Video bóng đá Croatia - Slovenia: Modric lập công, trở lại mạch thắng

Phong độ bất ổn trước World Cup đã khiên các cầu thủ Croatia tỏ ra quan tâm đến trận đấu này. Họ tấn công ngay từ đầu nhằm tạo sự tự tin cho bản thân, Budimir trong đó có một pha đánh đầu chệch cột dọc từ quả tạt của Ivan Perisic.

Modric ghi bàn mở tỷ số cho Croatia

Phía Croatia tiếp tục bỏ lỡ, thủ môn Oblak của Slovenia cản phá một pha dứt điểm của Perisic trong khi Budimir đánh đầu thẳng vào vị trí của thủ môn đang bắt cho Atletico Madrid. Tuy nhiên trước khi hết hiệp 1, thủ môn Livakovic đã được phía Slovenia cảnh báo với một pha dứt điểm của Vipotnik sau khi cắt được đường chuyền của Kovacic.

Livakovic đầu hiệp 2 cản phá một cú vô-lê của Begić, trước khi chính họ vượt lên dẫn trước. Phút 51, Modric đã được Perisic dọn cỗ để ghi bàn mở tỷ số, và bàn thắng này mở ra giai đoạn thi đấu khá ngang ngửa giữa hai bên.

Slovenia gỡ hòa thành công ở phút 83 khi Sprorar cướp được đường chuyền về cẩu thả của Martin Baturina để ghi bàn, qua đó khiến Croatia có trận thứ 6 liên tiếp không giữ sạch lưới. Nhưng ở phút 90+2, Pasalic đã ghi bàn ấn định 2-1 sau một cú vô-lê đẹp mắt, đưa Croatia tới thắng lợi chung cuộc.

Tỷ số trận đấu: Croatia 2-1 Slovenia (hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn:

- Croatia: Modric 51', Pasalic 90'+2

- Slovenia: Sprorar 83'

Đội hình xuất phát:

Croatia: Livakovic, Gvardiol, Pongracic, Erlic, Stanisic, Kovacic, Modric, Perisic, Kramaric, Pasalic, Budimir.

Slovenia: Oblak, Janza, Drkusic, Bijol, Ratnik, Lovric, Cerin, Karnicnik, Begic, Sturm, Vipotnik.