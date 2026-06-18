Trực tiếp bóng đá CH Séc - Nam Phi: Mệnh lệnh phải thắng (World Cup)
(23h, 18/6, bảng A) CH Séc và Nam Phi bước vào cuộc đối đầu mang tính sống còn tại bảng A World Cup 2026. Sau những thất bại ở lượt trận mở màn, cả hai đội đều không được phép sảy chân nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.
World Cup | 23h, 18/6 | Mercedes-Benz
Điểm
Kovar
Chaloupek
Hranac
Krejci
Coufal
Soucek
Sojka
Zeleny
Sulc
Provod
Schick
Điểm
Williams
Mudau
Okon
Mbokazi
Modiba
Mokoena
Adams
Mofokeng
Mbatha
Appollis
Foster
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Trận cầu quyết định số phận
World Cup 2026 mới chỉ qua một lượt trận nhưng cuộc chạm trán giữa CH Séc và Nam Phi đã mang ý nghĩa như một “trận cầu 6 điểm”. Trong bối cảnh Mexico và Hàn Quốc cùng có 3 điểm, đội thua ở màn đối đầu này gần như sẽ hết cơ hội cạnh tranh vé vào vòng knock-out.
Áp lực là rất lớn với cả hai đội, bởi đây không chỉ là trận đấu vì 3 điểm mà còn là cơ hội cuối cùng để duy trì giấc mơ World Cup. Một kết quả bất lợi có thể khiến hành trình của họ sớm khép lại ngay từ vòng bảng.
CH Séc nắm nhiều lợi thế hơn
Dù thua ngược Hàn Quốc 1-2 ở trận ra quân, CH Séc vẫn để lại nhiều tín hiệu tích cực với lối chơi có tổ chức và khả năng tạo cơ hội khá tốt. Đại diện châu Âu chỉ cần cải thiện sự tập trung ở những thời điểm quyết định để chuyển hóa ưu thế thành kết quả.
Trong khi đó, Nam Phi không chỉ thất bại 0-2 trước Mexico mà còn chịu tổn thất lực lượng nghiêm trọng khi Sphephelo Sithole và đội trưởng Themba Zwane bị treo giò vì thẻ đỏ. Với đội hình đầy đủ hơn cùng màn trình diễn thuyết phục hơn ở lượt đầu, CH Séc được đánh giá có nhiều cơ sở để hướng tới chiến thắng trong trận đấu mang tính bản lề này.
Trong khi nhiều siêu sao xây dựng hình ảnh bằng các phát ngôn mạnh mẽ, Messi thường chọn cách chứng minh giá trị bằng màn trình diễn trên sân cỏ.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-18/06/2026 16:23 PM (GMT+7)