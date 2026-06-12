Trực tiếp bóng đá Canada - Bosnia: Hú hồn phút 90+6 (World Cup) (Hết giờ)
(Bảng B World Cup 2026) Bosnia đã suýt nữa thủng lưới ở phút 90+6 với cơ hội của Larin.
World Cup | 2h, 13/6 | BMO Field
Điểm
Crepeau 6.8
Johnston 7.0
De Fougerolles 6.5
Cornelius 6.6
Laryea 7.8
Estaquio 7.1
Kone 6.6
Millar 6.8
David 6.3
Oluwaseyi 6.2
Buchanan 6.2
Điểm
Vasilj 6.3
Dedic 7.0
Katic 8.1
Muharemovic 7.7
Kolasinac 8.0
Tahirovic 6.5
Basic 7.4
Memic 6.3
Demirovic 6.8
Bajraktarevic 6.1
Lukic 7.4
Thay người
Ahmed 6.6
Shaffelburg 6.7
Promise David 6.5
Larin 7.6
Osorio
Thay người
Gigovic 6.7
Bazdar 6.2
Sunjic 6.4
Alajbegović 6.5
Burnic 6.7
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
1’
HIỆP 1 BẮT ĐẦU
Canada giao bóng.
3’
VỌT XÀ NGANG!!!
Suýt nữa có bàn sớm cho Bosnia!! Họ đá phạt bên cánh trái, 2 cầu thủ Bosnia chạm được bóng và trả ngược ra cho Memic, người tung cú đá đi vọt xà ngang!!
5’
BOSNIA ĐÁ PHẠT
Lần này Bosnia đá phạt cánh phải, bóng được làm ngắn cho Basic tạt vào nhưng Lukic đánh đầu ra ngoài.
11’
THẺ VÀNG
Oluwaseyi chuyền hỏng và Johnstone đã phải lao theo Memic trước khi tung cú xoạc muộn trong tình huống Bosnia phản công.
13’
BOSNIA ĐÁ PHẠT
Từ quả đá phạt, quả treo của Bosnia đến được Lukic nhưng cự ly đánh đầu là quá xa và bóng đi không nguy hiểm về phía Crepeau.
16’
CƠ HỘI CHO CANADA!
Canada vượt qua tuyến giữa của Bosnia và Kone chọc khe cho Oluwaseyi băng xuống cánh trái. Anh căng chìm vào nhưng quá sâu khiến David không băng vào kịp!!
17’
CƠ HỘI CHO DAVIDI!!
Một thời cơ rõ rệt!! Johnstone tạt vào từ cánh phải cho Canada, cú phá bóng ra của Katic không khác gì làm tường cho David lao vào sút, với góc đá chính diện ngay trước chấm 11m, nhưng chân sút của Juventus lại đá chìm thẳng vào thủ môn Vasilj!!!
21’
VÀO!!! CANADA 0-1 BOSNIA!!!
LUKIC MỞ TỶ SỐ!!! Phạt góc cho Bosnia bên cánh phải, quả treo vào được Kolasinac ở cột gần đánh đầu ngược, bóng cắt mặt cầu môn và Lukic đã đè người kèm của mình để đánh đầu nối cận thành!!
28’
CƠ HỘI CHO CANADA!!
Từ quả đá phạt bên cánh phải, Canada đưa được bong vào vòng cấm Bosnia với cú chọc khe cho David, nhưng cú quặt rồi sút chân trái của David bị Muharemovic lăn xả chắn bóng.
32’
VỌT XÀ NGANG!!!
Oluwaseyi được mớm bóng vào góc phải vòng cấm và anh đã đẩy rất tốt với Muharemovic để chiếm vị trí, xoay người và có ngay góc sút, nhưng cú đá lại đi vọt xà ngang!!
38’
CANADA PHẠT GÓC
Canada đá phạt góc 2 lần liên tiếp, quả đầu dẫn tới cú móc bóng của David đập người Kolasinac, Canada đòi penalty nhưng trọng tài lắc đầu vì bóng chạm hông chứ không phải tay. Quả thứ 2 bị phía Bosnia phá được dù bóng đã suýt chạm đầu Cornelius.
40’
DAVID KHỐNG CHẾ HỎNG!
Canada tiếp tục hãm thành nhưng Bosnia phá được bóng ra. Sau đó Laryea có một pha đá bổng trái bóng lên để ngăn 2 cầu thủ Bosnia áp sát, vô tình đó lại thành đường chuyền đưa bóng rơi vào vòng cấm Bosnia cho David, nhưng David đỡ bước 1 hỏng và hụt mất cơ hội đối mặt!
44’
THẺ VÀNG
Demirovic lao vào pressing với trung vệ Cornelius và đã vào trúng chân cầu thủ của Canada.
45+1’
THẺ VÀNG
Bosnia tấn công nhưng bóng bị Canada phá ra, và Lukic đã ham bóng khều chân đốn ngã Buchanan. Cả 2 tiền đạo của Bosnia đều đã bị thẻ vàng trong chưa đến 2 phút.
45+4’
VỌT XÀ!
Canada đá phạt góc bên cánh phải. Phía Bosnia đã kèm không chặt Cornelius nhưng anh đánh đầu đi vọt xà ngang!
HIỆP 1 KẾT THÚC
Bosnia tạm dẫn Canada 1-0.
46’
HIỆP 2 BẮT ĐẦU
Bosnia giao bóng.
47’
NGUY HIỂM CHO BOSNIA!!
Một cú xoay người hết sức nghệ thuật của Oluwaseyi khiến anh lách qua được Kolasinac ở sát đường biên ngang bên cánh phải. Anh thực hiện quả căng vào rất căng nhưng thủ môn Vasilj hất bóng ra cho các đồng đội phá lên.
49’
VA CHẠM TRONG VÒNG CẤM BOSNIA
Oluwaseyi đã lao xuống như tên bắn để đón đường chuyền vào góc phải vòng cấm Bosnia. Thủ môn Vasilj lao ra và va chạm đã xảy ra khiến cả hai nằm sân. Không có penalty, vì Oluwaseyi việt vị và Vasilj đằng nào cũng đấm trúng bóng trước.
53’
XÀ NGANG CỨU THUA CHO BOSNIA!!!!!!
Đen không thể tả cho Canada!! Họ tổ chức phối hợp tam giác bên góc trái vòng cấm Bosnia và Laryea đã xâm nhập, anh đỡ bước 1 với cú vê bóng vượt qua người kèm và lập tức có góc sút với chỉ Vasilj trước mặt, nhưng cú đá chìm đã bị Kolasinac phá và bóng dội trúng xà ngang bật ngược ra!!!
54’
ĐỐI MẶT THỦ MÔN!!!
Một đường chuyền dài của Bosnia đã chạm người một cầu thủ Canada và bỗng chốc đưa Demirovic vào thế đối mặt thủ môn Crepeau, thủ môn này ngả người sang trái khi đổ người và Demirovic đã cố gảy bóng sang phía ngược lại, nhưng bàn chân phải của Crepeau đã chạm trúng bóng đưa bóng bật ra biên!!
59’
MUHAREMOVIC ĐÁNH ĐẦU VỌT XÀ!!
Bosnia đá phạt góc bên cánh phải, lần này không có đường chuyền đầu nào mà bóng được treo thẳng về phía khu 5m50. Tới 3 cầu thủ Canada đứng quanh vẫn không ngăn nổi Muharemovic bật lên, nhưng cú đánh đầu đưa bóng vọt xà ngang!!
61’
THAY NGƯỜI
Canada: Shaffelburg, Promise David và Ahmed thế chỗ Millar, Jonathan David & Buchanan.
Bosnia: Gigovic và Bazdar thay thế Lukic & Basic.
64’
CANADA TẤN CÔNG
Cặp dự bị Promise David và Ahmed lập tức tạo dấu ấn, Ahmed đưa được bóng vào vòng cấm Bosnia cho David nhưng Katic đã rất tỉnh táo ập vào ngăn cú sút.
67’
KATIC GIẢI CỨU BOSNIA TRÊN VẠCH VÔI!!!
Từ cánh trái, Shaffelburg thực hiện quả lật rất bổng vào. Oluwaseyi vẫn bật lên rất tốt ở cột xa và đánh đầu chéo góc vượt quá tầm cản phá của thủ môn Vasilj, nhưng Katic đã đứng trên vạch vôi và phá bóng ra!!
68’
PHUNG PHÍ PHẢN CÔNG
Bosnia đột nhiên có cơ hội phản công với pha thoát xuống của Bajraktarević bên cánh phải. 2 đồng đội Bosnia đã lao vào vòng cấm chờ một đường căng ngang trong lúc hàng thủ Canada chưa kịp về vị trí, nhưng Bajraktarević rất thiếu thông minh khi định quặt bóng qua người và thời cơ biến mất.
74’
THAY NGƯỜI
Canada: Cyle Larin thay thế Oluwaseyi trên hàng công.
Bosnia: Bajraktarevic và Memic nhường sân cho Alajbegovic & Sunjic.
79’
VÀO!!! CANADA 1-1 BOSNIA!!!
LARIN!!!!! Dự bị của Canada đã ghi bàn chỉ sau vài phút vào sân!!! Pha bóng bắt đầu từ Kone với pha xộc vào giữa từ cánh trái, đường chuyền cho Promise David được David gảy cho Larin. Tiền đạo 31 tuổi này khống chế rồi xoay người vô-lê má ngoài chân phải, đưa bóng chạm chân Katic bay vào góc xa đánh bại thủ môn Vasilj!!!
83’
BOSNIA THAY NGƯỜI
Kolasinac nằm sân do bị chuột rút. Anh được thay thế bởi Burnic.
90+3’
THẺ VÀNG
Bosnia lên bóng nhưng Canada phá được quả tạt, Larin sau đó dốc bóng lên và vượt qua Katic khiến trung vệ này phải vật ngã Larin từ phía sau để ngăn pha phản công.
90+6’
KHÔNG VÀO!!!
Bosnia thoát hiểm trong gang tấc!!! Laryea vẫn cực kỳ dẻo dai băng xuống biên trái và quặt bóng vượt qua Dedic. Anh chuyền ngang cho Larin, người khống chế 1 nhịp rồi sút ngay trước khung thành đã rất gần, nhưng Muharemovic lăn xả lao vào và chắn bóng bật ra!!
TRẬN ĐẤU KẾT THÚC
Canada và Bosnia hòa nhau 1-1.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Canada mơ đánh bại Bosnia
Tuyển Canada là 1 trong 3 chủ nhà World Cup 2026. Họ rất khát khao giành được vé vượt qua vòng bảng khi đội bóng này chỉ phải rơi vào bảng đấu không quá khó bao gồm các đối thủ như Bosnia, Qatar và Thụy Sĩ.
Trận gặp Bosnia sắp tới có thể coi như trận bản lề với Canada. Nếu giành chiến thắng, cửa đi tiếp của Canada sẽ trở nên rất sáng.
Đây không phải nhiệm vụ bất khả thi đối với Canada. Bosnia không còn hùng mạnh như trong quá khứ. Họ chỉ mới trở lại World Cup sau 12 năm vắng bóng. Trong đội hình Bosnia không còn nhiều sao chơi cho các đội bóng lớn ở châu Âu.
Canada vẫn chưa từng thắng ở World Cup
Canada đã dự 2 kỳ World Cup vào các năm 1986 và 2022 nhưng vẫn chưa tìm được chiến thắng nào, thậm chí họ thua hết cả 6 trận vòng bảng. Đội bóng này không ghi nổi bàn nào tại Mexico 1986 và thua cả Pháp, Hungary và Liên Xô, còn vào năm 2022 họ không may gặp cả 3 đội cùng bảng đều rất mạnh là Bỉ, Croatia và Morocco.
Nhận định sức mạnh và cơ hội đi tiếp của các đội tuyển tại bảng B World Cup 2026 gồm chủ nhà Canada, Thụy Sĩ, Bosnia và Qatar.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-12/06/2026 18:03 PM (GMT+7)