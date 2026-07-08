Tin nóng bóng đá World Cup 8/7: Enzo ghi bàn thứ 3000, Argentina đi tiếp với 0,6% cơ hội thắng

Enzo ghi bàn thứ 3000 trong lịch sử World Cup

Argentina đã có màn ngược dòng không tưởng để vượt qua Ai Cập với tỷ số 3-2 ở vòng 1/8 trong tình cảnh bị dẫn 0-2. Đáng chú ý, pha lập công quyết định ở phút 90+3 của Enzo Fernández cũng đánh dấu cột mốc đáng nhớ, khi trở thành bàn thắng thứ 3000 được ghi trong lịch sử World Cup nam.

Enzo ghi bàn thứ 3000 trong lịch sử World Cup, giúp Argentina thắng ngược

Argentina đi tiếp dù chỉ có 0,6% cơ hội thắng

Cho đến tận phút 79, ĐT Argentina vẫn bị Ai Cập dẫn 0-2 trước khi trung vệ Cristian Romero ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1. Theo siêu máy tính của The Analyst, thời điểm đó Messi và đồng đội chỉ có 0,6% cơ hội chiến thắng trong 90 phút chính thức.

Huyền thoại MU gọi Yamal là "Tiểu Messi"

Phát biểu trên tờ A Bola, cựu trung vệ Nemanja Vidic đã không ngớt lời ca ngợi Lamine Yamal, sau khi cầu thủ 18 tuổi giúp ĐT Tây Ban Nha đánh bại Bồ Đào Nha tiến vào tứ kết World Cup. Thậm chí, huyền thoại MU còn gọi Yamal bằng biệt danh "Tiểu Messi":

“Cậu ấy thật tuyệt vời và đặc biệt; theo tôi, cậu ấy là một 'Tiểu Messi' - đó là cách tôi gọi cậu ấy. Cậu ấy đã nhiều lần khiến đối thủ phải chạy dọc cánh bằng những pha rê bóng kỹ thuật và thậm chí làm Nuno Mendes bên phía Bồ Đào Nha bị chấn thương trong một pha bóng đó".

Sếp trọng tài đáp trả Tổng thống Donald Trump

Mơi đây, Chủ tịch Ủy ban Trọng tài FIFA Pierluigi Collina đã lên tiếng bảo vệ Raphael Claus, trọng tài đã rút thẻ đỏ cho tiền đạo Folarin Balogun trong trận đấu giữa ĐT Mỹ và Bosnia & Herzegovina. Sau đó, FIFA bất ngờ hoãn thi hành án treo giò với Balogun, giúp anh góp mặt trong trận gặp Bỉ ở vòng 1/8.

Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đã yêu cầu FIFA xem xét quyết định hoãn thi hành án phạt, đồng thời chỉ trích dữ dội trọng tài Raphael Claus. Đáp lại, Collina cho hay: "FIFA công nhận Raphael Claus là một trong những trọng tài chuyên nghiệp hàng đầu thế giới và là thành viên đáng tôn trọng tại FIFA World Cup.

Trong suốt sự nghiệp, ông ấy luôn thể hiện những tiêu chuẩn cao nhất về tính chuyên nghiệp và liêm chính. Raphael Claus đang điều khiển trận đấu tại FIFA World Cup lần thứ 2, sau khi đã làm việc cùng chúng tôi tại Qatar năm 2022. Ông ấy là trọng tài giàu kinh nghiệm và được kính trọng, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào ông ấy với tư cách là một trọng tài đáng tin cậy".