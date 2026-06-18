Tranh cãi chiêu trò đá penalty của Harry Kane, bị chê chỉ ghi bàn ở trận nhỏ

Tranh cãi chiêu trò đá penalty của Harry Kane

Đội tuyển Anh khởi đầu chiến dịch World Cup bằng chiến thắng 4-2 trước Croatia ở bảng L, trong đó Harry Kane ghi dấu ấn bằng cú đúp.

Tuy nhiên, bàn mở tỷ số của tiền đạo 32 tuổi ở phút 12 đã tạo nên nhiều tranh luận. Trên chấm phạt đền, anh bị thủ môn Dominik Livaković cản phá cú sút đầu tiên. Dù vậy, trọng tài cho đá lại sau khi xác định thủ thành Croatia đã rời vạch vôi quá sớm. Ở lần thực hiện thứ 2, Kane không mắc sai lầm và đưa tuyển Anh vượt lên dẫn trước.

Thói quen chạy đà trước khi đá phạt đền của Harry Kane gây tranh cãi

Sau trận đấu, nhiều chuyên gia đặt câu hỏi về cách chạy đà của Kane. Tiền đạo người Anh thường giảm tốc độ đột ngột ngay trước khi dứt điểm, khiến thủ môn đối phương rất khó phán đoán thời điểm ra chân và dễ phạm lỗi rời vạch sớm.

Trên SBS, cựu tuyển thủ Ghana Kevin-Prince Boateng thậm chí cho rằng luật cần được thay đổi: “Cách thực hiện đó nên bị cấm".

Trong khi đó, bản thân Kane thừa nhận anh đã chủ động sử dụng chiến thuật này sau khi nghiên cứu đối thủ. Tiền đạo 32 tuổi chia sẻ với BBC Sport: “Khi xem lại các đoạn băng, tôi thấy anh ấy thường di chuyển sớm, nên tôi biết rằng nếu thực hiện động tác khựng lại thì rất có thể anh ấy sẽ rời vạch.

“Tôi chắc khoảng 80% rằng anh ấy đã rời vạch, dù không hoàn toàn chắc chắn. Sau khi được đá lại, tôi thay đổi kỹ thuật một chút. Đó là lý do tôi luôn nghiên cứu đối thủ và cuối cùng mọi thứ đã mang lại kết quả tốt".

Harry Kane bị chê "chỉ biết ghi bàn ở vòng bảng"

Bên cạnh màn trình diễn trước Croatia, Kane còn nhận được những đánh giá trái chiều về khả năng giúp ĐT Anh vô địch World Cup.

Với cú đúp vào lưới Croatia, tiền đạo của Bayern Munich đã nâng thành tích lên 10 bàn thắng tại các kỳ World Cup, cân bằng kỷ lục ghi bàn của Gary Lineker cho đội tuyển Anh ở giải đấu này.

Dù vậy, cựu tiền vệ tuyển Đức Dietmar Hamann cho rằng Kane vẫn chưa chứng minh được khả năng tỏa sáng ở những trận đấu loại trực tiếp trước các đối thủ hàng đầu.

Huyền thoại Dietmar Hamann không đánh giá cao khả năng tỏa sáng ở trận đấu lớn của Kane

Phát biểu trên RTE, Hamann nhận định: “Trong số 10 bàn thắng đó, có đến 7 hoặc 8 bàn được ghi ở vòng bảng. Nhiệm vụ của cậu ấy là ghi bàn ở các trận đấu loại trực tiếp, và điều đó vẫn còn là dấu hỏi. Tôi muốn thấy cậu ấy làm được điều đó ở vòng 1/8 gặp Pháp hay tứ kết gặp Brazil. Liệu cậu ấy có đủ khả năng hay không thì chúng ta vẫn chưa biết. Cho đến lúc này, cậu ấy chưa chứng minh được".

Hamann cho rằng tại một giải đấu lớn, tốc độ là yếu tố rất quan trọng khi đối đầu những đội tuyển mạnh: “Có một vài trung phong ở giải đấu này mà tôi muốn có trong đội hình hơn Kane. Trong bóng đá cúp, nhiều bàn thắng được ghi từ những pha phản công, nhưng Kane không phải mẫu cầu thủ ghi bàn theo cách đó.”

Khi gặp các đội bóng hàng đầu, đôi lúc bạn phải lùi sâu phòng ngự rồi phản công. Khi đó, cầu thủ ghi bàn có thể phải bứt tốc 50 đến 60 mét. Nếu Madueke, Gordon hay Rashford tăng tốc, Kane sẽ không thể theo kịp họ.

Hiện tại tôi vẫn giữ quan điểm trung lập, nhưng tôi có những nghi ngờ về việc liệu Kane có phải là cầu thủ đưa tuyển Anh tới chức vô địch World Cup hay không. Theo tôi, ở một thời điểm nào đó của giải đấu, bạn cần tốc độ và Kane đơn giản là không có điều đó".

Dù vậy, Hamann vẫn đánh giá rất cao khả năng dứt điểm của đội trưởng tuyển Anh: Khả năng kết thúc của cậu ấy có lẽ là tốt nhất giải đấu, thậm chí tốt nhất thế giới. Chỉ cần có nửa cơ hội, cậu ấy có thể ghi bàn. Nhưng liệu cậu ấy có tìm được những vị trí đó khi đối đầu với Đức, Brazil hay Pháp hay không thì tôi không chắc".

Ở chiều ngược lại, Kane có cơ sở để phản bác những nghi ngờ này khi anh từng ghi bàn vào lưới Pháp tại World Cup 2022, đồng thời lập công trước Hà Lan ở vòng loại trực tiếp EURO 2024.