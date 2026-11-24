Chelsea chật vật

Rắc rối cho Chelsea, họ đã thua 3/4 vòng gần nhất tại Premier League với thất bại mới đây là trận thua ngược 1-4 trước Leeds trên sân nhà. Chelsea hiện đã tụt xuống thứ 8 trên BXH và khả năng họ tụt xuống nửa sau BXH là không nhỏ.

Chelsea của Xabi Alonso đã thua 3/4 vòng gần nhất ở Premier League

Mặc dù là đội ghi bàn thuộc top 3 Premier League nhưng Chelsea đã thủng lưới đúng bằng số bàn ghi được (20) và điều đó đặt HLV Xabi Alonso trước mối nguy hiểm. Nhà cầm quân người xứ Basque đã xếp đặt một lối chơi tấn công hiệu quả, nhưng hàng thủ lỏng lẻo vẫn chưa được khắc phục, kể cả sau khi CLB mua gấp thủ môn Emiliano Martinez về bắt.

Xabi Alonso do đó đang nằm trong nhóm những HLV có thể bị sa thải trong thời gian tới, sau khi những Michael Carrick hay Pierre Sage đã lần lượt mất việc ở MU & Crystal Palace. Đánh giá của một bộ phận fan Chelsea là Alonso vẫn còn quá non trong cách cầm quân, thậm chí có người đã đánh giá thành tựu của ông tại Đức là ăn may nhờ tài của cầu thủ của Leverkusen.

Alonso an toàn

Tuy nhiên sẽ không có chuyện ban lãnh đạo Chelsea sa thải Alonso lúc này. Tờ Daily Mail cho biết các sếp Chelsea hiểu rằng Alonso đang bị tình hình chấn thương của Chelsea làm khó: Reece James, Joao Pedro, Maxence Lacroix mới đây đã được nhập hội bởi Moises Caicedo, tức Chelsea đang mất trụ cột ở cả 3 tuyến.

Giám đốc thể thao Paul Winstanley, người được cho là đã bảo đảm tương lai của Alonso

Bên cạnh đó, các sếp Chelsea thực tế đã phát ngán với việc vòng đời HLV ở Stamford Bridge chỉ kéo dài không quá 2 năm. Họ đang coi Alonso là dự án lâu dài của CLB và sẽ trông cậy vào ông, trong lúc dần dọn bớt những người thừa ở CLB để xây dựng một đội hình phù hợp. Chelsea được cho là đã thấy bài học ở MU để tự răn mình.

Ký giả Kieran Gill của tờ Daily Mail cho biết với phản ứng của các fan Chelsea thời gian qua, chính các giám đốc thể thao của “The Blues” mới là những người chịu áp lực. 2 giám đốc Paul Winstanley & Dave Fallows đang bị chỉ trích vì chính sách tuyển quân, trong đó Fallows được Chelsea rước về từ Liverpool chỉ để săn lùng sao tuổi teen giàu tiềm năng để sau này bán được giá.