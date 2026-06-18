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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Thụy Sĩ - Bosnia: Đại chiến vì ngôi đầu (World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026 Trực tiếp bóng đá hôm nay

(2h, 19/6, lượt trận thứ 2 bảng B) Chiến thắng ở cuộc chạm trán đêm nay sẽ giúp Thụy Sĩ hoặc Bosnia chiếm ngôi đầu bảng.

   

World Cup | 2h, 19/6 | SVĐ SoFi

Thụy Sĩ
Trực tiếp bóng đá Thụy Sĩ - Bosnia: Đại chiến vì ngôi đầu (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Thụy Sĩ - Bosnia: Đại chiến vì ngôi đầu (World Cup) - 1
Bosnia
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Thụy Sĩ - Bosnia: Đại chiến vì ngôi đầu (World Cup) - 1
Kobel, Zakaria, Akanji, Elvedi, Aebischer, Sow, Xhaka, Rodriguez, Vargas, Embolo, Okafor
Trực tiếp bóng đá Thụy Sĩ - Bosnia: Đại chiến vì ngôi đầu (World Cup) - 1
Vasilj, Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac, Bajraktarević, Tahirović, Bašić, Memić, Demirović, Lukić

Cục diện khó lường ở bảng B

Tính đến thời điểm hiện tại, bảng B là bảng đấu cân bằng nhất ở World Cup 2026 khi 2 trận thuộc lượt đấu đầu tiên đều khép lại với tỷ số hòa 1-1. Điều này đồng nghĩa, chủ nhà Canada cùng Thụy Sĩ, Bosnia & Herzegovina và Qatar chưa thể phân định thứ hạng do có cùng điểm số lẫn hiệu số.

Chính vì vậy, lượt trận thứ 2 có ý nghĩa vô cùng quan trọng với cả 4 đội. Do được thi đấu sớm hơn 3 tiếng, Thụy Sĩ hoặc Bosnia cần tận dụng cơ hội để giành trọn 3 điểm, qua đó gây sức ép lên cặp đấu Canada - Quatar sau đó.

Trực tiếp bóng đá Thụy Sĩ - Bosnia: Đại chiến vì ngôi đầu (World Cup) - 1

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Dấu ấn của HLV Thomas Tuchel hiện diện rõ nét trong chiến thắng 4-2 đầy hấp dẫn của tuyển Anh trước Croatia ở trận ra quân World Cup 2026.

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Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/06/2026 16:47 PM (GMT+7)
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