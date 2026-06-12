Trực tiếp bóng đá Canada - Bosnia: Hú hồn phút 90+6 (World Cup) (Hết giờ)

CƠ HỘI CHO DAVIDI!!

Một thời cơ rõ rệt!! Johnstone tạt vào từ cánh phải cho Canada, cú phá bóng ra của Katic không khác gì làm tường cho David lao vào sút, với góc đá chính diện ngay trước chấm 11m, nhưng chân sút của Juventus lại đá chìm thẳng vào thủ môn Vasilj!!!