch cảnh trong suốt giai đoạn thành công nhất lịch sử dưới thời Scaloni: từ khoảnh khắc Messi cứu đội trước Mexico ở World Cup 2022, Emiliano Martinez tỏa sáng trong loạt luân lưu với Hà Lan, đến chức vô địch đầy cảm xúc trước Pháp hay chiến thắng trước Ecuador tại Copa America 2024.

Bên cạnh chất lượng ngôi sao, Argentina còn sở hữu một tinh thần thép hiếm có. Sau tám năm liên tục chinh phục những đỉnh cao và giành bốn danh hiệu trong năm giải đấu lớn gần nhất, “Albiceleste” vẫn giữ nguyên khát vọng chiến thắng. Họ còn nhiều điều cần hoàn thiện, vẫn đặt niềm tin vào Messi, nhưng hơn hết là luôn tin vào sức mạnh của cả tập thể và tinh thần không bao giờ đầu hàng.