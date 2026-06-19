Mexico - Hàn Quốc đại chiến: Son Heung Min hụt mốc lịch sử, cứu thua ngoạn mục trên vạch vôi

Cứu thua trên vạch vôi đầy ngoạn mục

Dù trọng tài đã căng cờ báo việt vị, trung vệ Edson Alvarez của Mexico vẫn thực hiện một trong những pha giải nguy ấn tượng nhất tại World Cup năm nay.

Khoảnh khắc cứu thua trên vạch vôi của Edson Alvarez

Phút 16, Son Heung Min tưởng như đã phá bẫy việt vị thành công trong pha thoát xuống đón đường chuyền vượt tuyến. Ngôi sao đang thi đấu tại Los Angeles khống chế nhịp bóng hoàn hảo trước khi tung cú dứt điểm tinh tế, đưa bóng bay qua đầu thủ môn Rangel đang băng ra và hướng thẳng về khung thành.

Tuy nhiên, đúng vào thời khắc quyết định, Alvarez đã lao hết tốc lực về phía khung thành đội nhà và tung người móc bóng đầy ngoạn mục để giải nguy. Dẫu vậy, tất cả chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục khi trọng tài biên đã phất cờ báo Son Heung Min rơi vào thế việt vị.

Son Heung Min hụt cột mốc lịch sử

Son Heung Min tiếp tục được xếp đá chính ở trận thứ hai liên tiếp của đội tuyển tại World Cup 2026. Cựu tiền đạo Tottenham đảm nhiệm vai trò tiền đạo cắm trong cuộc đối đầu với Mexico ở lượt trận thứ hai bảng A, diễn ra trên sân Estadio Guadalajara tại thành phố Zapopan, miền tây Mexico.

Ngôi sao mang áo số 7 chỉ còn cách 1 bàn thắng để trở thành chân sút vĩ đại nhất của Hàn Quốc tại các kỳ World Cup với 4 pha lập công. Hiện tại, Son Heung Min đang chia sẻ vị trí dẫn đầu cùng hai cựu danh thủ Ahn Jung Hwan và Park Ji Sung. Tuy nhiên ở trận đấu này Son Heung Min đã không thể ghi bàn và cùng đồng đội chịu thúc thủ với tỷ số 0-1 trước chủ nhà Mexico.

Ở chiến thắng 2-1 trước CH Séc tuần trước, Son Heung Min cũng đã tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng không thể ghi tên mình lên bảng tỷ số.