Tỷ lệ Vua kiến tạo World Cup 2026: Michael Olise có thể trụ vững trước sức ép từ Lionel Messi?

Tỷ lệ Vua kiến tạo World Cup 2026: Michael Olise sẽ giữ được vị trí số 1?

Tỷ lệ Vua kiến tạo World Cup 2026 tổng hợp những phân tích về kỹ năng chuyền bóng, thống kê về số lần tạo điều kiện cho đồng đội lập công tại giải. Đương nhiên, danh sách hiện tại đã thu hẹp và chỉ còn dành cho các cầu thủ của 4 đội tuyển sắp chơi trận tranh hạng ba cũng như trận chung kết.

Ngay từ khi World Cup 2026 khai mạc, Michael Olise đã thể hiện năng lực nổi bật trên hàng công của ĐT Pháp. Dù chưa ghi được bàn nào, nhưng kỹ thuật khéo léo, nhãn quan chiến thuật nhạy bén và đặc biệt là khả năng kiến tạo thần sầu giúp Olise tạo được dấu ấn đặc biệt.

Michael Olise (bên phải) đang dẫn đầu danh sách Vua kiến tạo World Cup 2026. Ảnh: AP

Tính đến thời điểm này, Olise đã có 5 đường kiến tạo thành bàn. Dù ĐT Pháp đã không thể đi tới cái đích cuối cùng là trận chung kết, nhưng Olise vẫn còn cơ hội nâng cao chỉ số của mình. Olise hiện đang dẫn đầu danh sách Vua kiến tạo và nếu tỏa sáng khi ĐT Pháp gặp ĐT Anh, cầu thủ này có thể chính thức trở thành chân chuyền xuất sắc nhất giải đấu.

Nhà cái quốc tế uy tín đánh giá cao đẳng cấp của Olise nên xếp anh ở vị trí cao nhất về khả năng trở thành Vua kiến tạo World Cup 2026. Tỷ lệ chiến thắng dành cho Olise là 1/10 (đặt 10 ăn 1). Đây là tỷ lệ cho thấy Olise đủ sức kết thúc World Cup 2026 với vị thế cao nhất liên quan đến lĩnh vực chuyên môn mà anh có thể thực hiện với đẳng cấp hàng đầu.

Tuy nhiên, Olise vẫn có đối thủ tiềm tàng áp sát phía sau. Với 2 pha kiến tạo tại vòng bán kết World Cup 2026, Lionel Messi đã có tổng cộng 4 pha kiến tạo, chỉ kém Olise đúng 1 đường chuyền thành bàn. Messi cũng còn 1 trận đấu trong tay và anh chính là thủ lĩnh trên hàng công của Argentina khi đối đầu với Tây Ban Nha ở trận chung kết.

Messi là người sở hữu nhiều cơ hội nhất để bắt kịp và vượt qua Olise. Ảnh: AP

Nếu Messi ghi bàn, anh càng tiến sát đến việc đoạt danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026 khi đang cạnh tranh với Kylian Mbappe (Pháp). Nếu có kiến tạo, Messi vẫn có tác động đến danh hiệu cá nhân nói trên, đồng thời đua luôn giải thưởng Vua kiến tạo với Olise. Tất nhiên, điều Messi khát khao nhất là giúp Argentina bảo vệ ngôi vương, nhưng để làm được điều đó thì chính anh phải tỏa sáng, phải tạo đột biến. Như vậy, Messi nếu thành công thì sẽ thành một công được đôi ba việc cùng lúc. Tỷ lệ có thể thành Vua kiến tạo World Cup 2026 dành cho Messi là 15/2.

Với các ngôi sao khác, vẫn có tỷ lệ được đưa ra để họ có thể hy vọng vượt lên. Nhưng Mbappe (50/1), Bukayo Saka (55/1), Anthony Gordon (66/1) hay Ousmane Dembele (160/1) có lẽ khó lòng tạo được bất ngờ nào trong cuộc đua mà Olise đang dẫn đầu và chỉ có Messi may ra mới đuổi kịp.