Thư hùng Pháp - Tây Ban Nha: Hậu vệ Ngoại hạng Anh phạm lỗi Yamal, Oyarzabal trừng phạt

Phút 20 cuộc so tài giữa Pháp và Tây Ban Nha, trọng tài Ivan Barton cắt còi sau tình huống Lucas Digne phạm lỗi trong vòng cấm với Lamine Yamal. Sau khi xác định có hành vi phạm luật của cầu thủ thuộc biên chế Aston Villa, "vị vua áo đen" cho Tây Ban Nha được hưởng quả phạt đền.

Oyarzabal mở tỷ số cho Tây Ban Nha

Trên chấm 11m, Mikel Oyarzabal thực hiện cú đá phạt đền đầy quyết đoán, đưa bóng găm vào góc phải khung thành tuyển Pháp. Thủ môn Mike Maignan hoàn toàn bất lực và Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước.