Tranh cãi VAR thiên vị Argentina trắng trợn, Ai Cập mất oan bàn thắng & penalty

Tranh cãi bàn thắng của Ai Cập bị hủy bỏ

Trận đấu giữa Ai Cập và Argentina tại vòng 1/8 World Cup 2026 đã khép lại với chiến thắng kịch tính 3-2 nghiêng về nhà đươn gkim vô địch. Dù vậy, trận đấu cũng xuất hiện một trong những tình huống gây tranh cãi nhất từ đầu giải, khi bàn thắng của Ai Cập bị VAR hủy bỏ.

Phút 58, thời điểm đội bóng châu Phi đang dẫn 1-0,Haissem Hassan dẫn bóng vượt qua nhiều cầu thủ Argentina trước khi chuyền cho Mohamed Salah. Đội trưởng Ai Cập thực hiện đường chọc khe tinh tế để Mostafa Ziko băng xuống dứt điểm đánh bại thủ môn Emiliano Martinez.

Trọng tài không công nhận bàn thắng của Ai Cập vì pha phạm lỗi trước đó

Các cầu thủ và ban huấn luyện Ai Cập lập tức ăn mừng vì tin rằng đội nhà đã nới rộng cách biệt lên 2-0, đẩy Argentina vào tình thế vô cùng khó khăn.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tín hiệu từ tổ VAR, trọng tài Francois Letexier được yêu cầu ra màn hình ngoài sân để trực tiếp xem lại tình huống. Qua các góc quay chậm, VAR xác định tiền vệ Marwan Attia kéo hậu vệ Lisandro Martinez trước khi giẫm lên chân cầu thủ Argentina trong pha tranh chấp ở thời điểm khởi đầu đợt phản công.

Sau khi xem lại, trọng tài người Pháp quyết định không công nhận bàn thắng. Điều đáng chú ý là lỗi này xảy ra cách khung thành Ai Cập hơn 80 mét, rất lâu trước khi bóng được đưa tới vị trí ghi bàn. Tuy nhiên, theo Luật bóng đá, nếu bàn thắng được hình thành từ một pha triển khai có lỗi phạm chưa được xử lý, bàn thắng sẽ không được công nhận.

Ai Cập mất oan cả phạt đền?

Một diễn biến khác cũng khiến phía Ai Cập không hài lòng xảy ra ở phút bù giờ thứ hai. Argentina tổ chức phản công, Lautaro Martinez thực hiện đường chuyền bổng để Enzo Fernandez ghi bàn quyết định.

Tình huống Salah dường như bị Alvarez phạm lỗi trong vòng cấm địa

Tuy nhiên, các pha quay chậm cho thấy ngay trước khi Argentina giành được bóng để phản công, Salah dường như đã bị Julian Alvarez phạm lỗi trong vòng cấm. Đáng nói hơn, VAR không can thiệp ở tình huống này, khiến các cầu thủ và ban huấn luyện Ai Cập phản ứng dữ dội.

Đến phút 90+4, các cầu thủ Ai Cập lại phản ứng vì cho rằng Mac Allister kéo ngã Fathy trong vòng cấm địa Argentina, ngay trước khi "Vũ công tango" phản công và ghi bàn ấn định tỷ số 3-2. Dù vậy, trọng tài quyết định phạt thẻ vàng thủ môn Shobeir và thẻ đỏ cho một thành viên ban huấn luyện Ai Cập lao vào sân phản ứng.

Các thành viên Ai Cập có lí do để tức giận. Cùng là những lỗi xảy ra trong giai đoạn triển khai bàn thắng, nhưng bàn thắng của mình bị hủy còn bàn thắng của Argentina vẫn được công nhận.

Tình huống Mac Allister được cho là kéo ngã Fathy trong vòng cấm địa Argentina

VAR tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận

Trong suốt World Cup 2026, VAR nhiều lần trở thành chủ đề gây tranh cãi vì các quyết định bị cho là thiếu tính thống nhất. Tình huống ở trận Argentina - Ai Cập tiếp tục nối dài những tranh luận đó.

Bình luận trên Fox Sports, cựu thủ môn Robert Green chỉ trích cách VAR được áp dụng trong pha bóng dẫn đến bàn thắng bị hủy của Ai Cập: "Một tình huống xảy ra cách khung thành gần 100 yard, chỉ là một cầu thủ giẫm lên ngón chân của đối phương, đó không phải là lý do VAR được đưa vào bóng đá. Theo tôi, VAR đang bị sử dụng vượt quá phạm vi mà công nghệ này vốn được tạo ra để phục vụ.

Trọng tài đã quan sát trực tiếp pha tranh chấp, quyết định không thổi phạt, nhưng cuối cùng Ai Cập lại bị tước đi một bàn thắng được ghi từ một pha phản công tuyệt vời, qua đó mất cơ hội dẫn trước 2 bàn".