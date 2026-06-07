Tuchel gây phẫn nộ vì để Kane đá trận vô thưởng vô phạt, fan sợ "toang" ở World Cup

Tuchel gây phẫn nộ

Tuyển Anh đang tích cực chuẩn bị cho World Cup bằng cuộc chạm trán New Zealand trên sân Raymond James ở Tampa, bang Florida (Mỹ).

Đúng như dự đoán, bộ tứ của Arsenal gồm Declan Rice, Bukayo Saka, Noni Madueke và Eberechi Eze không góp mặt do hội quân muộn sau khi tham dự trận chung kết Champions League.

Jordan Pickford được trao suất bắt chính trong khung gỗ. Hàng phòng ngự bao gồm John Stones, Marc Guehi, Jarell Quansah và Djed Spence.

Ở tuyến giữa, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo và Morgan Rogers ra sân ngay từ đầu, trong khi Marcus Rashford, Harry Kane và Ollie Watkins hợp thành bộ 3 tấn công.

Trước giờ bóng lăn, điều kiện thời tiết là chủ đề được quan tâm khi nhiệt độ tại Florida lên tới khoảng 33 độ C.Bên cạnh đó, chất lượng mặt sân cũng gây nhiều tranh cãi. Mặt cỏ xuất hiện nhiều khoảng chắp vá và có dấu hiệu khô cứng.

Kane và đồng đội thi đấu trên mặt cỏ xấu

Tuchel thậm chí còn đùa rằng: “Chúng tôi đã quyết định sẽ đổ lỗi cho mặt sân nếu mọi chuyện không diễn ra tốt đẹp. Phía New Zealand cũng nói rằng mặt sân trông không ổn, nhưng vẫn có thể thi đấu được".

Tuy nhiên, không ít cổ động viên Anh không cảm thấy điều đó thật lố bịch khi các cầu thủ phải thi đấu trên mặt sân kém chất lượng trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là bước tới trận mở màn World Cup 2026 gặp Croatia (3h, 18/6).

Nhiều người đã lên mạng xã hội bày tỏ sự khó chịu khi đội trưởng Harry Kane vẫn được xếp đá chính. Theo họ, nếu tiền đạo của Bayern Munich dính chấn thương, cơ hội vô địch World Cup của tuyển Anh gần như sẽ tan biến.

Tờ Sport Bible ghi nhận một số bình luận đáng chú ý của fan tuyển Anh: “Mỗi lần Harry Kane chạm bóng, tôi đều thấp thỏm lo cậu ấy bị chấn thương; Tại sao lại để Kane đá chính trước đối thủ bị đánh giá thấp như vậy? Điều đó chẳng có ý nghĩa gì nếu Kane chẳng may dính chấn thương; Tại sao Kane lại phải thi đấu trên mặt sân tệ hại đó".

Bất chấp những lo ngại kể trên, Kane vẫn là người khai thông thế bế tắc cho tuyển Anh khi đánh đầu ghi bàn từ quả tạt của Djed Spence ngay trước giờ nghỉ giữa 2 hiệp. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu này.

Tuchel đề cao Kane

Trong bối cảnh tiền đạo tuyển Anh đã ra sân tới 51 trận cho Bayern Munich mùa này, Tuchel khẳng định ông sẽ “chăm sóc" Kane trong suốt World Cup 2026. Chiến lược gia người Đức cho hay:

"Lý tưởng nhất là chúng tôi có thể giảm bớt số phút thi đấu của Kane. Nhưng nếu các trận đấu diễn ra căng thẳng thì liệu chúng tôi có thực sự làm điều đó không? Chúng tôi có rút đội trưởng và chân sút số một của mình ra sân không? Có lẽ là không.

Điều quan trọng nhất là tình trạng thể lực hiện tại của Kane. Cậu ấy đang ở trạng thái tuyệt vời và hoàn toàn sẵn sàng ra sân.

Chúng tôi hoàn toàn không phải lo lắng về Kane, ngay cả trong điều kiện thời tiết nóng và độ ẩm cao. Suốt cả tuần qua, cậu ấy cho thấy sự sẵn sàng và quyết tâm rất lớn. Kane có ảnh hưởng cực kỳ quan trọng trong hành trình của Bayern mùa giải vừa qua. Chúng tôi có nhiều lựa chọn chất lượng, nhưng Kane vẫn là nhân tố số một trên hàng công".