Trực tiếp bóng đá Thụy Sĩ - Bosnia: Đại chiến vì ngôi đầu (World Cup)
(2h, 19/6, lượt trận thứ 2 bảng B) Chiến thắng ở cuộc chạm trán đêm nay sẽ giúp Thụy Sĩ hoặc Bosnia chiếm ngôi đầu bảng.
World Cup | 2h, 19/6 | SVĐ SoFi
Điểm
Kobel
Zakaria
Akanji
Elvedi
Aebischer
Sow
Xhaka
Rodriguez
Vargas
Embolo
Okafor
Điểm
Vasilj
Dedić
Katić
Muharemović
Kolašinac
Bajraktarević
Tahirović
Bašić
Memić
Demirović
Lukić
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Cục diện khó lường ở bảng B
Tính đến thời điểm hiện tại, bảng B là bảng đấu cân bằng nhất ở World Cup 2026 khi 2 trận thuộc lượt đấu đầu tiên đều khép lại với tỷ số hòa 1-1. Điều này đồng nghĩa, chủ nhà Canada cùng Thụy Sĩ, Bosnia & Herzegovina và Qatar chưa thể phân định thứ hạng do có cùng điểm số lẫn hiệu số.
Chính vì vậy, lượt trận thứ 2 có ý nghĩa vô cùng quan trọng với cả 4 đội. Do được thi đấu sớm hơn 3 tiếng, Thụy Sĩ hoặc Bosnia cần tận dụng cơ hội để giành trọn 3 điểm, qua đó gây sức ép lên cặp đấu Canada - Quatar sau đó.
Dấu ấn của HLV Thomas Tuchel hiện diện rõ nét trong chiến thắng 4-2 đầy hấp dẫn của tuyển Anh trước Croatia ở trận ra quân World Cup 2026.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-18/06/2026 16:47 PM (GMT+7)