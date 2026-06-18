Trực tiếp bóng đá CH Séc - Nam Phi: Mệnh lệnh phải thắng (World Cup)

World Cup | 23h, 18/6 | Mercedes-Benz CH Séc 0 - 0 Nam Phi (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: CH Séc vs Nam Phi Nam Phi Điểm Kovar Chaloupek Hranac Krejci Coufal Soucek Sojka Zeleny Sulc Provod Schick Điểm Williams Mudau Okon Mbokazi Modiba Mokoena Adams Mofokeng Mbatha Appollis Foster Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận CH Séc CH Séc Nam Phi Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Kovar, Chaloupek, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Sojka, Zeleny, Sulc, Provod, Schick Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Adams, Mofokeng, Mbatha, Appollis, Foster

Trận cầu quyết định số phận

World Cup 2026 mới chỉ qua một lượt trận nhưng cuộc chạm trán giữa CH Séc và Nam Phi đã mang ý nghĩa như một “trận cầu 6 điểm”. Trong bối cảnh Mexico và Hàn Quốc cùng có 3 điểm, đội thua ở màn đối đầu này gần như sẽ hết cơ hội cạnh tranh vé vào vòng knock-out.

Áp lực là rất lớn với cả hai đội, bởi đây không chỉ là trận đấu vì 3 điểm mà còn là cơ hội cuối cùng để duy trì giấc mơ World Cup. Một kết quả bất lợi có thể khiến hành trình của họ sớm khép lại ngay từ vòng bảng.

CH Séc nắm nhiều lợi thế hơn

Dù thua ngược Hàn Quốc 1-2 ở trận ra quân, CH Séc vẫn để lại nhiều tín hiệu tích cực với lối chơi có tổ chức và khả năng tạo cơ hội khá tốt. Đại diện châu Âu chỉ cần cải thiện sự tập trung ở những thời điểm quyết định để chuyển hóa ưu thế thành kết quả.

Trong khi đó, Nam Phi không chỉ thất bại 0-2 trước Mexico mà còn chịu tổn thất lực lượng nghiêm trọng khi Sphephelo Sithole và đội trưởng Themba Zwane bị treo giò vì thẻ đỏ. Với đội hình đầy đủ hơn cùng màn trình diễn thuyết phục hơn ở lượt đầu, CH Séc được đánh giá có nhiều cơ sở để hướng tới chiến thắng trong trận đấu mang tính bản lề này.