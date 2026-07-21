Ác mộng sao MU Martinez "nằm viện" 609 ngày trong 4 năm, Carrick thấp thỏm

Vận đen đeo bám Martinez

Martinez phải rời sân ngay trước khi hiệp một của trận chung kết World Cup khép lại, sau khi có dấu hiệu bị đau trong tình huống phạm lỗi với tiền đạo Mikel Oyarzabal của Tây Ban Nha ít phút trước đó. Đội ngũ y tế Argentina không chờ đến giờ nghỉ giữa hai hiệp để đánh giá tình trạng của anh, khi Nicolas Otamendi lập tức được tung vào thay thế.

MU đang phải chờ đợi kết quả kiểm tra chấn thương của Martinez

Hiện vẫn chưa xác định chính xác bản chất chấn thương của Martinez. Việc anh ra dấu về phía đùi cho thấy nhiều khả năng đây là một vấn đề liên quan đến cơ bắp.

Dẫu vậy, vẫn có những tín hiệu tích cực khi nhiều khả năng trung vệ của MU đã tránh được chấn thương nghiêm trọng. Sau giờ nghỉ, Martinez trở lại khu vực ghế dự bị mà không có biểu hiện tập tễnh hay cần người hỗ trợ. Anh cũng tham gia đầy đủ lễ trao huy chương sau trận đấu.

MU thấp thỏm

Thông tin về khả năng Martinez dính chấn thương rõ ràng là một đòn giáng đối với MU. Khi đạt thể trạng tốt nhất, trung vệ người Argentina được đánh giá là một trong những trung vệ có khả năng triển khai bóng hay nhất thế giới. Anh cũng nhận được sự tín nhiệm lớn tại Old Trafford khi từng được trao băng đội trưởng trong thời gian Bruno Fernandes vắng mặt vì chấn thương ở mùa giải trước.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Martinez kể từ khi gia nhập MU từ Ajax vào năm 2022 chính là chấn thương. Anh từng phải nghỉ thi đấu 9 tháng, từ tháng 2 đến tháng 11/2025, do đứt dây chằng (ACL). Sau đó, trung vệ này tiếp tục ngồi ngoài thêm vài tuần vì chấn thương bắp chân.

Theo thống kê của Transfermarkt, trong 4 mùa giải gần nhất, MartInez đã bỏ lỡ 108 trận đấu cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia, với tổng cộng 609 ngày phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Sau World Cup 2026, Martinez sẽ có 3 tuần nghỉ ngơi trước khi hội quân cùng MU vào tháng tới. Thời điểm anh trở lại đại bản doanh Carrington sau quãng nghỉ bắt buộc dự kiến trùng với giai đoạn cuối của chuyến tập huấn hè của đội chủ sân Old Trafford, bắt đầu từ ngày 10/8. Thời điểm đó, "Quỷ đỏ" sẽ lần lượt đối đầu Leeds United tại Dublin (Ireland) và AC Milan tại Wroclaw (Ba Lan).

Ngay cả khi không gặp chấn thương nghiêm trọng, khả năng Martinez góp mặt ở một trong hai trận đấu này vẫn còn bỏ ngỏ, bởi anh mới chỉ trở lại tập luyện vào thời điểm đó. Cũng chưa rõ liệu trung vệ người Argentina có cùng MU di chuyển sang địa điểm thi đấu hay sẽ ở lại Manchester để tập riêng.

Một trường hợp tương tự là Benjamin Sesko, người không có tên trong danh sách MU thua Wrexham tại Helsinki (Phần Lan) vào thứ Bảy vừa qua vì lý do này.

Cờ đến tay Heaven

Khi có sức khỏe tốt nhất, Martinez là lựa chọn đá chính trong đội hình của MU. Trong bối cảnh Matthijs De Ligt vẫn đang hồi phục sau ca phẫu thuật lưng hồi tháng 5 nhằm điều trị dứt điểm chấn thương kéo dài, những phương án hiện có của MU để đá cặp với Harry Maguire là Leny Yoro và Ayden Heaven.

Heaven có cơ hội ghi điểm với Carrick

Tương tự Martinez, Heaven thuận chân trái, vì vậy được xem là sự thay thế tự nhiên hơn nhằm tạo sự cân bằng cho hàng phòng ngự. Trung vệ 19 tuổi từng gây ấn tượng dưới thời cựu HLV Ruben Amorim, khi được sử dụng trong hệ thống 3 trung vệ.

Tuy nhiên, sau khi Michael Carrick chuyển sang sơ đồ với 2 trung vệ và Martinez lấy lại phong độ cao sau chấn thương đứt dây chằng, cơ hội ra sân của Heaven bị thu hẹp. Dẫu vậy, khi Martinez bị treo giò vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5, tài năng trẻ người Anh đã được trao cơ hội lấp chỗ trống và để lại những màn trình diễn đầy thuyết phục.

Dù thế nào, Heaven vốn đã được kỳ vọng sẽ có cơ hội xây dựng sự ăn ý với Maguire trong giai đoạn tiền mùa giải, khi Martinez bận cùng tuyển Argentina tham dự World Cup. Tuy nhiên, nếu trung vệ người Argentina thực sự dính chấn thương, cơ hội dành cho Heaven có thể không chỉ dừng lại ở loạt trận giao hữu hè mà còn kéo dài sang cả mùa giải mới.