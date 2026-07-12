4 "lão đại" tranh ngôi báu World Cup: Argentina, Pháp hay đội nào sáng cửa nhất?

Như vậy là World Cup 2026 đã đi đến những bước cuối cùng. Sau hai trận tứ kết diễn ra sáng ngày 12/7 (giờ Việt Nam), 4 đội bóng mạnh nhất của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay đã lộ diện. Đó là Pháp, Tây Ban Nha, Argentina và Anh.

Hai trận bán kết cực kỳ đáng xem của World Cup 2026 với 4 đội dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA

Câu hỏi được đặt ra là đội bóng nào đang có cửa vô địch cao nhất? Nếu theo thứ tự trên bảng xếp hạng FIFA tính tới ngày 12/7, Pháp đang xếp số 1, Argentina xếp thứ hai, Tây Ban Nha đứng thứ ba và ĐT Anh thứ tư. Pháp nhảy vọt 2 bậc nhờ những chiến thắng gần đây và đẩy Argentina và Tây Ban Nha rơi xuống một bậc.

Pháp cũng là đội đứng đầu trong danh sách có cửa vô địch cao nhất nếu theo các chuyên gia dự đoán. Hiện tại, tỉ lệ “Gà trống Gaulois” vô địch World Cup 2026 là đặt 4 ăn 6 hoặc đặt 5 ăn 7. Nên nhớ rằng tỉ lệ ăn càng thấp thì khả năng xảy ra càng cao.

Tây Ban Nha và Anh chia sẻ vị trí thứ hai với tỉ lệ 3 ăn 10 hoặc 2 ăn 7. Trong khi đó, đương kim vô địch Argentina đang bị các chuyên gia dự đoán đánh giá thấp nhất với tỉ lệ đặt 1 ăn 4. Thực tế, các tỉ lệ đều khá sát sao và nên nhớ rằng Pháp và Tây Ban Nha đối đầu nhau ở bán kết nên tỉ lệ này đôi khi chỉ mang tính tham khảo.

Siêu máy tính dự đoán Tây Ban Nha sáng cửa vô địch nhất

Ngược lại với các chuyên gia dự đoán, Phòng thí nghiệm Phân tích Thể thao DTAI của Đại học KU Leuven lại đang nghiêng về khả năng Tây Ban Nha giành chức vô địch. Họ chạy mô phỏng thống kê dựa trên kết quả của 4 đội trong quá khứ với khoảng 20.000 kịch bản để tìm ra đáp án khả thi nhất.

Theo đó, siêu máy tính dự đoán Tây Ban Nha và Argentina là hai đội lọt vào chung kết với tỉ lệ khoảng 62% và 61%. Trong khi đó, tỉ lệ của Pháp và Anh lần lượt là 38% và 39%. Về khả năng vô địch, Tây Ban Nha tiếp tục dẫn đầu với 35% cơ hội. Argentina đứng thứ hai với 32%. Trong khi đó, Pháp và Anh chỉ lần lượt là 17% và 16%.