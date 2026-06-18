Trực tiếp bóng đá Thụy Sĩ - Bosnia: Đại chiến vì ngôi đầu (World Cup)

World Cup | 2h, 19/6 | SVĐ SoFi Thụy Sĩ 0 - 0 Bosnia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Thụy Sĩ vs Bosnia Bosnia Điểm Kobel Zakaria Akanji Elvedi Aebischer Sow Xhaka Rodriguez Vargas Embolo Okafor Điểm Vasilj Dedić Katić Muharemović Kolašinac Bajraktarević Tahirović Bašić Memić Demirović Lukić Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Thụy Sĩ Thụy Sĩ Bosnia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Kobel, Zakaria, Akanji, Elvedi, Aebischer, Sow, Xhaka, Rodriguez, Vargas, Embolo, Okafor Vasilj, Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac, Bajraktarević, Tahirović, Bašić, Memić, Demirović, Lukić

Cục diện khó lường ở bảng B

Tính đến thời điểm hiện tại, bảng B là bảng đấu cân bằng nhất ở World Cup 2026 khi 2 trận thuộc lượt đấu đầu tiên đều khép lại với tỷ số hòa 1-1. Điều này đồng nghĩa, chủ nhà Canada cùng Thụy Sĩ, Bosnia & Herzegovina và Qatar chưa thể phân định thứ hạng do có cùng điểm số lẫn hiệu số.

Chính vì vậy, lượt trận thứ 2 có ý nghĩa vô cùng quan trọng với cả 4 đội. Do được thi đấu sớm hơn 3 tiếng, Thụy Sĩ hoặc Bosnia cần tận dụng cơ hội để giành trọn 3 điểm, qua đó gây sức ép lên cặp đấu Canada - Quatar sau đó.